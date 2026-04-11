Israel atacó más de 200 objetivos de los terroristas de Hezbollah en Líbano en las últimas 24 horas

Israel atacó más de 200 objetivos de Hezbollah en Líbano en las últimas 24 horas

El ejército israelí anunció este sábado que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Líbano, en vísperas de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y el gobierno libanés.

“En las últimas 24 horas, el ejército ha atacado más de 200 objetivos de Hezbollah en Líbano”, informó un comunicado militar.

“La Fuerza Aérea israelí continúa sus ataques contra infraestructuras de Hezbollah y apoya a las fuerzas terrestres que operan en el sur del Líbano”, añadió.

Estos ataques israelíes se llevaron a cabo antes de que delegaciones de EEUU e Irán se reúnan este sábado en Pakistán para iniciar un proceso de diálogo orientado a poner fin a la actual guerra en Medio Oriente, desatada el pasado 28 de enero luego de un bombardeo israelí-estadounidense que dio muerte al ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei.

Israel atacó más de 200 objetivos de Hezbollah en Líbano en las últimas 24 horas

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, participan en las conversaciones en Islamabad, bajo la mediación del primer ministro paquistaní, Shebbaz Sharif.

La delegación estadounidense está integrada también por Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Por parte de Irán, Ghalibaf cuenta con el acompañamiento del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

Antes del inicio de las negociaciones, ambas partes establecieron condiciones previas: Irán exigió el cese de las hostilidades israelíes en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados, mientras que Estados Unidos manifestó su preocupación por las armas nucleares del régimen y el futuro del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Las posturas Donald Trump y el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei parecieran innegociables en la antesala al encuentro. Las demandas del mandatario norteamericano incluyen la eliminación del programa nuclear iraní, el desmantelamiento de la fabricación de misiles balísticos y la liberación del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

En cuanto a su vínculo con Israel, Estados Unidos también solicitará la cancelación del apoyo del régimen de Teherán a organizaciones como Hezbollah, Hutíes y Hamas, además del cese de la represión ilegal contra la oposición social, la cual dejó mas de 7.000 muertos en la manifestaciones de enero pasado.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, estrecha la mano del vicepresidente estadounidense, JD Vance (Oficina del Primer Ministro de Pakistán/Handout via REUTERS)

Por su parte, las exigencias de Khamenei comprenden el reconocimiento del derecho a enriquecer uranio, garantías de no agresión, control del estrecho de Ormuz, fin de la guerra regional e intervención en Líbano y el retiro de las fuerzas de combate estadounidenses.

Irán también buscará negociar reparaciones económicas para la reconstrucción del país, el levantamiento de sanciones, así como la derogación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

La delegación iraní, compuesta por más de 70 miembros, llegó primero a Islamabad el viernes, bajo estrictas medidas de seguridad. Este sábado por la madrugada, también arribó el avión de EEUU.

“Tenemos buenas intenciones, pero no confiamos”, declaró Ghalibaf al llegar a la capital paquistaní, según la televisión estatal iraní. “Nuestra experiencia negociando con los estadounidenses siempre se ha caracterizado por el fracaso y las promesas incumplidas”.

JD Vance, al frente de la delegación estadounidense, expresó cautela antes de partir de Washington. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a tenderles la mano”, afirmó. “Si intentan engañarnos, se van a encontrar con que el equipo negociador no es muy receptivo”.

El estrecho de Ormuz señalado en un mapa (Europa Press)

Buques de guerra estadounidenses transitan por el estrecho de Ormuz

Según informes, dos buques de guerra estadounidenses transitaron por el estrecho de Ormuz, el primer tránsito de este tipo desde el inicio de la guerra con Irán. El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos había comenzado a “limpiar” esta estratégica vía marítima.

Los destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense atravesaron el estrecho sin incidentes, informó The Wall Street Journal, citando a tres funcionarios estadounidenses.

La operación no fue coordinada con las autoridades de Teherán, según el medio estadounidense Axios.

La ruta marítima clave frente a la costa de Irán ha estado prácticamente bloqueada por Teherán desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero, aunque la reapertura del estrecho era supuestamente una condición del frágil alto el fuego establecido a principios de esta semana.