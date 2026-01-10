Cultura

Estados Unidos devuelve a Egipto siete antigüedades saqueadas y refuerza la lucha contra el tráfico ilícito

La cooperación entre países permitió la recuperación de tesoros históricos, movilizando acuerdos legales y el compromiso de particulares para proteger la herencia egipcia

Guardar
Las autoridades egipcias lograron la
Las autoridades egipcias lograron la repatriación de siete artefactos antiguos localizados de forma ilícita en Estados Unidos gracias a la cooperación internacional (Ministerio de Turismo y Antigüedades)

La cooperación internacional permitió la recuperación de tesoros históricos de Egipto, movilizando acuerdos legales y el compromiso de particulares para resguardar el patrimonio cultural. Siete artefactos antiguos, entre los que destacan un pez momificado y una cabeza de halcón, fueron devueltos recientemente a Egipto después de haber sido extraídos ilegalmente y localizados en Estados Unidos. La repatriación de estos objetos implicó la participación de organismos gubernamentales de ambos países, con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

La recuperación fue coordinada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto junto con el sector de Emigración y Asuntos de Expatriados del Ministerio de Asuntos Exteriores, la embajada egipcia en Washington y las autoridades nacionales pertinentes, con el apoyo de organismos estadounidenses.

Esta acción es el resultado de la cooperación sostenida entre instituciones egipcias y estadounidenses bajo el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para proteger el patrimonio cultural y combatir su tráfico ilícito.

El compromiso bilateral entre Egipto
El compromiso bilateral entre Egipto y Estados Unidos se consolidó con la firma y renovación de un memorando de entendimiento para combatir el tráfico ilícito de patrimonio cultural

Los objetos recuperados corresponden a distintos períodos de la civilización egipcia y proceden de varios casos independientes. Según Shaaban Abdel Gawad, director general del Departamento de Repatriación de Antigüedades y supervisor de las Unidades de Antigüedades en Puertos, las piezas incluyen dos peces momificados y una cabeza de halcón del período ptolemaico, incautados por la aduana estadounidense en junio de 2017.

Tres artefactos más, confiscados en 2018 y posteriormente confirmados como introducidos ilegalmente en Estados Unidos tras investigaciones, completan el conjunto: un amuleto de bronce del dios Set, un escarabajo de basalto en forma de corazón del Período Tardío y un rostro humano finamente tallado, atribuido al inicio del Imperio Nuevo.

También fueron repatriados una figura funeraria de madera recubierta con yeso pintado, datada en el Período Tardío, y una cabeza de estatua de piedra entregada voluntariamente a la embajada egipcia en Washington por un ciudadano estadounidense que deseaba que la pieza regresara a su país de origen.

El histórico acuerdo permitió identificar
El histórico acuerdo permitió identificar y recuperar piezas de diferentes etapas de la civilización egipcia, rescatando obras desde el Período Tardío hasta el Imperio Nuevo - (Europa Press)

La devolución de los bienes se formalizó en una ceremonia celebrada en la capital estadounidense, presidida por Wael el-Naggar, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Relaciones Culturales de Egipto. También participó el embajador egipcio en Estados Unidos, Motaz Zahran, quien recibió oficialmente los artefactos.

El 9 de noviembre de 2023, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó la entrega oficial. Las autoridades estadounidenses destacaron que el artefacto más antiguo data aproximadamente del año 1.500 a. C.

Estados Unidos mantiene un compromiso firme para detener el flujo de artefactos egipcios saqueados. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han coordinado esfuerzos en todo el país para identificar, interceptar y devolver piezas de valor incalculable. Desde 2007, el ICE ha recuperado y devuelto más de 20.000 artefactos a más de 40 países.

La cooperación bilateral se ha visto reforzada por el memorando de entendimiento renovado en noviembre de 2021 entre Estados Unidos y Egipto. Este acuerdo legal facilita la colaboración directa entre las fuerzas del orden y fortalece los mecanismos para identificar y recuperar bienes culturales objeto de tráfico ilegal.

