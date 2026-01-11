Cultura

La I.A. ayudó a reconocer a un asesino nazi en una de las fotos más terribles del Holocausto

Los recientes avances posibilitaron asignar un nombre al ejecutor retratado en la imagen conocida como “El último judío de Vinnitsa”, aunque el rostro de la víctima sigue sin ser identificado

Guardar
El último judío en Vinnytsia',
El último judío en Vinnytsia', una de las fotografías más conocidas del Holocausto

En 1941, una fotografía tomada en Ucrania capturó un instante que llegó a simbolizar el “Holocausto de las balas”: un nazi apunta su arma a la cabeza de un hombre que observa la cámara con una expresión desafiante, mientras otros soldados alemanes y un civil miran la escena sin manifestar conmoción. A sus pies, una fosa común abierta.

Esta imagen, considerada una de las más perturbadoras del genocidio judío bajo el nazismo, encarna el horror de los asesinatos masivos cometidos en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial.

Ochenta años después, el historiador alemán Jürgen Matthäus logró, gracias a la inteligencia artificial (IA) y a la contribución de familiares del implicado, poner nombre al verdugo: Jakobus Onnen, miembro de los escuadrones de la muerte nazis, quien tenía treinta y cuatro años al momento del crimen y falleció durante un ataque partisano en 1943.

El hallazgo, publicado en la revista especializada Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, introdujo una conclusión inquietante: la víctima aún permanece sin identificar, una situación que, según Matthäus, sigue siendo común incluso tras décadas de investigación y el desarrollo de bases de datos como la de Yad Vashem en Jerusalén, en la que figuran 4,7 millones de nombres de personas asesinadas en la Shoah, pero que todavía mantiene 1,3 millones sin identificar.

Detalle de 'El último judío
Detalle de 'El último judío en Vinnytsia', fotografía publicada por primera vez en 1961 por la desaparecida agencia United Press

“Sigo esperando que en el futuro se puedan encontrar pistas sólidas que ayuden a responder a la pregunta de quién era el hombre que estaba a punto de ser fusilado”, afirmó Matthäus al medio El País.

Matthäus, investigador experto en el Holocausto y recientemente jubilado del U.S. Holocaust Memorial Museum, había ya revolucionado el conocimiento sobre la imagen, mundialmente conocida como El último judío de Vinnitsa, al esclarecer el verdadero escenario del asesinato. Durante mucho tiempo se creyó que la foto, difundida por primera vez en 1961 durante el juicio a Adolf Eichmann por la agencia United Press International (UPI), registraba una matanza en Vinnitsa, Ucrania.

Sin embargo, nuevas pruebas localizadas en la donación de unos diarios de guerra de un oficial de la Wehrmacht al archivo del Museo Memorial —una copia nítida de la foto y un testimonio fechado el 28 de julio de 1941— revelaron que el crimen sucedió en la ciudadela de Berdychiv. El diario, que pertenecía al oficial Walter Materna, confirmaba así no solo el lugar, sino la presencia y conocimiento de miembros del ejército regular alemán respecto a los asesinatos masivos cometidos por los escuadrones de la muerte nazis.

La posibilidad de identificar al autor material avanzó cuando, tras la publicación de sus hallazgos en 2023 en la revista Holocaust and Genocide Studies, Matthäus recibió la comunicación de una pareja convencida de que un familiar era el nazi retratado. Aportaron varias fotografías de Onnen, fechadas en torno al mismo periodo de la guerra y de calidad suficiente para aplicar tecnología de reconocimiento facial, incluyendo IA. Las comparaciones técnicas arrojaron índices de similitud de entre 98,5% y 99,9%, cifras muy altas cuando se trata de fotografías históricas de baja resolución.

El perfil de Jakobus Onnen ilustra la maquinaria de exterminio nazi: nacido en 1906 en Tichelwarf, cerca de la frontera con los Países Bajos, de familia de clase media, profesor de profesión y políglota, fue un miembro temprano de las SA y, posteriormente, de las SS y de los temidos Einsatzgruppen, escuadrones responsables de la muerte de cientos de miles de civiles, predominantemente judíos, en los territorios ocupados de la Unión Soviética.

Comparación entre diferentes fotos que
Comparación entre diferentes fotos que permitieron identificar a Jakobus Onnen, tras una investigación del historiador alemán Jürgen Matthaus

Según Matthäus, “en la foto se ve claramente que el asesino era miembro de la Policía de Seguridad Alemana y del SD, es decir, el aparato policial bajo las órdenes de Heinrich Himmler”.

