Cultura

El Teatro Colón abre el ingreso gratuito a ensayos de la Filarmónica de Buenos Aires: cómo inscribirse y obtener las entradas

El proyecto ‘Tu barrio al Colón’ se compone de 15 ensayos abiertos de la orquesta que cumple 80 años. Comienzan el 17 de abril y se realizarán los viernes y sábados por la mañana

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Colón al Barrio INTERIOR
El Teatro Colón abre sus puertas de forma gratuita para celebrar los 80 años de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El Teatro Colón anunció la entrada gratuita para residentes de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de la celebración por el 80° aniversario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. El programa, presentado en el Salón Dorado del teatro, contempla la realización de 15 ensayos generales abiertos, uno por cada barrio, con la intención de permitir la participación de vecinos de toda la ciudad.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Convivencia Ciudadana y el Teatro Colón, y busca ampliar el acceso a la experiencia cultural. Los asistentes podrán presenciar interpretaciones musicales durante los ensayos generales de la orquesta y acceder a uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

Colón al Barrio INTERIOR
La Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte cerró la presentación con la interpretación de obras de Mozart y Gardel, uniendo tradición y música popular

En el lanzamiento del programa estuvieron presentes autoridades del Gobierno de la Ciudad, entre ellas la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; entre otras figuras vinculadas a la gestión cultural y la participación ciudadana.

Durante la presentación, se destacó la importancia de acercar la vida cultural del Colón a los barrios y ampliar el alcance de sus actividades, así como el rol de las organizaciones civiles en la convocatoria y la provisión de transporte para facilitar la asistencia. El programa se integra a una política de formación de nuevos públicos y eliminación de barreras simbólicas para el acceso a la cultura.

La ministra de cultura Gabriela Ricardes explicó que el programa se integra a una política más amplia que busca generar nuevas audiencias: “Nos parecía que era el momento para que la gente se anime a entrar al Colón. Es una linda manera de brindar la primera vez, un bautismo en el Colón para muchos vecinos que lo tienen incorporado, que lo admiran, y que es su orgullo, pero que todavía a lo mejor no lo conocen.”

Colón al Barrio INTERIOR
Autoridades del Gobierno de la Ciudad acompañaron el lanzamiento del ciclo de ensayos abiertos por el aniversario de la Filarmónica

¿Cómo adquirir las entradas?

  • La inscripción para obtener los lugares se realiza a través de Boti (enviando un mensaje al número de WhatsApp +54 11 5050-0147). Se deberá contar con clave MiBA para avanzar.
  • Cada vecino podrá obtener hasta dos lugares.
  • Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción. Una vez tramitados, la persona recibirá un email de confirmación de los lugares.

¿Cuándo y dónde se realizan los ensayos?

  • Los ensayos abiertos de la Orquesta comenzarán el viernes 17 de abril y se realizarán los viernes y sábados a las 11 de la mañana.
  • Cada encuentro tendrá una duración aproximada de 75 minutos y permitirá disfrutar de los repertorios en la previa a las funciones oficiales.
  • El ingreso al Colón se realizará por la calle Libertad. Se podrá ingresar a la recepción (foyer) con una antelación de una hora.

[Fotos: Juanjo Bruzza/prensa Teatro Colón]

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