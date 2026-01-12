Cultura

El Jardín Japonés organiza el concurso de cosplay más grande del país

El certamen, que se celebrará el 24 y 25 de enero, convoca a fanáticos del manga, el anime y la interpretación de personajes a competir por un viaje a Japón

El Jardín Japonés de Buenos Aires será sede del Anime y Manga Taikai, el concurso de cosplay más grande de Argentina, que se celebrará el sábado 24 y domingo 25 de enero de 11 a 18.

El ganador del certamen obtendrá como premio un viaje a Japón (disponible para mayores de 18 años), mientras que el evento contará con la participación internacional de una reconocida cantante de Anisong, especialmente invitada desde el país asiático.

La preselección de participantes está programada para ambos días y la final se desarrollará el domingo 25. La organización está a cargo de la Fundación Cultural Argentino Japonesa, junto al acompañamiento del Fans Club En el nombre de la Luna, que suma actividades en la Carpa Kyoto durante ambas jornadas. Allí, el público podrá disfrutar de propuestas como dibujo, oekaki, trivias, música de animé y stands de ilustradores.

En la edición actual, el jurado incluirá a Mai y Hika, ganadoras de las dos ediciones anteriores, quienes también disfrutaron del viaje a Japón como premio.

Originado en los Comic Market de Japón en la década de 1970, el cosplay (palabra proveniente del inglés “costume play”) implica disfrazarse de personajes de manga, anime, películas, videojuegos o música e interpretar sus roles. Esta afición nació en barrios emblemáticos de Tokio, como Shinjuku y Akihabara, y aún se mantiene vigente en eventos internacionales y locales.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de enero de 2026 con cupos limitados, pudiendo realizarse mediante correo electrónico a cultura@jardinjapones.org.ar. Las bases y condiciones completas se encuentran en www.jardinjapones.org.ar.

La agenda del Jardín Japonés continuará con las Jornadas de Manga y Anime previstas para el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, de 11 a 18.

