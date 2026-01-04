Tras un siglo, una copia perdida de “Alicia en el país de las maravillas” regresa su hogar original

Hace poco más de un siglo, Christ Church, uno de los colegios más emblemáticos de la Universidad de Oxford, perdió su ejemplar de primera edición de Alicia en el país de las maravillas. Desde entonces, nunca logró recuperarlo.

Ahora, el legado ha sido restaurado de manera insólita: la institución ha recibido la donación de la copia personal de la obra que perteneció al propio Lewis Carroll y fue editada originalmente en 1865. La donante es la filántropa y amante de los libros Ellen Michelson, quien ha entregado este ejemplar, cuyo valor resulta prácticamente incalculable, no solo para Christ Church, sino para el patrimonio literario del Reino Unido.

Este libro, conocido como “The Michelson Alice”, nunca antes se había mostrado al público en el Reino Unido. Se exhibirá desde mediados de enero en el espacio de visitantes de las Bibliotecas Bodleian, y posteriormente formará parte de la exposición “Pets and Their People”, que explora la evolución del vínculo entre seres humanos y animales.

El ejemplar destaca por contener notas manuscritas de Carroll y bocetos a lápiz de John Tenniel, que sirvieron de base para los grabados originales. Solo se conocen 31 de los 42 dibujos que Tenniel creó para la edición, y este volumen incluye 10 de ellos, un detalle que incrementa su valor histórico.

La llegada de la obra a Oxford fue el desenlace de un proceso competitivo en el que varias instituciones presentaron su candidatura. Christ Church contaba con una razón especialmente íntima: Carroll no solo fue estudiante y, posteriormente, catedrático y subbibliotecario allí, sino que también mantuvo una estrecha relación con el entonces decano, Henry Liddell.

De hecho, la inspiración para el clásico surgió durante una excursión que Carroll realizó en 1862 con la familia Liddell, donde Alice Liddell, hija del decano, lo persuadió para plasmar el relato por escrito.

Según detalló Sarah Foot, decana de Christ Church, al medio Artnet News: “Tras muchos años en Estados Unidos, esta edición regresa a Christ Church y la Bodleian. [Carroll] sin duda se sentiría complacido de que esta copia histórica, que contiene sus pensamientos y reflexiones originales, haya terminado aquí. Esperamos que inspire a futuras generaciones de académicos y escritores noveles en Christ Church y más allá”.

El volumen posee una historia editorial compleja: de los 2.000 ejemplares de la primera tirada, John Tenniel —destacado dibujante y principal responsable de las ilustraciones— consideró que la impresión resultaba “vergonzosa” y solicitó la retirada de la edición al mes de publicarse.

Aunque la mayoría de los ejemplares originales se destruyeron, Carroll ya había recibido 50 copias para dedicar a amigos, y solo se sabe que han sobrevivido 23 de ese lote, casi todas procedentes justamente del reparto personal del autor.

En los últimos años, la riqueza bibliográfica en torno a Lewis Carroll en Christ Church y la Bodleian Librarie se ha incrementado notablemente. Hace pocos meses, Christ Church sumó una de las mayores colecciones privadas de manuscritos, fotografías y ediciones tempranas del escritor, cedida por el experto y coleccionista Jon A. Lindseth.

Además, el año pasado las Bibliotecas Bodleian adquirieron dos retratos fotográficos tomados por Carroll a Alice Liddell, donde aparece interpretando a una mendiga en una imagen y como doncella coronada en la otra.