El Grammy a la mejor tapa de álbum regresa tras 50 años: Bad Bunny, Wet Leg y los nuevos universos visuales de la música pop

Las portadas nominadas siguen siendo una forma de arte valorada tanto digital como físicamente, con presencia destacada en vinilos y CD

Cuando llegó el momento de decidir la imagen de portada del segundo álbum de Wet Leg, la banda británica de indie rock reunió una serie de objetos que podrían servirles de inspiración —gusanos de terciopelo cosidos por la guitarrista Hester Chambers, una peluca gigante utilizada en el rodaje de un videoclip, guantes con forma de lagarto— y se dirigió a un Airbnb. “Quería que fuera algo superfemenino y repulsivo a la vez, dijo la cantante principal Rhian Teasdale, que dirigió el arte de la portada de Moisturizer junto con Iris Luz y Lava La Rue. “Esa yuxtaposición, creo, crea algo evocador”.

La imagen final, inspirada en una foto de ese fin de semana, le valió a Teasdale, Luz y La Rue una nominación al Grammy a la mejor portada de álbum, una categoría que se premiará este año por primera vez en más de 50 años.

Las otras tapas nominadas son Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, Chromakopia, de Tyler, the Creator; Glory, de Perfume Genius, y The Crux, de Djo. El premio se otorga a los directores artísticos del proyecto: este año, los artistas discográficos están incluidos como nominados en todos los casos, excepto en Glory.

La portada de "Moisturizer" de Wet Leg, creada por Rhian Teasdale, Iris Luz y Lava La Rue, destaca por su estética femenina y repulsiva

En los últimos años, las portadas se evaluaban dentro de la categoría de mejor diseño de disco, que tiene en cuenta todos los materiales físicos y las imágenes. El diseño de Brat, con su verde que se infiltra en la cultura pop, le valió a Charli XCX, Brent David Freaney e Imogene Strauss un Grammy el año pasado.

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., declaró a Grammy.com que la división es un esfuerzo por reconocer el impacto del arte de las portadas en la era digital. También se alinea con el objetivo de la academia de reconocer más a los artistas que dan forma a la música, dijo Mason.

Para los equipos creativos, la reactivación del premio amplifica lo que supone la construcción de los mundos visuales de la música. “Cuando una portada de una campaña da en el clavo”, dijo el fotógrafo Neil Krug, nominado por The Crux, “forma parte del lenguaje y la estructura de lo que hace que un gran disco sea un gran disco”.

Capturar la energía

El retrato definitorio de Chromakopia, un primer plano monocromo de Tyler The Creator con el rostro oculto por una máscara, fue la última toma capturada. Luis Panch Pérez, director de fotografía, dijo que la expresión de los ojos del rapero destacaba mucho.

Tyler, the Creator y Luis “Panch” Pérez apuestan por el surrealismo y la expresividad visual en la portada nominada de "Chromakopia"

Para conseguirlo, dijo, fue necesario recurrir a un “lenguaje tácito” compartido, construido a partir de referencias a la estética surrealista y al viejo Hollywood del proyecto, y de años de colaboración. "Tyler sabe exactamente cómo mover su cuerpo, lo controla muy bien. Solo tengo que estar preparado para lo que sea que vaya a hacer delante de la lente", dijo Pérez.

Perfume Genius trabajó con los directores artísticos Cody Critcheloe y Andrew J.S. en la portada de Glory. Aparece tumbado sobre una alfombra de retazos en un interior oscuro y acogedor, con sus botas de tacón de aguja apuntando hacia una ventana luminosa. Cables de colores serpentean por el suelo como los cables de los micrófonos en un escenario.

Dijo que la imagen refleja el tire y afloje que se encontró explorando mientras escribía el álbum: la comodidad y la evasión de una vida introvertida y privada, frente a la confianza que requiere su personalidad “máxima” ante el público: “¿Cómo consigo que cada una de esas cosas sazone mi vida?“. El objetivo no era capturar una escena específica o una coreografía. “Se trataba principalmente de una energía”, dijo Critcheloe, que fotografió la portada.

Perfume Genius explora la dualidad entre la intimidad y la exposición pública en la composición visual de la portada de “Glory”.

“La gente nos ha dicho a ambos que no entiende cuál es la estética de la portada del álbum”, añadió. “Eso es lo mejor que se puede oír”.

