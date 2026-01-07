Semyon Bychkov toma la batuta de la Ópera de París tras la salida de Gustavo Dudamel

"Pictures at an Exhibition", de Modest Mussorgsky, por la Filarmónica de Oslo dirigida por Semyon Bychkov.

El director de orquesta estadounidense de origen ruso Semyon Bychkov ha sido nombrado como el próximo director musical de la Ópera de París, informó la ópera, más de dos años después de la sorpresiva renuncia del destacado director Gustavo Dudamel a dicho cargo.

El nombramiento será una oportunidad para que la orquesta de la compañía interprete más repertorio sinfónico durante un periodo en el que sus dos principales salas de espectáculos estarán cerradas por renovaciones, con la posibilidad de añadir temporadas sinfónicas al estilo de La Scala de Milan o la Ópera Estatal de Berlín, dijo Bychkov en una entrevista telefónica.

“Esta vez, París realmente hizo las cosas bien después del nombramiento de Dudamel”, señaló John Allison, director de Opera Magazine. “Semyon es uno de los pocos grandes directores que quedan y trabaja igual de feliz en la ópera que en el mundo orquestal”.

Semyon Bychkov, de 73 años, nació en San Petersburgo y emigró a Estados Unidos en 1977. Durante aproximadamente los últimos 40 años ha residido en Francia, donde vive con su esposa, la pianista Marielle Labèque. Se convertirá en director musical designado de la Ópera de París el 1 de agosto y asumirá plenamente el puesto al inicio de la temporada 2028-29, con un mandato que se extiende hasta el final de la temporada 2031-32, informó la compañía. Actualmente es director principal y director musical de la Filarmónica Checa, y continuará en ese puesto hasta la temporada 2027-28, al concluir su mandato.

Semyon Bychkov es nombrado nuevo director musical de la Ópera de París tras la renuncia de Gustavo Dudamel (Foto: Hiroyuki Ito/The New York Times)

“Semyon tiene una trayectoria de 20 años dirigiendo aquí, y cada vez ha sido un momento memorable para la orquesta y los artistas”, dijo Alexander Neef, director general de la ópera, en una entrevista telefónica. Añadió que Bychkov asumió la dirección de conciertos tras la marcha de Gustavo Dudamel: “un verdadero gesto de amistad hacia la orquesta, la compañía y hacia mí”. Neef añadió que valora especialmente el nivel de compromiso e implicación de Bychkov en cada producción en la que trabaja. “La ópera tiene más éxito cuando las personas trabajan en la misma dirección, y él está absolutamente comprometido con eso. Y aporta el mismo nivel de compromiso al trabajo sinfónico”.

Durante mucho tiempo circularon rumores sobre un posible reemplazo de Dudamel, y en un momento el director español Pablo Heras-Casado fue considerado un candidato probable, según el periódico francés Le Figaro.

Al ser consultado en una conferencia de prensa por qué se tardó tanto en anunciar un sucesor, Neef afirmó que era importante encontrar a la persona adecuada para reorientar la orquesta de la compañía durante las próximas renovaciones tanto en el Palais Garnier, que cerrará de 2027 a 2029, como en la Ópera Bastille, que cerrará de 2030 a 2032.

Bychkov afirmó que tras la partida de Dudamel de la ópera, “había vibraciones que salían de la casa hacia mí”, pero que estaba a punto de iniciar su segundo mandato en la Filarmónica Checa y no se sentía en condiciones de aspirar al puesto. Agregó que, el pasado agosto, asistió a un concierto de la Ópera de París en Saint-Jean-de-Luz, y los músicos se le acercaron durante una cena y le pidieron que dirigiera la orquesta. En octubre se reunió con Neef, a quien le comentó que la única carencia de la orquesta era el repertorio sinfónico, el cual representaba una oportunidad histórica de desarrollar durante las renovaciones. Afirmó además que insistió en una votación de los músicos antes de aceptar el cargo. Ellos votaron abrumadoramente a su favor. “No me estaban mintiendo en la cena”, aseguró.

Durante las renovaciones de sus principales salas, la Ópera de París añadirá temporadas sinfónicas inspiradas en modelos como La Scala y la Ópera Estatal de Berlín (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Semyon Bychkov comenzó a estudiar música a los 7 años, cuando ingresó en la Escuela Coral Glinka, parte del Conservatorio de Leningrado, donde se formó como cantante coral y pianista. Posteriormente estudió dirección de orquesta en la misma escuela bajo la tutela de Ilya Musin, y en 1975 ganó la sección de dirección del prestigioso Concurso Rajmáninov. Pero debido a que Bychkov es judío y no quiso a unirse al Partido Comunista, se le negaron las oportunidades profesionales que, de otro modo, probablemente habría tenido.

A los 24 años emigró a Estados Unidos y rápidamente se forjó una exitosa carrera como director freelance, con compromisos en las siguientes décadas con grandes conjuntos como la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena y la Orquesta Sinfónica de Londres. También se convirtió en una presencia importante como director de ópera, actuando en La Scala, la Royal Opera House de Londres, el Festival de Bayreuth en Alemania y el Metropolitan Opera en Nueva York.

Respecto a su nuevo cargo en la Ópera de París, dijo que para él era importante que la orquesta conservara su identidad. “Cada orquesta es hija de su país, de su nación”, señaló. “Son una orquesta francesa con su manera de pensar, su lenguaje corporal, su cultura, con una enorme imaginación, espontaneidad, capacidad de reacción ante la belleza. Eso genera un sonido y un temperamento que los hace únicos”. “En un mundo homogeneizado, esto es una enorme ventaja”, dijo, “y mi trabajo será cuidar y proteger eso”.

Fuente: The New York Times