Poesía, una muestra secreta de Marula y noches de cine para revivir la historia junto al mar

Durante febrero, arte, literatura y memoria se reúnen en el Viejo Hotel Ostende, transformando un espacio legendario en escenario de encuentros inesperados

Claudia Piñeiro en el Viejo
Claudia Piñeiro en el Viejo Hotel Ostende (Diego Medina)

La Fundación Medifé y el Viejo Hotel Ostende ofrecen en febrero una programación cultural que conjuga fotografía, música, poesía, cine y memoria histórica en la Costa Atlántica argentina. Bajo el título Coincidir 2026, el ciclo busca abrir nuevas formas de encuentro y diálogo con el mar como protagonista y escenario.

En las actividades de agenda cultural, la exposición Mi mar en fotogramas reúne fotografías de Marula, seudónimo de Marisa Regalbuto, quien reside en Pinamar desde 2013. Durante años, la autora mantuvo en reserva las imágenes nacidas de su vínculo cotidiano con el paisaje marítimo, hasta que la necesidad de compartirlas prevaleció sobre el temor. “La muestra es animarme a conectar con esa parte de mí que observa, siente y se deja mover por la marea. Cada imagen es un fragmento del diálogo entre el mar y yo, entre la observación y la emoción”, expresa Regalbuto en el texto de presentación. El público podrá acceder a la muestra en el Salón Azul del Viejo Hotel Ostende, en la intersección de Biarritz y Cairo.

La programación incluye citas musicales y literarias. El viernes 13 a las 19 horas en el balneario del Viejo Hotel, Gabriela Borrelli y Ana Prada presentarán el recital Lo más bello es lo que se ama. Ambas artistas proponen un recorrido en donde “se enredan, se pierden y se apasionan entre canciones y poemas”. Su propuesta reivindica la potencia del amor en un contexto de incertidumbres, con la convicción de que “el amor volverá a salvarnos”.

Viejo Hotel Ostende
Viejo Hotel Ostende

El sábado 14 a las 19.30 el ciclo de Cine Noches de Carnaval contará con la proyección de Orfeo negro en una versión restaurada. La función será acompañada por la presentación y comentarios de Ricardo Watson, quien destaca tanto por su labor como director en Eternautas como por ser autor del libro del Centenario del Viejo Hotel Ostende. La película de Marcel Camus, premiada a nivel internacional, será centro de análisis por su papel en la difusión de la bossa nova y el impacto social que generó al incomodar al progresismo brasileño de entonces.

Más allá de las propuestas artísticas, la iniciativa incluye visitas guiadas por el Viejo Hotel Ostende. Estas se realizarán los martes y jueves a las 17 horas y tienen como objetivo ofrecer una “auténtica cápsula del tiempo”. La actividad permite revivir anécdotas y episodios que forjaron el carácter de uno de los primeros balnearios de la región. El recorrido explora la historia centenaria del hotel y los hechos que definieron su perfil como lugar emblemático en la Costa Atlántica argentina.

