Cultura

Tras un siglo, una copia perdida de “Alicia en el país de las maravillas” regresa su hogar original

Un ejemplar incalculable, marcado por notas originales y dibujos raros, vuelve al lugar que lo vio nacer. Detalles íntimos y una historia de fascinación literaria, ahora disponibles para los nuevos visitantes

Guardar
Tras un siglo, una copia
Tras un siglo, una copia perdida de “Alicia en el país de las maravillas” regresa su hogar original

Hace poco más de un siglo, Christ Church, uno de los colegios más emblemáticos de la Universidad de Oxford, perdió su ejemplar de primera edición de Alicia en el país de las maravillas. Desde entonces, nunca logró recuperarlo.

Ahora, el legado ha sido restaurado de manera insólita: la institución ha recibido la donación de la copia personal de la obra que perteneció al propio Lewis Carroll y fue editada originalmente en 1865. La donante es la filántropa y amante de los libros Ellen Michelson, quien ha entregado este ejemplar, cuyo valor resulta prácticamente incalculable, no solo para Christ Church, sino para el patrimonio literario del Reino Unido.

Este libro, conocido como “The Michelson Alice”, nunca antes se había mostrado al público en el Reino Unido. Se exhibirá desde mediados de enero en el espacio de visitantes de las Bibliotecas Bodleian, y posteriormente formará parte de la exposición “Pets and Their People”, que explora la evolución del vínculo entre seres humanos y animales.

Este libro, conocido como “The
Este libro, conocido como “The Michelson Alice”, nunca antes se había mostrado al público en el Reino Unido

El ejemplar destaca por contener notas manuscritas de Carroll y bocetos a lápiz de John Tenniel, que sirvieron de base para los grabados originales. Solo se conocen 31 de los 42 dibujos que Tenniel creó para la edición, y este volumen incluye 10 de ellos, un detalle que incrementa su valor histórico.

La llegada de la obra a Oxford fue el desenlace de un proceso competitivo en el que varias instituciones presentaron su candidatura. Christ Church contaba con una razón especialmente íntima: Carroll no solo fue estudiante y, posteriormente, catedrático y subbibliotecario allí, sino que también mantuvo una estrecha relación con el entonces decano, Henry Liddell.

De hecho, la inspiración para el clásico surgió durante una excursión que Carroll realizó en 1862 con la familia Liddell, donde Alice Liddell, hija del decano, lo persuadió para plasmar el relato por escrito.

El ejemplar destaca por contener
El ejemplar destaca por contener notas manuscritas de Carroll y bocetos a lápiz de John Tenniel

Según detalló Sarah Foot, decana de Christ Church, al medio Artnet News: “Tras muchos años en Estados Unidos, esta edición regresa a Christ Church y la Bodleian. [Carroll] sin duda se sentiría complacido de que esta copia histórica, que contiene sus pensamientos y reflexiones originales, haya terminado aquí. Esperamos que inspire a futuras generaciones de académicos y escritores noveles en Christ Church y más allá”.

El volumen posee una historia editorial compleja: de los 2.000 ejemplares de la primera tirada, John Tenniel —destacado dibujante y principal responsable de las ilustraciones— consideró que la impresión resultaba “vergonzosa” y solicitó la retirada de la edición al mes de publicarse.

Aunque la mayoría de los ejemplares originales se destruyeron, Carroll ya había recibido 50 copias para dedicar a amigos, y solo se sabe que han sobrevivido 23 de ese lote, casi todas procedentes justamente del reparto personal del autor.

Lewis Carroll (Crédito: Wikipedia)
Lewis Carroll (Crédito: Wikipedia)

En los últimos años, la riqueza bibliográfica en torno a Lewis Carroll en Christ Church y la Bodleian Librarie se ha incrementado notablemente. Hace pocos meses, Christ Church sumó una de las mayores colecciones privadas de manuscritos, fotografías y ediciones tempranas del escritor, cedida por el experto y coleccionista Jon A. Lindseth.

Además, el año pasado las Bibliotecas Bodleian adquirieron dos retratos fotográficos tomados por Carroll a Alice Liddell, donde aparece interpretando a una mendiga en una imagen y como doncella coronada en la otra.

Temas Relacionados

Lewis CarrollAlicia en el país de las maravillasUniversidad de OxfordReino UnidoLiteratura

Últimas Noticias

Eduardo Basualdo en el Museo MAR explora la relación entre cuerpos y espacio

En “Qué parte de quién” una secuencia de iluminación cambiante junto a obras en papel busca que los asistentes reconsideren sus sensaciones físicas y visuales

Eduardo Basualdo en el Museo

La crisis financiera sacude a los museos privados de China

Las instituciones culturales como TAG Art Museum y UCCA Centre for Contemporary Art han afrontado cierres y dificultades de operación ante la falta de apoyos fiscales y dependencia del mercado inmobiliario

La crisis financiera sacude a

Björk llevará su universo más alucinante a la Galería Nacional de Islandia con la exposición “Echolalia”

La cantante islandesa prepara una muestra completamente inmersiva que acompañará el Festival de las Artes de Reikiavik 2026 y adelantará material de su próximo álbum en instalaciones totalmente fuera de serie

Björk llevará su universo más

Durante enero, Fundación Proa y Proa21 invitan a reflexionar sobre el arte contemporáneo

El programa ofrece desde exhibiciones y debates en torno a la materialidad y la curaduría hasta propuestas escénicas y sonoras, buscando ampliar la experiencia del público mediante múltiples formatos y lenguajes

Durante enero, Fundación Proa y

“‘La Gioconda’ americana” se despide de París

El público podrá visitar hasta el 11 de enero la exhibición que explora el periodo crucial de John Singer Sargent en el Museo de Orsay, con piezas nunca antes vistas en Francia y la colaboración del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

“‘La Gioconda’ americana” se despide
DEPORTES
El gol sobre el final

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

El Inter Miami de Messi confirmó la llegada de un refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Capturado Maduro, urge restituir la

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria