Dylan Thomas bajo la lupa: revelan supuestos plagios en su obra temprana

Un estudio revela que Dylan Thomas plagió varios poemas durante su adolescencia, según la revista TLS

El excéntrico poeta galés Dylan Thomas (1914-1953), autor de Under Milk Wood (Bajo el bosque lácteo) y de poemas como “Do Not Go Gentle Into That Good Night” (“No entres dócilmente en esa buena noche”), plagió varios textos durante su adolescencia, según afirma un ensayo publicado este jueves en la revista literaria británica The Times Literary Supplement (TLS).

La investigación, realizada por el editor y traductor británico de original italiano Alessandro Gallenzi, identifica al menos una docena de poemas presuntamente plagiados por Thomas mientras estudiaba en el Swansea Grammar School, un instituto de secundaria en su ciudad natal en Gales (oeste del Reino Unido). Los textos supuestamente usurpados de escritores de la época aparecieron en la revista del colegio y en el periódico local The Herald of Wales, entre finales de los años 1920 y principios de los 1930, de acuerdo con Gallenzi.

“Cuando Dylan Thomas publicó su primer poema en la revista de la Swansea Grammar School en diciembre de 1925 —una balada humorística titulada “La canción del perro travieso”— tenía solo once años. Merece ser citado en su totalidad:

Hay muchos que dicen que el perro tiene su día

Y que el gato cuenta con varias vidas;

Hay otros que piensan que la langosta es rosada,

Y que las abejas nunca trabajan en sus colmenas.

Hay menos, por supuesto, que insisten en que el caballo

Tiene un cuerno y dos jorobas en la cabeza,

Y un tipo que bromea con que la yegua construye nidos

Es tan raro como un burro color rojo.

Sin embargo, a pesar de todo esto, tengo momentos de dicha,

Porque siento pasión por los huesos,

Y aunque dudo de las galletas, estoy dispuesto a arriesgarme,

Y amo perseguir conejos y piedras.

Pero mi mayor deleite es dar un buen mordisco

A una ternera que sea tierna y deliciosa;

Y si me permito morder algún bulto,

Espero que no pienses que soy demasiado malicioso.

Desde un punto de vista estilístico, es una obra muy sofisticada. Su ritmo metronómico, su esquema regular, las rimas internas, la perfecta rima de los versos pares: todo apunta a una consumada habilidad métrica y una natural destreza para las palabras y el idioma. Pero lo más sorprendente es la madurez del ingenio que se exhibe. El “perro travieso” del título debe ser una alusión al de la famosa fábula de Esopo, que cree que la campana atada a su collar por su amo para frenar sus mordidas es una insignia de honor en lugar de un castigo. Ingeniosos giros como “dudo de las galletas”, o rimas difíciles (“deliciosa” y “maliciosa”), resultan sorprendentes en alguien tan joven.

"Algún día me descubrirán", el título de la polémica nota de Alessandro Gallenzi

El poema, que se volvió a publicar por primera vez en un número especial de la Adam International Review (año 21, n.º 238, 1953) dedicado a la memoria del poeta galés, que acababa de fallecer en Nueva York, y desde entonces ha sido ampliamente reproducido y antologado, suele citarse como ejemplo de su temprano talento y brillantez innata. Esta ingeniosa balada sitúa a Dylan Thomas a la altura de un genio precoz como Giacomo Leopardi" comienza el texto de Gallenzi.

Según el editor, quien se define como “admirador de toda la vida de Thomas y su poesía”, el poeta “no se limitó a inspirarse o parodiar, sino que robó obras completas de otros autores, cambiando a veces el título o algunas palabras, quizá para eludir la detección”. En su opinión, estos hallazgos constituyen “una cadena de robos descarados que se extiende durante al menos cuatro años”.

El experto planea incluir los poemas supuestamente plagiados en una nueva edición de la obra poética de Thomas que publicará en febrero su editorial, Alma Books, fundada por él en 2005, en una sección titulada The Plagiarised and Dubious Poems (Los poemas plagiados y dudosos).

Quién fue Dylan Thomas

Dylan Thomas (27 de octubre de 1914 / 9 de noviembre de 1953) fue un poeta y escritor galés de prosa, conocido por su exuberancia cómica, su tono rapsódico y su patetismo. Su vida personal, marcada por arrebatos imprudentes de bebida, fue notoria.

Thomas pasó su infancia en el suroeste de Gales. Su padre enseñaba inglés en la escuela secundaria de Swansea, a la que el niño asistió en su momento. Como la madre de Dylan era hija de un agricultor, tenía una casa de campo a la que podía ir durante las vacaciones. Su poema “Fern Hill” (1946) describe sus alegrías.

Aunque editó la revista escolar y contribuyó a ella con poesía y prosa, a Thomas le fue mal en la escuela, ya que siempre fue intelectualmente perezoso respecto a cualquier materia que no le interesara directamente. Sin embargo, su conocimiento práctico de la poesía inglesa era enorme. Había comenzado a escribir poemas desde muy temprana edad, y los estudiosos han demostrado que la mayor parte de su producción poética ya estaba completa, al menos en forma embrionaria, cuando se mudó a Londres a los 21 años. A los 16 años dejó la escuela para trabajar como reportero en el diario South Wales Evening Post.

Su primer libro, 18 Poems, apareció en 1934 y anunciaba una voz notablemente nueva e individual, aunque no siempre comprensible, en la poesía inglesa. Su estilo original se desarrolló aún más en Twenty-Five Poems (1936) y The Map of Love (1939). El trabajo de Thomas, por su impacto abiertamente emocional, su insistencia en la importancia del sonido y el ritmo, su primitivismo y las tensiones entre sus ecos bíblicos y su imaginería sexual, debía más a su origen galés que al gusto predominante en la literatura inglesa por el crudo comentario social. Allí residía su originalidad.

