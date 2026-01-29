Fútbol, cultura digital y nuevas voces: el Museo Franz Mayer celebra 40 años con una exposición destinada a las nuevas generaciones

El Museo Franz Mayer celebrará su 40 aniversario en 2026 con una agenda especial de quince exposiciones enfocadas en transformación cultural y nuevas generaciones - (EFE)

40 años de existencia, con una programación especial que busca reflejar la transformación cultural ocurrida en las últimas décadas y conquistar a nuevas generaciones de público. La directiva de la institución presentó una agenda que contempla quince exposiciones, entre las que resaltan la dedicada al fútbol mundialista y otra enfocada en la Inteligencia Artificial.

La directora Giovana Jaspersen destacó que el museo surgió con vocación de futuro, siguiendo la visión de su fundador alemán, Franz Mayer, fallecido en 1975. Explicó la importancia de mantener vigente la colección, lo que implica volver a la voz del coleccionista y reinterpretar su archivo dialogando con la actualidad.

Entre los eventos más esperados figura la exposición “Fútbol: Diseñando una Pasión”, que abrirá sus puertas a finales de marzo. Esta muestra ofrecerá un recorrido por las once Copas Mundiales celebradas en América, sentando las bases para el Mundial que arrancará el 11 de junio de 2026 en México.

La exposición cuenta con la curaduría de Kevin Moore y en su inauguración participarán figuras como el narrador deportivo Andrés Vaca y el analista de moda Manu Styling. El público podrá apreciar objetos emblemáticos —como camisetas, balones y botas— utilizados por leyendas del fútbol como Diego Armando Maradona, Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, Lionel Messi y Hugo Sánchez, de acuerdo con los detalles divulgados en la presentación, recogidos por EFE.

Un apartado relevante de la muestra será la recuperación de la historia de la Copa Mundial femenina “no oficial” de 1971, reconocida como el primer evento deportivo femenino de masas. Se mostrarán prendas, documentos y piezas que aportan contexto a ese logro en la historia del deporte.

En paralelo, el recinto albergará la exposición “IA: más allá de lo humano”, proveniente del Barbican Centre de Londres. Esta propuesta, planteada como inmersiva e interactiva, invitará a los visitantes a reflexionar sobre las oportunidades y desafíos que representan las nuevas tecnologías. Jaspersen señaló que repasar la evolución de estas inteligencias permite defender y repensar el papel del sector cultural y creativo: “Qué cosas puede hacer una máquina y qué no”, expresó la directora durante una rueda de prensa, según recogió EFE.

La programación de 2026 incluye, además, la exhibición anual World Press Photo, que este año celebrará siete décadas de existencia con una edición especial. Este certamen reúne algunas de las mejores imágenes del fotoperiodismo internacional y ha estado presente en el museo durante más de veinte años de forma ininterrumpida.

El calendario contempla otras exposiciones ligadas al diseño y la cerámica, como “Animales y seres fantásticos” y “Mockups before fuckups”, así como propuestas de sostenibilidad dirigida por la artista mexicana Taina Campos dentro de “Biodiseño MX. Territorios vivos”. El Premio Nacional de Diseño estará presente en la muestra “Diseña México”.

El museo ampliará su oferta cultural con la tradicional Bienal Internacional del Cartel en México y una selección de obras del artista turco Ali Kazma, centradas en procesos creativos vinculados con la metáfora pictórica del paisaje.

Desde su inauguración en 1985, el Museo Franz Mayer se ha consolidado como un referente cultural en la Ciudad de México, incrementando tanto su acervo —con más de 10.000 piezas— como el número de visitantes año tras año. Actualmente la mayor parte de su público pertenece a las franjas de edad de 20 y 30 años, lo que representa un relevo generacional para la institución.

Para la directora, el desafío hacia el futuro está en consolidar ese cambio y afianzar el vínculo con las nuevas generaciones, con la convicción de que la renovación del público es esencial para sostener el legado de un espacio orientado siempre hacia delante.