“Ímpetu”, una exposición que desafía lo que creías saber sobre fotografía y mirada

Los límites de la fotografía como simple reflejo de la realidad son desafiados en ímpetu, una exposición colectiva que propone la imagen como un campo de poder y vulnerabilidad.

Marina Alessio, María Burgos Oviedo, Victoria Colmegna, Sol Marinozzi, Agustina Puricelli, Belén Romero Gunset, Leticia Starc y Lena Szankay articulan, desde miradas diversas, una propuesta que explora la construcción activa de sentido a través del acto de mirar.

La muestra, curada por Sol Marinozzi y que tendrá lugar hasta el 17 de enero de 2026 en Alcohol Galería Bar (Moreno 1785, 5º, CABA), despliega una reflexión sobre la fotografía como herramienta política, y la vulnerabilidad como una fuerza transformadora.

El eje discursivo de la exposición sostiene que mirar no es una acción inocua ni neutral: la elección de lo que se ilumina, encuadra y registra es, en sí misma, una intervención. Como plantea el texto curatorial, “mirar es un acto político, un modo de intervenir el mundo. Cada imagen traza una línea en la historia, un desplazamiento mínimo y real en el modo de ver”. Esta noción desplaza el foco del “qué” hacia el “cómo”: la mirada se convierte en protagonista, y su enfoque intencional, en herramienta de construcción y resistencia.

La muestra se presenta en Alcohol Galería Bar

Lejos de limitarse a reproducir lo visible, la muestra afirma el potencial creativo de la fotografía: “la fotografía no se limita a reflejar la realidad, sino que la construye, plantea Susan Sontag. Las creadoras de las imágenes de esta exposición reescriben la historia desde la vulnerabilidad como forma de poder”. El concepto de vulnerabilidad se presenta no como fragilidad, sino como una estrategia para desarmar estructuras rígidas de percepción y para promover desplazamientos en los modos de ver.

Cada una de las artistas presenta una trayectoria singular que articula biografía, territorio y reflexión conceptual. Marina Alessio (Buenos Aires, 1980), fotógrafa, poeta y galerista, despliega una obra donde la imagen se entrelaza con la literatura, la música y la traducción.

Ha dedicado su trabajo a examinar la historia del arte y la materialidad fotográfica, fusionando disciplinas y contextos. Como cofundadora de la galería de arte contemporáneo Mite y de espacios alternativos como La Justicia, ha ejercido también la curaduría en numerosas exhibiciones, tanto individuales como colectivas, y ha publicado poesía en Argentina y Estados Unidos.

Participan Marina Alessio, María Burgos Oviedo, Victoria Colmegna, Sol Marinozzi, Agustina Puricelli, Belén Romero Gunset, Leticia Starc y Lena Szankay

María Burgos Oviedo (Buenos Aires, 1998) orienta su práctica hacia la exploración formal y conceptual del registro fotográfico. Su formación en iluminación y cámara, junto a la experimentación con el flash, le permite tensionar el silencio de los entornos y destacar lo vibrante de los objetos en sus composiciones. Su enfoque introduce un subtexto político a partir del encuentro entre lo visible y lo latente, y su trayectoria incluye muestras individuales y colectivas en espacios como MACBA y la Triple Frontera.

Victoria Colmegna (Buenos Aires) transita entre la fotografía, la moda y los objetos del entorno cotidiano, construyendo una pintura impregnada de referencias al kitsch, la mercancía artística y la memorabilia familiar. Su presencia en galerías de Zúrich, París, Milán, Basilea y Nueva York evidencia el diálogo de su obra con escenas internacionales, mientras la influencia del psicoanálisis y su mirada sobre el arte como producto nutren sus procesos creativos.

Desde Rosario, Sol Marinozzi dirige su investigación fotográfica a las relaciones afectivas y las subjetividades de género, sosteniendo un enfoque autobiográfico que se expande a la curaduría y la docencia. Con una formación en Dinamarca, Argentina y el Reino Unido, Marinozzi aborda la intimidad, la ausencia y el deseo desde una perspectiva feminista, generando proyectos como Wonder Wall y participando en ferias y espacios como arteBA y el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.

La propuesta explora la construcción activa de sentido a través del acto de mirar

Agustina Puricelli (O’Higgins, 1995) explora los cruces entre fotografía, cine y memoria desde una perspectiva material y analógica. Sus estudios en Letras y Arte Contemporáneo, junto a su dedicación a la docencia y la coordinación del espacio Cráter, marcan una práctica reflexiva que tensiona los límites de la representación y promueve el diálogo colectivo.

Su obra recibió el premio In situ en Pinta BA Photo 2025 y ha sido exhibida en certámenes internacionales como Les Rencontres de la Photographie (Arles) y el Centro de Fotografía de Montevideo.

Belén Romero Gunset (Tucumán, 1983), artista multidisciplinaria radicada en Buenos Aires, articula arte, tecnología y política desde un posicionamiento performativo y queer. Titulada en Artes Plásticas y doctoranda en Artes y Tecnoestéticas, su obra se ha presentado en instituciones argentinas y extranjeras, recibiendo reconocimientos como el 2º Premio Fundación Andreani 2023 y el Reconocimiento Artístico UADE 2024. El cruce territorial y la experimentación interdisciplinaria definen su producción.

"Mirar es un acto político, un modo de intervenir el mundo"

Leticia Starc (Buenos Aires, 1979) mantiene una práctica fuertemente anclada en el trabajo con las comunidades y los espacios que habita. Su recorrido incluye exposiciones individuales y colectivas en Buenos Aires desde 2010, así como una especialización en impresión fine art. Obras recientes como “Posdata” y “Crash” señalan su permanencia en la escena fotográfica contemporánea de la ciudad.

El recorrido de Lena Szankay (Buenos Aires) despliega una búsqueda poética a través de la fotografía, los videopoemas, cortometrajes y formatos híbridos. Su obra se inscribe en colecciones como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Caraffa.

Trabajos como la instalación itinerante “Rompecabezas”, la serie “Frau Goerli” en la Patagonia y piezas como “Nunca dejes de mirarme” exhiben la fuerza de la autobiografía y la exploración identitaria en grupos juveniles y femeninos. Szankay ha integrado el Internationales Künstler Gremium (IKG) de Alemania desde 2022 y ha sido distinguida con becas internacionales.

Las visitas a la exposición requieren cita previa, canalizándose a través de la curadora Sol Marinozzi.