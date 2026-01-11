El hallazgo de un superbarco cambia todo lo que se sabía sobre el comercio marítimo en la Edad Media

El hallazgo de un enorme barco cambia todo lo que se sabía sobre el comercio marítimo en la Edad Media

El hallazgo de los restos del Svælget 2, un barco medieval descubierto en las profundidades del estrecho de Øresund, redefine la escala de la ingeniería naval de la Edad Media y brinda una ventana sin precedentes a la evolución del comercio internacional.

Identificado por el Museo de Barcos Vikingos de Dinamarca como el carguero más grande de su época, este navío no solo desafía los registros anteriores sobre el tamaño de las embarcaciones comerciales, sino que también ofrece indicios concretos sobre la sofisticación de las redes mercantiles y la vida a bordo hace más de seis siglos.

Entre los elementos del tercio final del informe destaca la datación dendrocronológica: los investigadores determinaron que la nave fue construida hacia 1410 con madera procedente de Pomerania (actual Polonia) y los Países Bajos.

Aunque el cargamento original no se ha conservado, los arqueólogos desenterraron numerosos objetos cotidianos, como zapatos, peines de madera y utensilios de cocina, que permiten reconstruir cómo era la rutina en estos viajes de gran escala.

Otto Uldum, arqueólogo marítimo a cargo de la excavación, subrayó la importancia del barco al afirmar: “Ahora sabemos, sin lugar a dudas, que los cogs podían alcanzar este tamaño—que el tipo de barco pudo llevarse al extremo.”

El Svælget 2 fue hallado a más de 12 metros (40 pies) de profundidad durante unas prospecciones en el lecho marino realizadas en el contexto de la futura ampliación del distrito Lynetteholm de Copenhague, según informó el Museo de Barcos Vikingos.

Tras retirar capas de arena y limo, el equipo localizó un formidable “cog” de aproximadamente 28 metros de eslora, 9 metros de manga y 6 metros de altura, con una capacidad de carga de 300 toneladas. Estos datos superan ampliamente las dimensiones conocidas para este tipo de embarcaciones.

Las condiciones únicas del fondo marino preservaron partes esenciales de la estructura y la jarcia, lo que permitió analizar cómo se equipaban los cogs para la navegación. Uldum destacó en un comunicado que la abundancia de elementos del aparejo constituye una oportunidad inédita: “Nunca habíamos visto algo así, y nos permite decir algo totalmente nuevo sobre el equipamiento de los cogs.”

La nave, bautizada como Svælget 2 por el lugar donde se encontró, constituye la mayor de su clase jamás localizada y ha sido calificada por el museo como un “superbarco medieval”.

Los cogs surgieron en la Edad Media como respuesta a la necesidad de transportar grandes cantidades de mercancías. Su enorme bodega superaba la capacidad de las embarcaciones vikingas y sus altos costados ofrecían mayor seguridad ante eventuales ataques en el mar. Desde el siglo X, estos barcos renovaron el comercio de larga distancia, facilitando el traslado eficiente incluso de productos corrientes.

Otto Uldum destacó ante el Museo de Barcos Vikingos la relevancia económica de la nave: “Un barco con semejante capacidad de carga forma parte de un sistema estructurado donde los comerciantes sabían que existía mercado para las mercancías transportadas. El Svælget 2 es una prueba material de cómo se desarrolló el comercio en la Edad Media.”

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el castillo de popa de madera, una estructura que hasta ahora solo se conocía por ilustraciones y que rara vez sobrevive fuera de la base de los barcos. Uldum enfatizó que proporciona no solo “pruebas arqueológicas”, sino también “20 veces más material” para el estudio de estos castillos.

El Svælget 2 aporta un fragmento decisivo para comprender cómo la tecnología y las estructuras sociales avanzaron

En el mismo sentido, el Svælget 2 alberga todavía su cocina de ladrillos—la primera de este tipo descubierta a bordo de un navío medieval en aguas danesas—construida con unos 200 ladrillos y 15 tejas, lo que permitía cocinar sobre fuego a bordo con utensilios de bronce y cerámica, brindando a la tripulación un nivel de organización y confort inédito para su época. “La galera es testimonio de una comodidad y organización notables a bordo”, señaló Uldum en su declaración.

El estudio detallado de esta embarcación permite además conocer cómo la demanda mercantil y los sofisticados sistemas financieros de la época fomentaron nuevas soluciones técnicas en la construcción naval.

De acuerdo con Uldum al Museo de Barcos Vikingos, el Svælget 2 aporta un fragmento decisivo para comprender cómo la tecnología y las estructuras sociales avanzaron de la mano durante una era en la que la navegación era el motor central del comercio internacional.

Fotos: Museo de Barcos Vikingos