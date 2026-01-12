Cultura

Los Premios Goya dan a conocer sus nominaciones en la Academia de Cine

Los 2.900 integrantes de la academia elegirán entre 218 títulos estrenados en 2025, con producciones de ficción, documentales, animación, óperas primas y proyectos internacionales en la lista de postulantes

Guardar
Los Premios Goya 2026 anuncian
Los Premios Goya 2026 anuncian sus nominados, destacando a 'Los domingos' y 'Sirat' como favoritos del cine español

La carrera por los Premios Goya 2026 da este martes un nuevo paso con el anuncio de los nominados a los galardones más importantes de la industria del cine español, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona, en una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como Los domingos o Sirat.

Toni Acosta y Arturo Valls desvelarán a partir de las 16:40 horas el nombre de los candidatos –normalmente cinco por cada categoría– en esta 40.ª edición de los premios, en un acto que se podrá seguir también en RTVE y YouTube tras el que los nominados acudirán a la sede de la Academia de Cine a hacer declaraciones.

A esta edición optan 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 42 adaptados. También concurren 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados asciende a 48.

Está por ver si los 2.900 miembros de la academia, profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, se decantan por seguir la estela de los premios entregados hasta ahora –los Forqué– y las nominaciones –los Feroz–.

Algunas de las películas españolas
Algunas de las películas españolas más importantes de 2025: de 'Sirat' a 'Los domingos', pasando por 'Romería' y 'Maspalomas'

De ser así, una de las más nominadas será Los domingos, la película de Alauda Ruíz de Azúa sobre una joven que recibe la llamada de la vocación religiosa, y que se alzó con el galardón de los productores, al igual que su protagonista, Patricia López Arnáiz.

Competía en los Forqué con otros títulos que seguramente acapararán nominaciones a los Goya como Sorda, la ópera prima de Eva Libertad, Maspalomas, de José María Goenaga y Aitor Arregi –cuyo protagonista masculino, José Ramón Soroiz, se ha llevado ya reconocimientos como la concha de plata en San Sebastián por su interpretación de un hombre mayor gay– y Sirat, de Óliver Laxe.

Esta última película, sobre un padre que busca a su hija en el mundo de las raves, es candidata por España a los Oscar y estaba nominada a los Globos de Oro entregados este domingo, donde fue superada por El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho.

Otros títulos españoles que previsiblemente se escucharán este martes son Romería, de Carla Simón; La cena, de Manuel Gómez Pereira; Mi amiga Eva, de Cesc Gay, Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo; y Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera, todas ellas en las nominaciones de los Feroz, que entregan los informadores cinematográficos.

Belén, de Dolores Fonzi, fue
Belén, de Dolores Fonzi, fue elegida película latinoamericana del año

Junto a ellas son posibles candidatas El Cautivo, de Alejandro Amenábar, y Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Yanes, así como los documentales Tardes de soledad, de Albert Serra, y Flores para Antonio, de Elena Molina e Isaki Lacuesta. Como película de animación triunfó en los Forqué, Decorado, de Alberto Vázquez, mientras Belén, de Dolores Fonzi, fue elegida película latinoamericana del año.

Todas estas producciones cinematográficas competirán, casi con seguridad, en alguna de las categorías de unos premios Goya que vuelven a Barcelona 20 años después, y que el año pasado se entregaron en Granada, donde triunfaron El 47 y La infiltrada.

Fuente: EFE.

Temas Relacionados

Premios GoyaBarcelonaAcademia de Cine

Últimas Noticias

El Jardín Japonés organiza el concurso de cosplay más grande del país

El certamen, que se celebrará el 24 y 25 de enero, convoca a fanáticos del manga, el anime y la interpretación de personajes a competir por un viaje a Japón

El Jardín Japonés organiza el

La Orquesta Sinfónica de Londres nombra a John Harte como nuevo director general

Una experiencia consolidada en el sector cultural y un historial en la Orquesta Aurora respaldan la llegada de Harte, quien fue presentado oficialmente como relevo de McDowell al frente de la agrupación

La Orquesta Sinfónica de Londres

Arturo Pérez-Reverte dispara contra la RAE y dice que está dominada por “los talibanes del todo vale”

El escritor y académico ha publicado un artículo en el que denuncia la pasividad de los académicos frente al cada vez peor uso del lenguaje, difundido especialmente por las redes sociales

Arturo Pérez-Reverte dispara contra la

A 50 años de la muerte de Agatha Christie, su obra mantiene el pulso del misterio

La autora británica desafió a la época y construyó una obra con influencia global que sigue inspirando adaptaciones. Un episodio personal nunca explicado y el resurgimiento en plataformas audiovisuales, sus claves menos conocidas

A 50 años de la

El Louvre, otra vez cerrado por la huelga de sus trabajadores

En el museo más visitado del mundo, sus empleados están de paro y las autoridades decidieron no abrir sus puertas

El Louvre, otra vez cerrado
DEPORTES
Ander Herrera reveló la gran

Ander Herrera reveló la gran diferencia entre Boca Juniors y gigantes europeos como el United y el PSG

Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años

La sentencia de Juanfer Quintero sobre el deseo de Sebastián Villa de jugar en River Plate

“No sabía si estaba listo para verlo”: Grosjean se reencontró con el casco que le salvó la vida en un brutal accidente en la F1

TELESHOW
El fuerte descargo de Juana

El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores de romance con Mauricio Macri: “Hacer daño por un segundo de fama”

Soledad Pastorutti contó la impactante muerte de su bisabuelo: “Lo partió un rayo”

Alfredo Casero suspendió una función de Cha Cha Cha en Mar del Plata: los supuestos motivos

Christian Petersen habló de su salud tras su internación: “Sin voz pero mejorando”

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

INFOBAE AMÉRICA

Una turista hacía esnórquel en

Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”

El impacto de la luz natural en la diabetes sorprende a la ciencia

El régimen cubano rechazó negociar con EEUU tras las presiones de Trump

La fortaleza que desafía el paso de los siglos y es un emblema del Báltico

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años