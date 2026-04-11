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Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

La Chiqui asistió a uno de los sucesos de la cartelera porteña y elogió al espectáculo que viene de ganar el ACE de Oro

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Mirtha Legrand fue a ver Rocky al teatro y elogió a Nico Vázquez (Video: Instagram)

En su salida habitual al teatro, Mirtha Legrand saldó una asignatura pendiente y fue a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez y Dai Fernández. Es sabido que la gran diva nacional no quiere perderse ningún espectáculo de la cartelera porteña y en esta oportunidad se acercó al teatro Lola Membrives para ver el espectáculo inspirado en el boxeador creado por Sylvester Stallone que acaba de obtener el ACE de oro. Y como ocurre en cada sala que visita, la gran ovacionada fue ella.

La noche del viernes se vivió con un clima festivo en la calle Corrientes. La llegada de la conductora al teatro generó expectativas tanto entre los espectadores como entre el elenco de la obra. La sala se encontraba colmada, como en cada noche, con un público que esta vez iba a tener un condimento especial de alto perfil artístico y mediático. El reconocimiento a la obra sumaba un atractivo especial: días antes, Rocky y su elenco habían sido distinguidos con ACE de oro durante la última edición de los premios otorgados por la Asociación de Cronistas del Espectáculo.

Durante la función, Mirtha Legrand compartió la experiencia acompañada de su asesor de imagen Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos. Ocupó una de las ubicaciones centrales y siguió con atención el desarrollo de la obra, que adapta la historia creada por Stallone al formato musical porteño. Finalizada la función, se anunció la presencia de la diva en la sala y los aplausos fueron repartidos.

Mirtha Legrand en vestido blanco, con micrófono, junto a un hombre con torso desnudo y sangre simulada en el rostro, representando a Rocky, entre una gran audiencia
Mirtha Legrand elogió a Nico Vázquez, Dai Fernández y el elenco de Rocky por el espectáculo en el Lola Mmebrives (Prensa Rocky)

Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron hasta la butaca donde se encontraba Legrand para saludarla personalmente. En ese intercambio, la conductora sorprendió al actor con una pregunta en tono humorístico: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”, generando risas entre los presentes. El propio Vázquez relató en entrevistas previas que la transformación física y la exigencia del papel de Rocky Balboa requirieron meses de entrenamiento.

Durante el saludo, Mirtha Legrand elogió el espectáculo y la labor de todo el elenco. “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó la conductora ante los actores, según los presentes. Las palabras de la diva fueron recibidas con agradecimiento y se sumaron al clima de euforia generado tras la premiación. “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!“, escribió el actor en sus redes sociales para sintetizar el encuentro.

La salida del teatro sumó otro momento de alto impacto. Varios espectadores aguardaban en la puerta para saludar a Legrand, quien fue ovacionada al retirarse del Lola Membrives. Los aplausos y muestras de afecto sellaron una noche en la que confluyeron la celebración artística y el reconocimiento a una de las figuras históricas de la televisión argentina.

Mirtha Legrand, vestida de blanco, entrega un micrófono y rosas a un hombre musculoso disfrazado de Rocky con sangre en la cara y manos vendadas, ante público
"Jamás vi un espectáculo tan fantástico como este", aseguró Mirtha Legrand (Prensa Rocky)

De esta manera, la conductora y el actor hicieron las paces simbólicas luego del contrapunto que tuvieron a mediados del año pasado. En aquella oportunidad, en una de sus emisiones televisivas, Mirtha hizo un comentario sobre la entonces reciente separación del actor con Gimena Accardi, y aseguró que ella “lo dejó como un cornudo”. El término generó incomodidad y repercusión mediática, ya que fue considerado inapropiado y fuera de lugar por parte de Vázquez y su entorno.

Tras el exabrupto, Legrand se arrepintió y decidió comunicarse en privado con el actor para ofrecerle disculpas, reconociendo que sus palabras habían sido desafortunadas. Según relató Vázquez, la charla fue cordial y permitió aclarar el malentendido. El actor aceptó las disculpas y destacó el afecto y respeto mutuo, dando por terminado el episodio y restableciendo la buena relación entre ambos. La reunión en el Lola Membrives selló el reencuentro en un marco de cordialidad y reconocimiento mutuo.

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