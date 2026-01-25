Llega la bienal internacional de arte contemporáneo de Ushuaia (Foto AP/Luca Bruno)

La VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina transformará a Ushuaia en un epicentro cultural entre el 18 y el 22 de febrero, cuando artistas y especialistas se congreguen bajo el lema “Cómo exponer en el fin del mundo”.

El programa se extenderá durante cinco días, con la deliberación de un jurado internacional conformado por figuras de reconocida trayectoria. Participarán Gregorio Luke, historiador del arte e integrante del jurado de la Bienal de Florencia en Italia; Walter Di Santo, titular de Estética en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de las Artes y Presidente de la Asociación Belgraniana; Zulma García Cuerva, especialista en educación por el arte y muralista; Danilo Clement, máster en museología y jefe del consulado de Suiza en Tierra del Fuego y Santa Cruz; y María Elena Beneito, directora de la Bienal Internacional, profesora y crítica de arte, Embajadora de la Paz en el Cercle of, Ambassadeurs (Francia) y jurado en Art Week Russia, Serbia e Italia.

Al término de esta fase de evaluación, el jurado seleccionará a los ganadores de los primeros, segundos y terceros premios en cada categoría, además de otorgar los Premios Manuel Belgrano a la Trayectoria. Estos reconocimientos representan uno de los puntos culminantes para los participantes y consolidan la dimensión internacional del encuentro.

Ushuaia

Entre las actividades paralelas resaltan seminarios de especialidad, eventos de apertura y clausura que incluirán espectáculos musicales, paseos y la exhibición y venta de obras. Se espera una convocatoria que reúna a exponentes nacionales e internacionales, reafirmando el rol de Ushuaia como espacio de convergencia para el arte contemporáneo.

Como parte del corolario del evento, se proyectará la película inspirada en la obra “Cuando Frank conoció a Carlitos”, que obtuvo el primer premio a mejor film y el galardón del público a mejor película iberoamericana en el Festival Internacional de Cine Cinefem de Punta del Este, Uruguay.

Junto a la actividad expositiva, el evento contempla la edición posterior del décimo anuario de arte argentino, publicación que incluirá páginas dedicadas a cada uno de los artistas participantes y cuya entrega está prevista para octubre de 2026.