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Rusia y Ucrania anunciaron el canje de 350 prisioneros de guerra

El anuncio se produjo horas antes de que comience la tregua por la Pascua ortodoxa

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Un prisionero de guerra ucraniano (POWs) reacciona después de un intercambio, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en un lugar desconocido en Ucrania, en esta foto difundida el 11 de abril de 2026. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, vía Telegram/Handout via REUTERS
Un prisionero de guerra ucraniano (POWs) reacciona después de un intercambio, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en un lugar desconocido en Ucrania, en esta foto difundida el 11 de abril de 2026. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, vía Telegram/Handout via REUTERS

Rusia y Ucrania anunciaron este sábado el canje de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio, hecho casi simultáneamente por el ministerio de Defensa de Rusia y por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se produjo horas antes de que comience la tregua anunciada por las partes beligerantes con ocasión de la Pascua ortodoxa.

“Nuestros soldados están regresando a casa. 175 militares. Soldados de las Fuerzas Armadas, guardias nacionales, guardias de fronteras. Soldados rasos, sargentos y oficiales. Y siete civiles”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

En el caso de los combatientes rusos, como en anteriores ocasiones, estos se encuentran en territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, según Moscú.

Además, añade la nota castrense rusa, Kiev devolvió a siete civiles de la región fronteriza rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano durante menos de un año.

Moscú agradeció a las autoridades de los Emiratos “los esfuerzos humanitarios” realizados para consumar el intercambio.

Personal de servicio ruso capturado por las fuerzas ucranianas y liberado durante el último intercambio de prisioneros de guerra en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras reaccionan en un autobús en un lugar desconocido en Bielorrusia, en esta imagen tomada de material de archivo difundido el 11 de abril de 2026. Ministerio de Defensa ruso/Handout via REUTERS
Personal de servicio ruso capturado por las fuerzas ucranianas y liberado durante el último intercambio de prisioneros de guerra en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras reaccionan en un autobús en un lugar desconocido en Bielorrusia, en esta imagen tomada de material de archivo difundido el 11 de abril de 2026. Ministerio de Defensa ruso/Handout via REUTERS

Por su parte, Zelensky indicó que los militares ucraniano liberados habían sido capturados cuando defendían a Ucrania en diversos puntos del frente, por ejemplo la ciudad costera de Mariúpol (sur), tomada por Rusia en 2022, o la central nuclear de Chernóbil, así como en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Khersón, Zaporizhzhia, Sumi y Kiev y en la región rusa de Kursk.

“Entre ellos hay heridos. La mayoría han estado cautivos desde 2022. Y ahora, finalmente, en casa”, subrayó Zelensky.

El presidente agradeció su trabajo a las unidades ucranianas que capturan soldados rusos, con los que amplían las reservas de prisioneros de guerra para canjear, y señaló la importancia de recuperar a todos los ucranianos cautivos en Rusia.

A pocas horas de la tregua pascual

Poco antes, Zelensky había reiterado el compromiso de su país con la tregua con ocasión de la Pascua ortodoxa que está previsto que comience en pocas horas con Rusia y advirtió de una respuesta “simétrica” en caso de que el enemigo infrinja el alto el fuego.

Además, insistió en que Ucrania está dispuesta a prolongar la tregua de dos días, a pesar de que el viernes Moscú volviera a rechazar esta posibilidad y justificara el alto el fuego temporal con la Pascua ortodoxa y con su “carácter humanitario”.

Prisioneros de guerra ucranianos tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, según esta fotografía distribuida el 11 de abril de 2026. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, vía Telegram/Imagen distribuida por REUTERS
Prisioneros de guerra ucranianos tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, según esta fotografía distribuida el 11 de abril de 2026. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, vía Telegram/Imagen distribuida por REUTERS

Este jueves el Kremlin anunció unilateralmente “un alto el fuego desde las 16:00 horas (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026” sin previas consultas con Estados Unidos ni Ucrania, al que se sumó de inmediato Kiev.

Ambos bandos informaron el viernes sobre otro canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 41 rusos. En línea con lo acordado el pasado año en Estambul, Moscú habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos caídos en acción y recibido cerca de 200.

Esta proporción se debe al avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en el campo de batalla.

(Con información de EFE)

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