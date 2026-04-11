Los argentinos debutan en Barcelona y Múnich: así quedaron definidos los cruces

Francisco Cerúndolo se presenta en el ATP 500 de Múnich (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Los tenistas argentinos no detienen su marcha en la gira europea de polvo de ladrillo, que tendrá su punto culminante con la disputa del segundo torneo de Grand Slam de la temporada, Roland Garros, del 24 de mayo al 7 de junio.

A partir de este lunes, las principales raquetas nacionales se presentarán en los ATP 500 de Barcelona y Múnich con el objetivo de pelear por el título.

El tradicional Conde de Godó se disputa en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, el club más antiguo de España, y forma parte del calendario desde 1953. El certamen, de categoría ATP 500, es uno de los eventos más prestigiosos del tenis español y una cita ineludible en la agenda social de la ciudad. El máximo ganador es Rafael Nadal, quien ostenta el récord con 12 títulos. Los argentinos Martín Jaite en 1987 y Gastón Gaudio en 2002 lograron consagrarse en el torneo barcelonés.

Tomás Etcheverry (Ocupa el puesto 30 del ranking), campeón del ATP 500 de Río de Janeiro y el jugador con más triunfos en lo que va de 2026 (11), viene de alcanzar por primera vez los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, donde cayó en tres sets ante el murciano Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. El sorteo determinó que debutará ante el británico Jack Draper (25°); de avanzar, se mediría con el portugués Nuno Borges (50°) o el francés Adrián Mannarino (46°).

Sebastián Báez (65°) tendrá un exigente debut frente al checo Tomás Machác (53°). En caso de avanzar, podría cruzarse nuevamente con Alcaraz, tras la reciente derrota sufrida en el Principado de Mónaco.

Mariano Navone (42°) estrenará el título conseguido en Bucarest ante el ruso Andrey Rublev (15°). Si logra imponerse, jugaría frente al italiano Lorenzo Sonego (66°) o un jugador proveniente de la clasificación.

Camilo Ugo Carabelli (63°) también se medirá con un rival ruso: enfrentará al moscovita Karen Khachanov (14°).

En la clasificación, Juan Manuel Cerúndolo (71°) superó al italiano Giulio Zeppieri (164°) por 6-1 y 7-5 y buscará un lugar en el cuadro principal ante el neerlandés Jesper De Jong (108°).

Por su parte, Marco Trungelliti (76°), reciente finalista en el ATP de Marrakech, avanzó a la última ronda tras vencer al noruego Nicolai Budkov Kjaer (139°) por 6-4, 4-6 y 6-2. En la definición se enfrentará al ganador del duelo entre los españoles Pedro Martínez (119°) y Pablo Carreño Busta (92°).

Cerúndolo, único argentino en Múnich

Francisco Cerúndolo debuta en el ATP 500 de Múnich frente al local Jan-Lennard Struff (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Francisco Cerúndolo, el mejor sudamericano del ranking (19°), disputará el certamen alemán, donde supieron consagrarse campeones los argentinos Guillermo Vilas (1975 y 1978), Guillermo Pérez Roldán (1987 y 1988), Franco Squillari (1999 y 2000) y David Nalbandian (2005).

El sorteo determinó que debutará ante el local Jan-Lennard Struff (78°). De avanzar, podría enfrentarse al neerlandés Botic van de Zandschulp (52°) o a un jugador proveniente de la clasificación o lucky loser.

El primer preclasificado es Alexander Zverev (3°), campeón en tres ocasiones (2017, 2018 y 2025), quien se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (59°). El estadounidense Ben Shelton (8°), segundo cabeza de serie, aguardará por un rival surgido de la clasificación.

En tanto, el duelo sudamericano lo protagonizarán el brasileño Joao Fonseca (40°) y el chileno Alejandro Tabilo (39°).