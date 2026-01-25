Cultura

El acuerdo original de Apple, firmado por Jobs, Wozniak y Wayne, alcanzó un precio millonario en Christie’s

El histórico documento que marcó el nacimiento de la compañía Apple fue vendido por una cifra impresionante, demostrando que las piezas icónicas del mundo tecnológico siguen despertando pasiones y grandes sumas en el mercado internacional

Steve Jobs y Steve Wozniak
Steve Jobs y Steve Wozniak (Profesional Review)

El acuerdo fundacional de Apple, firmado el 1 de abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, formó parte de una subasta extraordinaria celebrada por Christie’s el 23 de enero dentro del evento “We the People: America at 250”, en la que se recaudó un total de USD 35,5 millones, duplicando la estimación previa, según informó el medio Artnet News.

La venta agrupó piezas históricas fundamentales y relictos de la historia estadounidense, en coincidencia con el aniversario 250 de la independencia del país, y reveló el vigor del mercado de objetos documentales y artísticos.

El documento que dio origen a Apple Computer Company, redactado por Ronald Wayne, alcanzó USD 2,5 millones. Aunque Wayne preparó el texto y diseñó el primer logo de la empresa, decidió abandonar la sociedad apenas 12 días después de la firma, alarmado ante el riesgo financiero.

El acuerdo original de Apple,
El acuerdo original de Apple, firmado por Jobs, Wozniak y Wayne, sorprende en una subasta millonaria de Christie’s (REUTERS/Mike Segar)

Este acuerdo representa el nacimiento de la compañía tecnológica que hoy domina el escenario global, justo cuando la marca se apresta a cumplir 50 años. De acuerdo con Artnet News, otras piezas vinculadas tanto a Apple como a Steve Jobs se encuentran actualmente en subasta en RR Auctions.

Dentro de los lotes que más sobresalieron en la sesión final de Christie’s figura un borrador de la Constitución de Estados Unidos con anotaciones manuscritas de Rufus King, delegado de Massachusetts en la Convención Constitucional de 1787, que fue presentado por la Sociedad de Cincinnati del Estado de New Hampshire y alcanzó un precio de USD 7,3 millones, el mayor de toda la subasta.

Christie’s describió el manuscrito como “extremadamente raro”. King realizó correcciones y alteraciones sugeridas a este ejemplar, incluyendo el añadido de la frase: “todos los aranceles, impuestos e impuestos especiales serán uniformes en todo Estados Unidos”, disposición que hoy garantiza la aplicación igualitaria de los tributos federales a lo largo del territorio.

Un borrador de la Constitución
Un borrador de la Constitución de Estados Unidos con anotaciones manuscritas de Rufus King

De las 60 copias impresas del segundo borrador constitucional destinadas a los delegados, solo 12 sobreviven, todas en instituciones públicas como la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales.

La subasta también incluyó una edición impresa de la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln, que fue adjudicada en USD 6,7 millones. Asimismo, un ejemplar impreso de la Declaración de Independencia de 1776 recaudó USD 5,6 millones.

En materia pictórica, sobresalió el retrato de George Washington realizado hacia 1804 por Gilbert Stuart, una de las aproximadamente 75 versiones conocidas del tipo Athenaeum. Esta pintura, que inspiró el billete de un dólar estadounidense, sobrepasó ampliamente su expectativa al lograr USD 2,8 millones, más del doble de su estimación y superando el récord anterior para este formato, que había sido de $1,06 millones.

Gilbert Stuart, George Washington (tipo
Gilbert Stuart, George Washington (tipo Athenaeum) (ca. 1804) Cortesía de Christie’s (1)

Otro retrato destacado, firmado en 1783 por Charles Peale Polk, muestra a Washington tras la batalla de Princeton de 1777 y alcanzó USD 577.850. Es la copia número 53 de las 57 que produjo el artista. En 1962, Jacqueline Kennedy seleccionó esta pieza para decorar la Casa Blanca, donde permaneció expuesta por unos 30 años.

Peter Klanet, jefe de la subasta, afirmó en un comunicado distribuido por Artnet News: “Fue una venta histórica en muchos niveles. Nuestra idea fue celebrar los 250 años de Estados Unidos. Reunimos piezas de importancia excepcional y logramos captar la atención del mercado. Además, estamos orgullosos de que esta subasta haya despertado la imaginación de tantas personas y acercado a una nueva audiencia a Christie’s”.

