Julian Barnes anunció la última novela de su carrera: "He dicho todo lo que tenía que decir"

El célebre autor británico que hoy cumple 80 años decidió cerrar su obra literaria con “Departure(s)” tras más de cuatro décadas de escritura

Julian Barnes anuncia que "Departure(s)" será su última novela tras una destacada carrera literaria

El escritor británico Julian Barnes anunció que su próxima novela. Departure(s) será la última de su carrera literaria. El autor que hoy cumple 80 años, reconocido por haber ganado el premio Booker, explicó que siente que ha expresado todos los temas que le interesaban abordar en sus libros.

Durante una entrevista con The Telegraph, Barnes afirmó que considera haber tocado todas sus melodías y que no desea continuar publicando solo por la posibilidad de que sus obras sigan saliendo al mercado editorial. “Deberías seguir hasta haber dicho todo lo que tienes que decir, y yo he llegado a ese punto”, expresó el escritor británico, cuya trayectoria abarca 45 años, 15 novelas y 10 libros de no ficción.

El autor adelantó que, aunque no publicará más novelas, continuará vinculado a la escritura, al periodismo, las reseñas y otros géneros, actividad que mantuvo antes de consolidarse como novelista, detalló Barnes en diálogo con ese medio británico.

Departure(s) explora la relación entre dos amigos anónimos, Stephen y Jean, quienes tras convertirse en pareja atraviesan una separación. El libro fue presentado como una obra híbrida donde se combinan ensayo, ficción y memorias, y en la que Barnes retoma temas recurrentes de su literatura, como la amistad, el envejecimiento, la memoria, el amor y la muerte.

El escritor británico, ganador del
El escritor británico, ganador del Booker Prize, afirma haber abordado todos los temas que le interesaban en sus libros

En 2018, a Barnes le diagnosticaron una forma poco común de cáncer de sangre, tratada con quimioterapia en pastillas. Consultado sobre su estado de salud, el escritor manifestó: “En este momento, es un empate. Pero mientras se mantenga estable, solo contribuye al debilitamiento del organismo. Y ya me he acostumbrado a ello”.

El escritor, que perdió a su esposa en 2008, la agente literaria Pat Kavanagh, tras padecer de un tumor cerebral, confesó que en agosto pasado, se casó en secreto con Rachel Cugnoni, editora a quien conocía desde hacía casi tres décadas y que fue su pareja durante los últimos ocho años.

Al analizar su trayectoria, Barnes reflexionó en la misma entrevista: “He tenido una vida afortunada. Si me hubieran dicho a los 30 que escribiría muchos libros que a mucha gente le gustaría leer, me habría quedado atónito. Así que estoy muy contento por ello”.

Barnes debutó en 1980 en la literatura con Metroland, pero su consagración llegó cuatro años después con El loro de Flaubert, obra preseleccionada para el Booker Prize. Repitió nominación con Inglaterra, Inglaterra y Arthur & George, y obtuvo el galardón en 2011 con El sentido de un final. Además, incursionó en la novela negra bajo el seudónimo Dan Kavanagh.

En cuanto a la muerte, tema frecuente en su obra, el autor, ateo declarado, afirmó: “Antes me aterrorizaba la muerte, pero después de pasar unos diez años con un cuerpo desmoronándose o con problemas de comportamiento, no me resigno. Obviamente, es diferente morir a los 80 que a los 40 o 50. Pero perder la vida cuando solo te aferras a ella... ¿quién sabe?”.

Michel Platini, a 10 años del escándalo que lo apartó del fútbol: "Un grupo de personas decidió matarme"

Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: "¡Que venga toda Suiza!"

Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma

