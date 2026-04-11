Deportes

Los argentinos debutan en Barcelona y Múnich: así quedaron definidos los cruces

La legión argentina inicia una nueva semana en la gira europea sobre polvo de ladrillo, con desafíos exigentes en España y Alemania

Guardar
Francisco Cerúndolo se presenta en el ATP 500 de Múnich (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)
Francisco Cerúndolo se presenta en el ATP 500 de Múnich (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Los tenistas argentinos no detienen su marcha en la gira europea de polvo de ladrillo, que tendrá su punto culminante con la disputa del segundo torneo de Grand Slam de la temporada, Roland Garros, del 24 de mayo al 7 de junio.

A partir de este lunes, las principales raquetas nacionales se presentarán en los ATP 500 de Barcelona y Múnich con el objetivo de pelear por el título.

El tradicional Conde de Godó se disputa en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, el club más antiguo de España, y forma parte del calendario desde 1953. El certamen, de categoría ATP 500, es uno de los eventos más prestigiosos del tenis español y una cita ineludible en la agenda social de la ciudad. El máximo ganador es Rafael Nadal, quien ostenta el récord con 12 títulos. Los argentinos Martín Jaite en 1987 y Gastón Gaudio en 2002 lograron consagrarse en el torneo barcelonés.

Tomás Etcheverry (Ocupa el puesto 30 del ranking), campeón del ATP 500 de Río de Janeiro y el jugador con más triunfos en lo que va de 2026 (11), viene de alcanzar por primera vez los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, donde cayó en tres sets ante el murciano Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. El sorteo determinó que debutará ante el británico Jack Draper (25°); de avanzar, se mediría con el portugués Nuno Borges (50°) o el francés Adrián Mannarino (46°).

Sebastián Báez (65°) tendrá un exigente debut frente al checo Tomás Machác (53°). En caso de avanzar, podría cruzarse nuevamente con Alcaraz, tras la reciente derrota sufrida en el Principado de Mónaco.

Mariano Navone (42°) estrenará el título conseguido en Bucarest ante el ruso Andrey Rublev (15°). Si logra imponerse, jugaría frente al italiano Lorenzo Sonego (66°) o un jugador proveniente de la clasificación.

Camilo Ugo Carabelli (63°) también se medirá con un rival ruso: enfrentará al moscovita Karen Khachanov (14°).

En la clasificación, Juan Manuel Cerúndolo (71°) superó al italiano Giulio Zeppieri (164°) por 6-1 y 7-5 y buscará un lugar en el cuadro principal ante el neerlandés Jesper De Jong (108°).

Por su parte, Marco Trungelliti (76°), reciente finalista en el ATP de Marrakech, avanzó a la última ronda tras vencer al noruego Nicolai Budkov Kjaer (139°) por 6-4, 4-6 y 6-2. En la definición se enfrentará al ganador del duelo entre los españoles Pedro Martínez (119°) y Pablo Carreño Busta (92°).

Cerúndolo, único argentino en Múnich

Francisco Cerúndolo debuta en el ATP 500 de Múnich frente al local Jan-Lennard Struff (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)
Francisco Cerúndolo debuta en el ATP 500 de Múnich frente al local Jan-Lennard Struff (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Francisco Cerúndolo, el mejor sudamericano del ranking (19°), disputará el certamen alemán, donde supieron consagrarse campeones los argentinos Guillermo Vilas (1975 y 1978), Guillermo Pérez Roldán (1987 y 1988), Franco Squillari (1999 y 2000) y David Nalbandian (2005).

El sorteo determinó que debutará ante el local Jan-Lennard Struff (78°). De avanzar, podría enfrentarse al neerlandés Botic van de Zandschulp (52°) o a un jugador proveniente de la clasificación o lucky loser.

El primer preclasificado es Alexander Zverev (3°), campeón en tres ocasiones (2017, 2018 y 2025), quien se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (59°). El estadounidense Ben Shelton (8°), segundo cabeza de serie, aguardará por un rival surgido de la clasificación.

En tanto, el duelo sudamericano lo protagonizarán el brasileño Joao Fonseca (40°) y el chileno Alejandro Tabilo (39°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTomás EtcheverryFrancisco CerúndoloMariano NavoneMarco TrungellitiCamilo Ugo CarabelliRoland GarrosBarcelonaMunichConde de GodóGuillermo Vilas

Últimas Noticias

Marcelo Gallardo reapareció en una cancha de fútbol tras su salida de River Plate: el motivo de su viaje

El Muñeco estuvo presente en el vibrante empate 3-3 entre Real Sociedad y Deportivo Alavés por La Liga de España

Marcelo Gallardo reapareció en una cancha de fútbol tras su salida de River Plate: el motivo de su viaje

El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

El entrenador de la selección brasileña dejó entrever que el 10 del Santos estará al menos en la prelista

El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

La selección de Italia comienza su reconstrucción: busca convocar a una estrella del fútbol brasileño

La Azzurra estudia la posibilidad de citar a una de las figuras del Corinthians

La selección de Italia comienza su reconstrucción: busca convocar a una estrella del fútbol brasileño

Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

El prodigio argentino de 12 años cosechó su quinto triunfo en el certamen balear, aunque el azar impidió que se convirtiera en GM

Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Se enfrentarán desde las 19:30 en el estadio Alberto J. Armando. Televisará TNT Sports

Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones
DEPORTES
Marcelo Gallardo reapareció en una cancha de fútbol tras su salida de River Plate: el motivo de su viaje

Marcelo Gallardo reapareció en una cancha de fútbol tras su salida de River Plate: el motivo de su viaje

El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

La selección de Italia comienza su reconstrucción: busca convocar a una estrella del fútbol brasileño

Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
La confusión de Chechu Bonelli cuando le preguntaron por su separación de Facundo Pieres

La confusión de Chechu Bonelli cuando le preguntaron por su separación de Facundo Pieres

Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

INFOBAE AMÉRICA

Jim Jarmusch: “No soy un director comercial, ni siquiera me considero un cineasta profesional”

Jim Jarmusch: “No soy un director comercial, ni siquiera me considero un cineasta profesional”

Esta es la fecha límite para declarar impuestos en 2026: cuándo vence y cuánto puedes pagar de multa

Rusia y Ucrania anunciaron el canje de 350 prisioneros de guerra

Emiratos Árabes Unidos afirmó que hacer frente a Irán para desbloquear Ormuz es una “necesidad colectiva”

Donald Trump sostuvo que “muy pronto” comprobará si el régimen de Irán actúa de buena fe en las negociaciones en Pakistán