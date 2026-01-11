Cultura

Murió Bob Weir, guitarrista y fundador de la mítica banda Grateful Dead

El músico de la banda de rock psicodélico, una de las más emblemáticas de la contracultura, tenía 78 años

Murió Bob Weir, guitarrista y fundador de la mítica banda The Grateful Dead (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El guitarrista estadounidense Bob Weir, uno de los fundadores de la banda de rock psicodélico Grateful Dead, falleció a sus 78 años, anunció su familia este sábado.

Nacido en los años 1960, Grateful Dead es uno de los grupos más emblemáticos de la contracultura que se destacó por incorporar en su música elementos de blues, country y jazz.

“Falleció apaciblemente, rodeado de sus seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Lamentablemente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”, indicó la familia en un comunicado publicado en su página web personal y su cuenta de Instagram. No se precisó el lugar ni la fecha de su muerte.

Miembros de la banda Grateful Dead, de izquierda a derecha: Mickey Hart, Phil Lesh, Jerry Garcia, Brent Mydland, Bill Kreutzmann y Bob Weir. (AP Foto/Archivo)

Su cáncer había sido diagnosticado en julio pasado y pese al tratamiento, Weir celebró el mes siguiente sus 60 años de carrera con tres conciertos consecutivos en su ciudad natal de San Francisco.

Grateful Dead fue fundado en pleno hervidero cultural en esa ciudad californiana por Bob Weir junto con Jerry Garcia, Bill Kreutzmann, Ron McKernan y Phil Lesh.

Más que por sus éxitos como “Truckin” o “Casey Jones”, fueron sus conciertos, siempre originales, lo que consolidó su reputación. Sus fans son conocidos como “Deadheads”.

Varios de esos seguidores se convirtieron después en grandes personalidades, como el fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, o el exvicepresidente estadounidense Al Gore.

Bob Weir y Mickey Hart, miembros sobrevivientes de Grateful Dead, se presentan durante la gala Personajes del Año de MusiCares en honor a Grateful Dead en Los Ángeles, California, EE. UU., el 31 de enero de 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Durante más de 60 años, Bobby recorrió las carreteras. Guitarrista, cantante, narrador y miembro fundador de Grateful Dead, Bobby permanecerá para siempre como una figura icónica cuyo talento artístico único revolucionó la música estadounidense”, dijo su familia.

Grateful Dead se convirtió en la primera formación de rock occidental en presentarse al pie de las pirámides de Egipto, a finales de los años 1970. En 1994, el grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Sin embargo, la banda se disolvió un año después, en 1995, tras la muerte del guitarrista principal Jerry Garcia.

Los Grateful Dead, sin embargo, se reunían regularmente para conciertos. Apenas unas semanas después de una gira de despedida en 2015, algunos miembros del grupo, entre ellos Bob Weir, anunciaron su regreso bajo el nombre “Dead and Company”.

Bill Kreutzmann, de 79 años, es ahora el único fundador vivo de Grateful Dead. El bajista Phil Lesh falleció en 2024 a los 84 años mientras que Ron McKernan, que padecía problemas de salud y adicción al alcohol, murió en 1973 a los 27 años.

