18 pinturas de Frida Kahlo que cruzan fronteras, una batalla judicial interminable y el nuevo hogar europeo de la Colección Gelman

El Banco Santander gestionará la Colección Gelman a partir de junio de 2026 tras un acuerdo con la familia Zambrano, actuales propietarios de este acervo de arte mexicano - (Santander Fundación)

El histórico acervo reunido desde la década de 1940 por Jacques y Natasha Gelman —conformado por 160 piezas de arte mexicano, incluidas obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo y otros creadores clave del siglo XX— tendrá un nuevo hogar a partir de junio de 2026 en el centro Faro Santander, en la ciudad de Santander, España.

El Banco Santander asume la gestión y exhibición de la colección, tras alcanzar un acuerdo de largo plazo con la familia Zambrano, actuales propietarios, luego de años de incertidumbre sobre el destino del acervo y de múltiples disputas legales.

Años de controversia, litigios y reclamos sobre la Colección Gelman

La Colección Gelman, reconocida por su valor excepcional y variedad —retratos, paisajes, pinturas y una sobresaliente colección fotográfica—, ha transitado una trayectoria marcada por controversias judiciales y movimientos complejos. Tras el fallecimiento de Jacques Gelman en 1986, Natasha Gelman amplió el acervo con apoyo del curador estadounidense Robert R. Littman, quien fue designado albacea y fundó la Fundación Vergel en 1999 para proteger y administrar la colección. La voluntad inicial era mantenerla en México, aunque la mayor parte de las obras circularon internacionalmente y solo regresaron de manera temporal.

La Colección Gelman reúne 160 piezas de arte mexicano, incluidas obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y otros artistas emblemáticos del siglo XX - (Santander Fundación)

La gestión de Littman generó litigios sobre la titularidad y transmisión de las obras. Entre los principales reclamos figuraron demandas de Enrique Fuentes Olvera, abogado que adquirió derechos hereditarios de un medio hermano de Natasha Gelman, y de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo del actor Cantinflas, quien alegó acuerdos previos no reconocidos oficialmente. La justicia mexicana desestimó estas demandas, pero el entorno de disputa persistió durante años.

En 2008, gran parte de la colección dejó de exhibirse en México y su paradero resultó incierto debido a nuevos procesos legales. El acervo se dividió y, durante más de una década, su destino generó especulaciones internacionales. En 2024, varias piezas reaparecieron en una subasta de Sotheby’s en Nueva York, lo que motivó la intervención del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México (INBAL), ya que muchas obras contaban con protección de monumento artístico, condición que prohíbe su exportación definitiva sin autorización especial. Especialistas señalaron la falta de acciones eficaces por parte de las autoridades mexicanas para procurar el regreso de las piezas.

Fundada por Jacques y Natasha Gelman en México desde la década de 1940, la Colección Gelman fue clave para la difusión del arte moderno mexicano - (Santander Fundación)

De acuerdo con el comunicado del Banco Santander, la familia Zambrano adquirió el acervo a la Fundación Vergel en 2023 y el banco asumirá la gestión bajo el nombre de Colección Gelman Santander. Directivos destacan que la operación cumple con todos los requisitos legales y que la Secretaría de Cultura de México y el INBAL participaron en el proceso, garantizando supervisión institucional.

Respecto al marco legal para la exhibición en el extranjero, Vega Pérez explicó: “Cumpliremos con las obligaciones aduaneras y las responsabilidades que tenemos. Sin embargo, es una legislación flexible en la que el INBAL tiene mucho que decir y trabajaremos con ellos de la manera más flexible posible”. La mayoría de las piezas, incluidas las dieciocho obras de Frida Kahlo, cuentan con licencias de exportación temporal renovables, lo que permitirá su permanencia en España durante la programación expositiva y bajo custodia del banco. La institución ha asegurado un diálogo abierto con las autoridades mexicanas para preservar y exhibir el acervo.

Tras años de litigios y controversias legales sobre la titularidad de las obras, el control de la Colección Gelman se consolidó en manos de la familia Zambrano a partir de 2023 - (Santander Fundación)

La exhibición inaugural de la Colección Gelman Santander será el eje central del programa de apertura del Faro Santander en junio de 2026. El proyecto contempla también la itinerancia de piezas en museos internacionales relevantes. Entre las 160 obras seleccionadas figuran diez pinturas, siete dibujos y un grabado de Frida Kahlo, así como creaciones de Rivera, Izquierdo, Tamayo y reconocidos fotógrafos mexicanos. El conjunto se integrará a la Colección Banco Santander y refuerza el compromiso del banco con la conservación del patrimonio artístico y la cooperación cultural.

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, calificó la operación como “una muestra extraordinaria de la riqueza artística de México” y resaltó su importancia como gesto de confianza entre ambos países. Voceros institucionales han reiterado la disposición a colaborar con las autoridades mexicanas para garantizar la conservación, promover la investigación y facilitar el acceso público a la colección.

Varias piezas de la Colección Gelman cuentan con licencias de exportación temporal renovables bajo supervisión del INBAL y la Secretaría de Cultura de México - (Santander Fundación)

El INBAL ha confirmado la supervisión conforme a la legislación mexicana, priorizando que las piezas retornen o permanezcan custodiadas cuando sea necesario. Directivos del Santander enfatizan que, con la apertura del Faro y la presentación internacional de la Colección Gelman, se busca ofrecer acceso público y superar las disputas históricas.

La Colección Gelman Santander se perfila como un puente de colaboración entre México y España, tras años de controversia, litigios y dispersión de obras, y promete redefinir el acceso público y la cooperación cultural entre ambos países. Dieciocho obras de Frida Kahlo, junto a piezas emblemáticas de otros grandes artistas, protagonizan este nuevo capítulo.