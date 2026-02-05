Palazzo Ducale: arte flamenco, renovación juvenil y la huella histórica que transforma Génova en un epicentro cultural vibrante

El Palazzo Ducale de Génova estrena nuevas iniciativas inclusivas para fomentar la participación juvenil en la vida cultural

El Palazzo Ducale se erige como el eje central de la vida cívica y cultural de Génova, consolidándose como uno de los principales referentes patrimoniales de Italia. La programación para los próximos meses incluye una exposición dedicada al pintor y grabador flamenco Anton Van Dyck, prevista para marzo, así como proyectos enfocados en atraer a nuevas generaciones.

La presidenta de la Fundación Palazzo Ducale, Sara Armella, subraya el papel activo e inclusivo del palacio como “plaza” simbólica de la ciudad. Define la institución como un punto de encuentro donde la promoción del civismo y la participación comunitaria son motores fundamentales. De acuerdo con Armella, la fundación coordina exposiciones, festivales, encuentros y presentaciones de libros, la mayoría de acceso gratuito, para impulsar la cultura ciudadana y la participación.

La Fundación Palazzo Ducale promueve exposiciones, festivales y actividades educativas de acceso mayoritariamente gratuito

Situado entre las plazas Matteotti y De Ferrari, el Palazzo Ducale ocupa un punto estratégico del centro histórico genovés. Su origen se remonta a finales del siglo XIII, cuando la fusión de distintas residencias nobiliarias sentó las bases de su función como sede política. El palacio adoptó su título “ducal” a partir de 1339, al convertirse en residencia de la máxima autoridad de la República de Génova, según Finestresullarte.info.

El desarrollo arquitectónico del palacio refleja la evolución histórica de la ciudad. Durante el siglo XVI, el arquitecto Andrea Cerisola de Como, conocido como “il Vannone”, transformó el edificio en un conjunto manierista concebido, además, como fortaleza.

Tras un devastador incendio en 1777, la restauración recayó en Simone Cantoni, quien imprimió a la fachada de la plaza Matteotti el estilo neoclásico que aún la caracteriza. En el siglo XX y en los años ochenta, nuevas intervenciones restauraron e integraron elementos medievales, barrocos y modernos, destacando espacios emblemáticos como el salón principal, la capilla ducal y la torre Grimaldina, además de áreas abiertas para exposiciones y archivos.

La exposición dedicada a Van Dyck reúne más de 50 obras procedentes de museos como el Louvre y el Prado

Desde 2008, la Fundación para la Cultura —respaldada por socios como el Ayuntamiento de Génova, la Región de Liguria, la Compagnia di San Paolo, la Fundación Carige, Costa Edutainment y Civita Servizi— promueve exposiciones internacionales, festivales y un amplio abanico de actividades educativas. Entre los eventos más próximos se destaca la exposición “Van Dyck l’europeo”, abierta del 20 de marzo al 19 de julio, que reunirá más de 50 obras del pintor procedentes de museos relevantes como el Louvre, el Prado y la National Gallery, según Armella a Il Giornale dell’Arte. De forma paralela, el festival “La Storia in Piazza”, cuya XV edición se celebrará del 26 al 29 de marzo, se posiciona como el principal foro de divulgación histórica en Italia, ofreciendo presentaciones, conferencias y talleres orientados a la interacción y el aprendizaje abierto.

El Palazzo Ducale consolida su proyección internacional y su compromiso con el patrimonio y la innovación cultural

Con la intención de atraer a nuevos públicos, la presidenta Armella impulsa el proyecto “Generazione Ducale”, enfocado en aumentar la participación juvenil mediante propuestas innovadoras. Remarca la responsabilidad asociada a su cargo, fundamentada en su trayectoria profesional y vocación humanista, y sostiene que el vínculo con la comunidad y el diálogo interdisciplinario seguirán siendo ejes de trabajo de la Fundación, según lo recogido por Il Giornale dell’Arte. “La cultura es un prerequisito de toda actividad y motor del crecimiento individual y cívico”, afirmó Armella a este medio.

La restauración arquitectónica del Palazzo Ducale integra elementos medievales, barrocos, manieristas y neoclásicos

El impacto del Palazzo Ducale trasciende la conservación de su patrimonio arquitectónico. Su visión de futuro apunta a fortalecer la proyección internacional de Génova y a mantener una institución “viva, abierta e internacional”, estimulada por la participación de grupos diversos y la cooperación local e internacional. El consejo directivo de la Fundación, encabezado por Armella e integrado por Ilaria Bonacossa (directora), Berti Riboli, Mitchell Wolfson jr, Massimiliano Morettini y Beppe Costa, reafirma el compromiso de mantener y actualizar este papel central.

De este modo, el Palazzo Ducale se consolida como un espacio donde la cultura y la participación forjan la identidad colectiva y acompañan la transformación cotidiana de Génova.