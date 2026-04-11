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Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

El prodigio argentino de 12 años cosechó su quinto triunfo en el certamen balear, aunque el azar impidió que se convirtiera en GM

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Faustino Oro en Moscú (Rusia) en el Open de Aeroflot
Crédito: aeroflotopen

Faustino Oro, el joven prodigio del ajedrez argentino de apenas 12 años, sumó su quinta victoria en el Open de Menorca, donde acumula 5 puntos sobre 6 posibles. Aunque mantiene un rendimiento sobresaliente en el certamen balear, un requisito reglamentario lo dejó fuera de la lucha por la tan ansiada tercera norma para acceder al título de gran maestro. El sorteo de rivales no le permitió enfrentar a suficientes jugadores con la máxima distinción internacional, y esto postergó su sueño.

El torneo español, que transcurre a nueve rondas, exige a los candidatos a norma que se enfrenten con al menos tres grandes maestros durante el evento. Hasta la sexta fecha, Oro no había jugado contra ninguno y el emparejamiento de la séptima ronda determinó que su rival fuera el maestro internacional kazajo Zhandos Agmanov. De esta manera, aunque gane todo lo que le resta, el reglamento impide que pueda alcanzar la marca exigida, dado que en el mejor de los casos solo enfrentará a dos grandes maestros en total.

El sistema de emparejamiento aleatorio de los torneos abiertos juega un papel central en este tipo de situaciones. Encontrarse con los grandes maestros depende del azar, no del mérito, y ese factor puede dejar sin recompensa formal incluso a quienes logran una de las mejores puntuaciones del certamen. Uno de los mayores aprendizajes para Oro surge precisamente de este tipo de certámenes, donde el nivel de los oponentes es muy variable y la efectividad es indispensable para la consagración final. La constancia para ganar partidas y evitar empates triviales es un rasgo que los torneos abiertos refuerzan. La experiencia acumulada en estos certámenes será decisiva para el desarrollo futuro del joven argentino.

Faustino Oro durante el Open de Aeroflot de Moscú
aeroflotopen

Este suceso evidencia una de las paradojas del ajedrez abierto de élite: la calidad del juego puede ser superlativa y la cosecha de puntos notable, pero la estructura competitiva puede bloquear el acceso al título. En el caso del argentino, su performance resulta destacada: suma cuatro triunfos y dos empates, se muestra seguro y propositivo en cada partida y, hasta el momento, no ha estado en aprietos. Aunque el objetivo inmediato se aleje, el análisis de su desempeño corrobora la constante evolución de su talento.

En este contexto, la precocidad en el alto nivel de ajedrez se manifiesta con fuerza. En el Open de Menorca, Oro enfrentó a dos rivales menores de 12 años: en la cuarta ronda derrotó a Supratit Banerjee, representante de Inglaterra, y posteriormente empató ante el indio Kapil Aarit, de solo 10 años. Estos registros reflejan el auge de figuras cada vez más jóvenes en la elite, con India consolidándose como potencia dominante mundial en la disciplina.

El Open de Menorca forma parte de un festival internacional que también incluye un cerrado de grandes maestros, con la presencia del vigente campeón mundial Dommaraju Gukesh. Esto marca el peso de las Islas Baleares en la historia del ajedrez, evocando eventos icónicos como el Interzonal de Mallorca de 1970, ganado por Bobby Fischer, y la Olimpíada de 2004. El gran maestro argentino Oscar Panno triunfó allí dos veces, en 1971 y 1972. Menorca, a su vez, ha sido sede de torneos destacados.

En el mismo open, el argentino Tomás Sosa, gran maestro radicado en Barcelona de 27 años, se mantiene también en la pelea con 4,5 puntos en seis rondas. El desenlace del torneo aún mantiene la expectativa por el resultado final de los jugadores argentinos, aunque el destino disciplinario le impida a Faustino Oro consagrarse gran maestro en esta ocasión.

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