Borges obsesionado con el tiempo: Carlos Gamerro y un curso sobre “el problema más vital de la metafísica”

Llega al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) un nuevo ciclo de formación dedicado a la exploración de la obra de Jorge Luis Borges, focalizado en los complejos vínculos entre el tiempo y la eternidad. El curso presencial y virtual, titulado Borges entre el tiempo y la eternidad, se desarrollará del 4 al 18 de febrero y propone revisar, en tres módulos, los enfoques borgeanos sobre la temporalidad, el infinito y la experiencia subjetiva del tiempo, temas que atraviesan tanto su poesía como su ensayo filosófico. Lo dicta Carlos Gamerro.

La primera clase abordará la pregunta central sobre la eternidad: “¿Sucesión sin fin o detención del tiempo?”, introduciendo interrogantes vinculados a la visión platónica y cristiana del infinito y a la tensión entre nostalgia y esperanza que habita en la obra del escritor argentino. Entre las lecturas recomendadas para esta sesión, se incluyen textos fundamentales como “Historia de la eternidad” y “Sentirse en muerte”.

El segundo módulo analizará los conceptos de tiempo lineal y circular, la astrología y la noción del “año platónico”, así como las implicancias éticas del mito de la inmortalidad. Borges explora estos temas en relatos como “La biblioteca de Babel” y en ensayos como “La doctrina de los ciclos”, donde plantea posibles caminos entre la repetición infinita y la creación constante. La clase invita a reflexionar sobre el tiempo circular, el eterno retorno y la arquitectura matemática y simbólica que sostiene el universo borgeano.

Carlos Gamerro (Foto: Raul Ferrari Cbri)

El tercer y último encuentro está enfocado en la diferencia entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo, y en la posibilidad de suspender el fluir temporal desde la percepción, la memoria y el lenguaje. Entre los textos sugeridos para este módulo sobresale “Nueva refutación del tiempo”, donde Borges interroga la ilusión y la fragilidad de la cronología. Otros relatos, como “Tlön, Uqbar, Orbis tertius”, amplían el horizonte filosófico al considerar la creación y destrucción de mundos imaginarios.

Todas las piezas a analizar pueden hallarse en los tomos I y II de las Obras completas de Borges. El programa también sugiere una selección de bibliografía crítica, que incluye títulos de reconocidos especialistas como Daniel Balderston, Germán Martínez, Hernán Molloy, Alan Pauls, Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo, Saúl Sosnowski, Edwin Williamson y del propio Gamerro.

Las actividades se realizarán en el Auditorio del Malba (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, Ciudad de Buenos Aires)

Carlos Gamerro, docente de este curso, es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y profesor en esa institución hasta el año 2002. Su trayectoria abarca novelas como Las Islas, El sueño del señor juez y El secreto y las voces. También ha publicado ensayos sobre literatura argentina y traducciones de autores como W. H. Auden, Harold Bloom y William Shakespeare. Entre los reconocimientos internacionales se destaca su paso por la Universidad de Cambridge como Visiting Fellow y su participación en el International Writing Program de la Universidad de Iowa.

Las actividades se realizarán en el Auditorio del Malba (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, Ciudad de Buenos Aires) y combinan el análisis textual con recursos audiovisuales, contribuyendo a una comprensión renovada de la obra de Borges y su influencia en la cultura literaria global. En la página del Malba está toda la información, sobre todo la referida a costos, descuentos y beneficios.