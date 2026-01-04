Cultura

Björk llevará su universo más alucinante a la Galería Nacional de Islandia con la exposición "Echolalia"

La cantante islandesa prepara una muestra completamente inmersiva que acompañará el Festival de las Artes de Reikiavik 2026 y adelantará material de su próximo álbum en instalaciones totalmente fuera de serie

Björk llevará su universo más alucinante a la Galería Nacional de Islandia con la exposición “Echolalia”

La artista islandesa Björk prepara una ambiciosa exposición inmersiva en la Galería Nacional de Islandia, cuya inauguración coincidirá con el Festival de las Artes de Reikiavik 2026. El evento marcará una nueva etapa en su continua exploración de la transformación y la colaboración artística.

La muestra, titulada “Echolalia”, abarcará todas las salas del museo e irá acompañada de la primera exposición individual en un museo para James Merry, artesano clave detrás de muchos de los elaborados cubrebocas usados por Björk en sus actuaciones. De este modo, el recinto dedicará las cuatro galerías principales a un recorrido completo por el actual imaginario visual y sonoro vinculado a la artista.

Una de las instalaciones centrales ofrecerá un anticipo del próximo álbum de Björk, aún sin nombre. Los organizadores detallaron que esta pieza brinda “una introducción al capítulo más reciente en las investigaciones de la artista sobre la transformación y la colaboración”. Esta obra dialogará con dos instalaciones previamente presentadas junto al álbum Fossora (2022), cada una ocupando su propia galería.

Björk (Festival de las Artes de Reikiavik)

En la instalación Ancestress, el público observará una coreografía ritual inspirada en el ciclo de la vida. En un valle islandés agreste, músicos y bailarines ataviados de rojo —entre ellos, Björk y su hijo Sindri Eldon— descienden al valle guiados por el sonido de un gong. La pieza audiovisual fue dirigida por Andrew Thomas Huang, colaborador habitual de la cantante, con máscaras y objetos rituales confeccionados por James Merry.

Por su parte, la obra Sorrowful Soil rinde homenaje a Hildur Rúna Hauksdóttir, madre de Björk y activista ambiental, fallecida en 2018. En un video de forma ovalada suspendido sobre la lava ardiente del volcán Fagradalsfjall, una composición coral de nueve partes ocupa el espacio.

Treinta altavoces distribuidos en la galería transmiten la voz de cada integrante del coro Hamrahlíð, generando así, indicaron los organizadores citados por Artnet News, “la experiencia de transitar entre voces individuales y sinérgicas, invocando una humanidad simultáneamente singular y colectiva”.

Una máscara de James Merry (James Merry, Greenman, 2017Tim Walker)

La exposición paralela Metamorphlings presentará más de 80 creaciones de James Merry realizadas durante la última década. El propio artista inició su trayectoria colaborando con Björk en los años 2000, cuando era estudiante de estudios clásicos en Oxford.

Merry ha desarrollado la máscara como arte central de su carrera, produciendo piezas lucidas tanto por Björk como por figuras como Tilda Swinton e Iris van Herpen. Para los organizadores del evento, la máscara funciona “como un canal de transformación, un catalizador escénico y un portal donde la identidad se puede transmutar”.

La relación de Björk con el arte museístico tiene antecedentes recientes: en 2023, presentó una instalación sonora inmersiva en el Centro Pompidou de París, basada en inteligencia artificial que recreaba cantos de animales en peligro de extinción y especies ya desaparecidas.

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”