Las investigaciones sobre Onnen determinaron que tras la guerra su nombre figuró entre los identificados como participantes de estos escuadrones, pero su muerte en Ucrania en agosto de 1943 le libró de comparecer ante la justicia aliada o alemana. A pesar de la existencia de miles de imágenes documentando las atrocidades nazis, solo una decena muestra de manera explícita ejecuciones.

Muchas fueron destruidas a propósito, mientras que otras —como las analizadas por la investigadora Wendy Lower en La fosa— emergieron como pruebas fundamentales e inapelables en la reconstrucción del mayor crimen de la historia contemporánea. Sin embargo, el proceso de identificación presenta grandes obstáculos, y tanto en el caso de “El último judío de Vinnitsa” como en el de otras imágenes de la época, los especialistas logran poner nombre a los perpetradores pero raramente a las víctimas.

“La dificultad en la identificación de la víctima persiste por la falta de información en documentos de guerra, testimonios orales y archivos fotográficos previos al ataque nazi”, explicó Matthäus a El País. Pese a los desafíos actuales impuestos por la guerra en Ucrania, los equipos investigadores no logran dar con el destino y la identidad de ese hombre cuyo rostro ha quedado como emblema de la humanidad enfrentada al abismo.

Temas Relacionados

HolocaustoJakobus OnnenJürgen MatthäusYad VashemUcraniaGenocidioSegunda Guerra Mundial

Últimas Noticias

El hallazgo de un superbarco cambia todo lo que se sabía sobre el comercio marítimo en la Edad Media

La reciente localización del navío en un estrecho danés ofrece información inédita sobre la magnitud de las embarcaciones y la evolución del comercio internacional

El hallazgo de un superbarco

El Smithsonian elimina el texto de juicio político a Trump y reemplaza su retrato

El texto identificado junto al retrato actualizado del presidente de EE.UU. en la exposición presidencial omite menciones a sucesos como procesos legislativos y disturbios ocurridos durante su gobierno, a diferencia de lo exhibido para otros mandatarios estadounidenses

El Smithsonian elimina el texto

La “misión imposible” del Museo Británico: un cazatesoros rastrea antigüedades por todo el mundo

Después de perder cientos de piezas únicas, el museo de Londres apuesta por inteligencia artificial, detectives y mucha paciencia, con la esperanza de devolver a casa cada joya

La “misión imposible” del Museo

Murió Bob Weir, guitarrista y fundador de la mítica banda Grateful Dead

El músico de la banda de rock psicodélico, una de las más emblemáticas de la contracultura, tenía 78 años

Murió Bob Weir, guitarrista y

Las películas que podrían quitarle el Globo de Oro a ‘Sirat’: de la cinta más aplaudida de la historia de los festivales de cine a la favorita para los Oscar

La producción española compite contra otros cinco exitosos títulos con serias opciones para ganar el premio a la Mejor película de habla no inglesa

Las películas que podrían quitarle
DEPORTES
Otros dos jugadores fueron amenazados

Otros dos jugadores fueron amenazados por la barra y hay preocupación en Brasil: el momento de tensión que vivieron Hulk y Bernard

FC Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España: hora, TV y probables formaciones

River Plate afrontará el primer amistoso de la temporada contra Millonarios de Colombia: hora, TV y formaciones

Arranca la clasificación del Australian Open con fuerte presencia argentina

El video del presidente del Barcelona jugando al pádel que se volvió viral y generó una ola de comentarios: “Vaya movimiento de pies”

TELESHOW
Cande Ruggeri celebró los 3

Cande Ruggeri celebró los 3 años de Vita con una fiesta de cuentos de hadas: nieve, castillos y disfraces

El conmovedor mensaje de Paula Chaves para recordar a su amiga Lina, quien falleció a los 37 años: “Eterna”

Entre atardeceres y aguas cristalinas: las vacaciones de Nico Vázquez en Miami luego de un año bisagra

El verano de soltera de Priscila Crivocapich: refugio con su familia en la playa de Punta del Este

El divertido reto de Marcelo Tinelli junto a sus hijos Juana y Lolo: “La gastada que me comí”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Sudán anunció

El Gobierno de Sudán anunció su regreso oficial a la capital del país tras mil días de conflicto

El hallazgo de un superbarco cambia todo lo que se sabía sobre el comercio marítimo en la Edad Media

Agricultores europeos endurecen las protestas contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Rusia desplegó un nuevo dron a reacción para intensificar su ofensiva aérea contra Ucrania

El Smithsonian elimina el texto de juicio político a Trump y reemplaza su retrato