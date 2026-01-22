Cultura

Ortografía y redacción: overnight, alternativas

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace
En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

La voz inglesa overnight se puede reemplazar en las informaciones bancarias y financieras por sesión nocturna o a un día , según el caso.

En las noticias se puede encontrar este anglicismo crudo en frases como las que siguen: «Suben muy fuerte las acciones locales en el “overnight” de Wall Street», «Se extendió en el overnight y aceleró en la primera mañana del premarket» o «Acordó mantener una tasa de interés de 2,75 % para depósitos ‘overnight’».

La voz inglesa overnight , que literalmente tiene el sentido de ‘durante la noche’, se emplea como sustantivo para las operaciones en el mercado de valores anteriores a la apertura o posteriores al cierre oficial, durante las horas nocturnas . En español puede hablarse de sesión nocturna , pero también, en función del momento preciso de las transacciones, de (mercado de) poscierre (en inglés, after-hours ), si ocurren en las primeras horas de la noche, o de ( mercado de) preapertura (en inglés, premarket ), si ocurren en las horas previas al inicio de la jornada. Otra opción, si fuera el caso, es negociación electrónica .

Como adjetivo , tiene entre otras funciones la de indicar que una operación vence al día siguiente de su contratación. En este caso, tal como se comprueba en la base terminológica de la Unión Europea, lo usual es a un día , como en tipo de interés a un día (para overnight rate ), fondos a un día (para overnight funds ) y vencimiento a un día (para overnight maturity ), entre otras. En función del contexto, overnight podría tener otras alternativas, como en costo instantáneo (para overnight cost ).

Así, en los ejemplos anteriores, había sido preferible «Suben muy fuerte las acciones locales en la sesión nocturna de Wall Street», «Se extendió en la sesión nocturna y aceleró en la primera mañana de la preapertura» y «Acordó mantener una tasa de interés de 2,75 % para depósitos a un día».

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

