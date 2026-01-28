Cultura

‘Crepúsculo’ regresa a los cines argentinos luego de casi dos décadas

El fenómeno literario convertido en clásico del cine juvenil de la primera década de este siglo, se reestrena esta semana con una copia restaurada en 80 salas de todo el país

Guardar
El reestreno de Crepúsculo llega
El reestreno de Crepúsculo llega a 80 salas de cine en Argentina, permitiendo a una nueva generación vivir el fenómeno del amor y los vampiros

Después de 17 años, Crepúsculo, la saga que redefinió el romance adolescente en el cine, regresa este jueves a 80 salas de todo el país. El reestreno permitirá a una nueva generación, y a quienes vivieron el furor original de 2008, revivir la experiencia colectiva con una copia restaurada de Twilight en cines de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Río Cuarto, San Luis, Catamarca, Corrientes, Resistencia, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Pilar, Canning, Adrogué, La Banda, Jesús María, Rafaela, Posadas, Paraná, Rosario, San Francisco, Necochea, Avellaneda, Merlo, Neuquén, Mendoza, Maipú, Luján, Lanús, Morón, Moreno, Quilmes, Temperley, Salta, Tortuguitas y Santa Fe.

El reencuentro con Bella Swan y Edward Cullen, los personajes de esta historia de amor y vampiros, se presenta como mucho más que un acto nostálgico. El regreso de la película dirigida por Catherine Hardwicke busca reactivar la huella emocional que la saga dejó en sus espectadores, así como alimentar el debate sostenido en torno a sus temas y personajes.

Cuando llegó a los cines en 2008, Crepúsculo impulsó a Kristen Stewart y Robert Pattinson al estrellato internacional. La historia muestra el vínculo insólito entre Bella, una adolescente que se traslada a un pequeño y lluvioso pueblo en el noroeste de Estados Unidos, y Edward, un joven cuya verdadera naturaleza redefine los límites del romance en pantalla. El magnetismo entre los protagonistas marcó la identidad de la saga y generó una nueva ola de películas juveniles centradas en la fantasía oscura.

El éxito cinematográfico consolidó a
El éxito cinematográfico consolidó a Kristen Stewart y Robert Pattinson como íconos juveniles

La crítica internacional acompañó este fenómeno. Manohia Dargis, en The New York Times, escribió: “Un romance de vampiros profundamente sincero y abiertamente simple”. Roger Ebert, por su parte, destacó que “La película es exuberante y bella”. Además, el éxito literario de la novela de Stephenie Meyer se trasladó con fuerza a la pantalla grande, logrando reunir más de 400 millones de dólares en la recaudación mundial y el desarrollo de cuatro secuelas.

La propuesta estética, la banda sonora y la atmósfera gótica contribuyeron a que el público joven hiciera propia la narrativa. Ahora, la versión restaurada permitirá experimentar nuevamente el impacto visual y emocional de aquel estreno inicial, consolidando la vigencia de un clásico moderno que hoy sigue generando memorias y pasiones.

Twilight recaudó más de 400
Twilight recaudó más de 400 millones de dólares y generó cuatro secuelas, consolidándose como franquicia líder del género

La película está basada en la novela homónima escrita por Stephenie Meyer y publicada en 2005. Este libro es el primero de la saga Crepúsculo, una serie de cuatro novelas que exploran la relación entre una adolescente y un vampiro. Meyer, originaria de Connecticut, inició su carrera literaria con esta obra, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas mundial. Tras el éxito de Twilight, completó la saga con Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, consolidando su presencia en la literatura juvenil. Además, la autora publicó títulos complementarios como La segunda vida de Bree Tanner y Sol de medianoche.

Twilight y sus adaptaciones cinematográficas tuvieron un impacto considerable en la cultura pop de la primera década del siglo XXI. La historia redefinió el género de romance paranormal y contribuyó al auge de las sagas juveniles, influyendo en otras franquicias literarias y cinematográficas. El fenómeno provocó debates sobre el modelo de relaciones adolescentes y popularizó a sus protagonistas, convirtiéndolos en íconos globales. La saga impulsó tendencias en moda, música y redes sociales, reflejando y moldeando los gustos de una generación. Su legado persiste en la narrativa juvenil contemporánea y en la cultura fan.

Temas Relacionados

CrepúsculoKristen StewartRobert PattinsonCineVampirosUltimas noticias

Últimas Noticias

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de Mandela, antes de convertirse en líder admirado por todo el mundo

El documental de Antoine Fuqua sorprende en el Festival de Sundance con una mirada íntima del lado más combativo del expresidente de Sudáfrica y figura clave en la historia de la lucha contra el racismo

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de

‘Nouvelle vague’ lidera las nominaciones de los premios César

Con 9 candidaturas, la película de Richard Linklater sobre el contexto social y cultural de la filmación de ´Sin aliento’ de Jean-Luc Godard, se perfila como favorita para los grandes galardones del cine francés

‘Nouvelle vague’ lidera las nominaciones

El Quidditch, el deporte favorito de Harry Potter, es furor un un país africano

El famoso deporte de la saga del mago es toda una sensación gracias a un profesor, quien transformó la vida de su comunidad al introducir el quadball en una remota región agraria

El Quidditch, el deporte favorito

Susan Sarandon recibirá el Premio Goya Internacional

La actriz y productora estadounidense de 79 años, que ganó un Óscar en 1996 por su papel de una monja en “Pena de muerte”, recibirá el galardón español el 28 de febrero en Barcelona

Susan Sarandon recibirá el Premio Goya Internacional

Murió el artista Fernando Fazzolari

Ganador de múltiples premios, entre ellos el Konex, tuvo además una destacada carrera en el desarrollo de obras emblemáticas de ingeniería del país

Murió el artista Fernando Fazzolari
DEPORTES
River Plate buscará pisar con

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

Los Pumas confirmaron el calendario y las sedes para el debut del Nations Championship 2026

El duro accidente que sufrió Randal Kolo Muani en su Ferrari a horas de disputar un partido clave por la Champions League

Conmoción en Europa por la muerte de 7 fanáticos del PAOK en un escalofriante accidente: iban a Francia para ver el partido por Europa League

TELESHOW
Maxi López sorprendió con sus

Maxi López sorprendió con sus llamativos consejos sobre pastelería: “Estos tips te van a ayudar”

El inesperado comentario de Evangelina Anderson que ruborizó a Ian Lucas en Masterchef Celebrity: “Lo vi sin ropa”

Zaira Nara enfrentó las críticas por su participación en un evento en Paraguay: “Está muy confundido”

La sincera y terminante negativa de Graciela Borges: “No la haría y no la vería”

Fátima Florez habló de la presencia de Javier Milei en su espectáculo: “Estoy bastante movilizada”

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Ecuador allanó

La Fiscalía de Ecuador allanó la vivienda de la excandidata del correísmo Luisa González en una investigación por lavado de activos

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de Mandela, antes de convertirse en líder admirado por todo el mundo

Paraguay y Japón conversaron para avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados