Cultura

El Malba anunció la salida de Rodrigo Moura como su director, a un año de su llegada

La institución informó que el proceso de transición incluye una nueva estructura directiva, impulsada por recientes adquisiciones y proyectos que modificarán las prioridades del museo en el marco de su aniversario número veinticinco

Rodrigo Moura - Malba (Cortesía
Rodrigo Moura - Malba (Cortesía Malba / Alejandro Guyot)

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció que Rodrigo Moura dejará su puesto de Director Artístico a partir de febrero de 2026, tras cumplir un año de gestión.

El museo, fundado en 2001, iniciará una reestructuración institucional guiada por la designación de un Director Ejecutivo (CEO). Este cambio, sostuvieron, responde a la reciente adquisición de la Colección Daros Latinamerica, compuesta por más de 1.200 obras contemporáneas, al proyecto de ampliación del museo y a la creación de una nueva reserva técnica que permitirá albergar el acervo en expansión, junto con la gestión integral de la Colección Malba–Costantini.

Según el comunicado, estas acciones modificaron de forma sustancial las prioridades del museo, que ahora se orienta hacia el crecimiento y la proyección futura, en vísperas de su 25º aniversario.

Eduardo Costantini y Rodrigo Moura
Eduardo Costantini y Rodrigo Moura (Gentileza Malba)

Como parte del proceso de transición, Moura continuará colaborando con el equipo para finalizar proyectos pendientes. Su última actividad pública será el jueves 29 de enero a las 18:00, cuando participe de una conversación en el auditorio del museo junto a la artista brasileña Anna Bella Geiger, en el marco de la exposición Pop Brasil: Vanguardia y Nueva Figuración, 1960s-70s.

El fundador de la Fundación Malba, Eduardo F. Costantini, resaltó: “Reconocemos las innegables aptitudes profesionales y humanas de Rodrigo, así como su vasta experiencia, y le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro“.

Sobre su salida, Moura expresó: “Ha sido un gran privilegio trabajar en Malba en este momento en que esta importante institución se acerca a su 25º aniversario. Agradezco profundamente a mis colegas y a las personas e instituciones con las que trabajé, y espero poder seguir acompañando al museo en el desarrollo de sus próximos capítulos“.

