La confusión de Chechu Bonelli cuando le preguntaron por su separación de Facundo Pieres (Video: SQP. América)

Chechu Bonelli continúa enfocándose en el trabajo mientras deja atrás su fallido romance con Facundo Pieres. La modelo reconoció días atrás su ruptura con el polista, también expareja de Paula Chaves y Zaira Nara, lo que habría derivado en cierto malestar entre las colegas. En este panorama, la panelista protagonizó una llamativa confusión al aire al aludir a su separación de Darío Cvitanich, el padre de sus tres hijas.

La modelo fue abordada por una cronista de SQP (América) cuando se disponía a ingresar a su auto. “¿Cómo estás después de la separación?”, preguntó la movilera, a lo que Bonelli respondió entre risas: “Pero bien, hace rato”. El diálogo continuó con la consulta: “¿Quién tomó la decisión?”, y la modelo, desconcertada, repreguntó: “¿De qué?”. Al recibir la aclaración sobre “la separación de Pieres”, Bonelli admitió: “Ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No, no tengo más nada que decir”.

La confusión expuso la incomodidad de Chechu, quien mezcló en su respuesta la antigua separación de Darío Cvitanich -que se hizo pública a mediados de 2025- con la reciente ruptura con Facundo Pieres. Ante nuevas preguntas sobre la relación y la posibilidad de un acercamiento entre Pieres y Zaira Nara, Bonelli optó por distender el momento: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que le haga feliz. Está todo bien”. Consultada sobre su relación con Chaves y Nara, respondió entre risas: “¿Me puedo ir?”. Antes de despedirse, remarcó: “Todo bárbaro, todo bárbaro”.

La periodista habló luego de su breve relación con el polista (Video: Puro Show-El Trece)

El final del vínculo entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres se produjo apenas un mes después de que oficializaran su relación. El romance, que generó repercusión en los medios, quedó atravesado por versiones cruzadas y especulaciones. La ruptura habría respondido a diferencias de agenda, aunque en el programa se planteó que la confirmación inmediata del quiebre buscó anticipar la circulación de información más delicada sobre la pareja.

El nombre de Zaira Nara emergió como un factor de tensión. Se supo que la hermana de Wanda habría enviado un mensaje a Pieres relacionado con un contacto profesional en Uruguay, lo que provocó un replanteo sentimental en el polista. Este episodio generó dudas sobre sus sentimientos actuales y motivó que Pieres volviera a seguir a Nara en redes sociales.

En ese panorama, Bonelli optó por resguardar detalles sobre la ruptura, priorizando su bienestar y el de sus hijas. En su testimonio ante la prensa, manifestó: “La relación con Facu, si bien duró poco, fue hermosa. Y me quedo con eso. Él es un gran hombre que me hizo muy muy bien en este tiempo y con eso me quedo. Para mí no fue fácil volver a abrirme a una relación”.

El desenlace del romance sorprendió a quienes seguían de cerca la historia, ya que la pareja se había mostrado unida durante el verano y compartieron apariciones públicas en Punta del Este. La separación se produjo aproximadamente una semana antes de hacerse pública y, desde entonces, Bonelli evitó dar declaraciones sobre su situación sentimental, manteniendo la reserva sobre los motivos que desencadenaron el final del vínculo.

La de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich fue una de las separaciones más mediáticas del 2025. Con declaraciones cruzadas, la modelo y el exfutbolista dejaron atrás el perfil bajo que tuvo su relación y dirimieron algunos conflictos en los medios, sobre todo a partir del vínculo del ex Banfield con Ivana Figueiras. El paso del tiempo fue calmando los ánimos y cada uno siguió la vida por su lado manteniendo una prudente distancia, como la que mostraron en el reciente cumpleaños de una de sus tres hijas.