La versión de Teasdale con aspecto de criatura que aparece en la portada de Moisturizer de Wet Leg —en cuclillas, con las manos extendidas y una inquietante sonrisa dirigida a la cámara— también pretende evocar fricción. “El álbum explora temas como el amor y el anhelo. Pero también hay un par de momentos en el álbum que son, ya sabes, simplemente salvajes”, dijo.

Creación, casting y estilismo

El escenario central de The Crux, el tercer álbum de Djo, el nombre artístico del actor Joe Keery, fue un hotel ficticio situado en la sección inspirada en Brooklyn del plató exterior de los estudios Paramount.

Krug, Djo y su colaborador Jake Hirshland buscaron inspiración en escenas densas, como la película de Alfred Hitchcock de 1954 La ventana indiscreta (también rodada en los estudios Paramount). Barajaron localizaciones en la (verdadera) Nueva York y Atlanta, donde el artista estaba rodando la serie Stranger Things, antes de decidirse por el estudio.

La producción de la portada de "The Crux" de Djo se inspira en películas clásicas y colaboraciones creativas para construir una escena detallada

A continuación, se procedió al casting de los personajes que componen la escena. “Todo lo que se nos ocurría, lo lanzábamos al lienzo”, dijo Krug. Una pareja se besa en una ventana. Un hombre discute una multa de aparcamiento en primer plano. A Djo solo se lo ve de espaldas, colgado de una ventana con un traje blanco.

El director artístico William Wesley II supervisó los detalles de la producción, incluido el diseño del letrero de neón que lleva el nombre del álbum, un homenaje a hoteles emblemáticos como el Chateau Marmont. “Todo es intencionado”, dijo. “Es realmente la suma de sus partes y la suma de las contribuciones de muchas personas”.

Un par de sillas de plástico blancas son los únicos accesorios que aparecen en la portada de Debí tirar más fotos. Con dirección artística del propio Bad Bunny, la imagen del fotógrafo puertorriqueño Eric Rojas también incluye plataneros, un símbolo de la isla, pero también del Caribe y de América Latina en general. Hay una nostalgia en esta sencilla combinación, que evoca un día en la playa o una reunión en el jardín, y que también refleja la historia y la narrativa del álbum, marcada por la diáspora. Debí tirar más fotos y Chromakopia también están nominados al álbum del año.

La imagen de "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, dirigida por Eric Rojas, utiliza símbolos caribeños para evocar nostalgia e identidad latina

¿Qué hace que una portada sea elegible para los Grammy?

Las reglas oficiales de los Grammy establecen que los álbumes no necesitan existir físicamente para ser considerados en esta categoría, un punto clave para diferenciar este premio de su homólogo en formato físico.

Sin embargo, todos los nominados de este año están disponibles en vinilo o CD. Krug, que ha trabajado en portadas para Lana Del Rey y Tame Impala, afirma que la presentación en vinilo suele ser el primer punto que se debate. “Cuando tienes los vinilos físicos en tu casa o en tu apartamento, esos objetos viven contigo. Están en tu espacio, tanto si tienes un buen día como si tienes un mal día, tanto si te vas a casar como si rompes con alguien”, dijo Krug. “Hay un redescubrimiento de esta forma de arte”.

Los votantes deben tener en cuenta la creatividad y el diseño de la portada, junto con la ilustración, la fotografía o los elementos gráficos. Los trofeos se entregan a los directores artísticos ganadores y los certificados a los diseñadores, ilustradores o fotógrafos, si procede.

Como muestra de los problemas de crecimiento de una nueva categoría, la lista de nominados de este año sufrió modificaciones antes de la apertura del plazo de votación, un proceso que no es infrecuente en otras categorías con múltiples nominados. Djo, Krug, Hirshland y Taylor Vandergrift se añadieron junto a Wesley por The Crux; Pérez y el fotógrafo Shaun Llewellyn fueron eliminados por Chromakopia y sustituidos únicamente por Tyler. Luz y La Rue se unieron a Teasdale por Moisturizer, mientras que varios otros, incluido el resto de la banda, fueron eliminados.

“Me sorprendió mucho y me emocionó mucho porque no sabía que era una categoría”, dijo Critcheloe sobre su nominación. “Me encanta la idea de crear cosas extrañas, subversivas e irreverentes, y tener un público más grande de lo que se supone que debería ser”.

Fuente: AP

[Fotos: Columbia Records vía AP; AWAL vía AP; Matador vía AP; Dominio vía AP; AP Photo/Julio Cortez]