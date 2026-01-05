Cultura

Los trabajadores del Louvre reanudaron la huelga iniciada en diciembre

Un grupo integrado por diferentes categorías laborales del museo optó por volver a la protesta debido a la ausencia de avances en sus demandas sobre condiciones de trabajo y recortes de plantilla

El personal del Museo del Louvre reanuda la huelga tras unas negociaciones insuficientes con el Ministerio de Cultura francés. La reapertura parcial del Louvre permite el acceso a la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia durante la huelga

El personal del Louvre aprobó el lunes reanudar la huelga, iniciada el 15 de diciembre y suspendida durante las fiestas de fin de año, para protestar por sus condiciones de trabajo en el museo, que abrirá parcialmente sus instalaciones.

Los trabajadores del museo más visitado del mundo aprobaron “por unanimidad” en una reunión asamblearia retomar el paro, indicaron los sindicatos CFDT y CGT, estimando que no hubo “suficientes avances” en las negociaciones con el Ministerio francés de Cultura.

“Unas 350 personas, de diferentes oficios —regidores, conservadores, agentes de apoyo– votaron por unanimidad” a favor de retomar la movilización, dijo para esta nota Valérie Baud, representante de CFDT.

La dirección del Louvre dijo por su parte que el museo estaría abierto “parcialmente” y que el “recorrido de obras maestras”, que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, sería accesible.

La ausencia de personal de vigilancia y las nuevas tarifas para turistas no europeos motivan la protesta en el museo más visitado del mundo

Los trabajadores protestan contra la falta de personal, especialmente en la vigilancia de las salas, y contra el aumento de las tarifas para los turistas no europeos, una medida que entra en vigor el 14 de enero.

El museo está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas valoradas en más de cien millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio, y sufrió recientemente un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

El Louvre recibió en 2025 nueve millones de visitantes (de los cuales un 73% eran extranjeros), una cifra ligeramente superior a los 8,7 millones del año anterior, según datos difundidos por el museo este lunes.

En total, el 40% de los visitantes extranjeros provienen de un país extraeuropeo, de acuerdo con la institución. Será precisamente este tipo de público, salvo los menores de 18 años, el que pagará a partir del 14 de enero una entrada de 32 euros (37 dólares) frente a los 22 actuales.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier y Reuters/ Abdul Saboor.