Además, impulsa la protección del rico patrimonio egipcio y evidencia el compromiso compartido de ambos países para combatir el comercio ilícito de antigüedades.

El Ministerio de Turismo y
El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto reiteró su propósito de preservar la identidad cultural nacional y garantizar la protección del patrimonio para futuras generaciones (Freepik)

En los últimos 30 años, Estados Unidos ha contribuido con más de USD 120 millones para la conservación de monumentos egipcios, como la Esfinge de Giza, los templos de Karnak, Luxor y Medinet Habu en Luxor, el templo de Kom Ombo en Asuán, el mausoleo del Imán al-Shafi’i en El Cairo y las catacumbas de Kom El Shoqafa en Alejandría, entre otros.

A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se financió la restauración de la Casa Howard Carter en Luxor y se anunció una colaboración con la Fundación Factum para la Tecnología Digital en la Preservación, con el objetivo de desarrollar una experiencia de realidad virtual de la cámara funeraria de Tutankamón para estudiantes egipcios.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades reafirmó su compromiso de trabajar junto a socios nacionales e internacionales para recuperar antigüedades egipcias saqueadas. La protección y recuperación de estos artefactos constituye una responsabilidad nacional y una parte fundamental de la identidad cultural de Egipto, asegurando su preservación para las futuras generaciones.

La movilización conjunta de gobiernos, expertos y ciudadanos refuerza el mensaje de que la protección del legado antiguo es una tarea compartida y permanente.

Temas Relacionados

Tráfico ilegal de patrimonio culturalRepatriación de artefactos egipciosEgiptoEstados UnidosWael el-NaggarShaaban Abdel GawadEmbajada de Egipto en WashingtonNewsroom BUE

Últimas Noticias

David Bowie por siempre: 6 canciones que resumen una obra extraordinaria

A 10 años de la muerte de este artista único e irrepetible, esta selección refleja el modo en que la experimentación y la transgresión expandieron los límites de su música y marcaron la cultura popular mundial

David Bowie por siempre: 6

¿Por qué nos gusta tanto Mariana Enriquez?

La autora argentina de proyección internacional explora el terror cotidiano para revelar heridas ocultas en la sociedad y así, su enfoque transforma lo inquietante en una reflexión colectiva

¿Por qué nos gusta tanto

Platón, Tomás Moro y las utopías: la curiosa evolución del género literario que soñó con mundos mejores

El desarrollo histórico revela cómo la literatura explora posibilidades de organización ideal y advierte sobre los peligros de la desconexión social cuando la creación se aparta de la vida real

Platón, Tomás Moro y las

La familia contemporánea bajo la lupa: desafíos, transformaciones y la búsqueda de autenticidad

El relato se detiene en la lucha de una mujer por mantener su libertad mientras enfrenta nuevas etapas de vida, desafiando las presiones sociales en torno a la juventud y la corrección política. Así lo cuenta su autora

La familia contemporánea bajo la

Con los recuerdos de adultos mayores, un artista visual reconstruyó la historia de la torta negra que hoy es fiesta en Tapalqué

Una receta nacida del aprovechamiento cotidiano y transmitida por el oficio panadero se transformó, con el tiempo, en un símbolo colectivo y en una celebración compartida

Con los recuerdos de adultos
DEPORTES
Un grande de Italia tiene

Un grande de Italia tiene en la mira a Thiago Almada ante la posible salida del Atlético Madrid del Cholo Simeone

Impacto en la NBA: un árbitro se lesionó en pleno partido y tuvo que ser retirado en silla de ruedas

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto que compite junto a un bombero voluntario argentino

TELESHOW
El Negro Álvarez, a los

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela que el

Un estudio revela que el ejercicio puede ser tan eficaz como la terapia para aliviar los síntomas de la depresión en adultos

Nuevo golpe de Ucrania a Rusia: atacó con drones una refinería en la región de Volgogrado y provocó un incendio

Rodrigo Paz cumplió dos meses de gobierno en medio de protestas y bloqueos en Bolivia

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

Mover el cuerpo para mejorar el ánimo: el rol del ejercicio en el tratamiento de la depresión