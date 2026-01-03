Cultura

Las gemas sagradas de Buda regresan a la India después de 127 años

La muestra de “joyas de Piprahwa”, con más de 300 piedras preciosas y ornamentos, fue inaugurada por el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi. “Es un día muy especial”, afirmó el líder nacionalista

El primer ministro Narendra Modi
El primer ministro Narendra Modi inauguró el evento destacando la importancia histórica y espiritual de la colección de gemas budistas

Gemas sagradas antiguas vinculadas al Buda fueron presentadas en la India por primera vez desde su extracción durante la era colonial. Las gemas de Piprahwa, una colección de más de 300 piedras preciosas y ornamentos que se cree que fueron enterrados junto a reliquias del Buda en un sitio en el norte de la India, fueron exhibidas formalmente en una exposición en Nueva Delhi. “Este evento histórico marca la reunificación de las reliquias de gemas de Piprahwa de Lord Buda, repatriadas después de 127 años,” dijo el Ministerio de Cultura de India en un comunicado.

Añadió que están en exhibición “por primera vez” desde que las excavaciones británicas en 1898 las desenterraron y posteriormente se dispersaron por todo el mundo. El primer ministro indio, Narendra Modi, quien inauguró la exposición, dijo que era “un día muy especial para quienes sienten pasión por la historia, la cultura y los ideales” del Buda.

El Buda —quien renunció a la riqueza material para abrazar y predicar una vida de desapego— fundó una religión que hoy cuenta con más de 500 millones de seguidores. Nacido en lo que hoy es Nepal, pasó gran parte de su vida en el norte de la India.

Las gemas sagradas de Piprahwa,
Las gemas sagradas de Piprahwa, vinculadas al Buda, regresaron a la India tras 127 años fuera del país

Patrimonio de la humanidad

Se cree que las gemas, que datan de alrededor del año 200 a.C., fueron descubiertas en 1898 por el ingeniero colonial británico William Claxton Peppe en Piprahwa, en el estado de Uttar Pradesh. Las autoridades indias informaron que una inscripción en uno de los cofres hallados junto al tesoro confirmó el contenido —que incluye fragmentos de hueso— como “reliquias del Buda”.

Mientras que la mayoría fueron entregadas a las autoridades coloniales y algunas se alojaron en el Museo Indio en Calcuta, Peppe conservó un tesoro de joyas. En mayo de 2025, su bisnieto, Chris Peppe, puso las gemas a la venta. Fueron ofertadas en subasta por Sotheby’s en Hong Kong, con un precio inicial de $1,2 millones, y expertos sugerían que podrían alcanzar diez veces esa cifra. Pero la subasta fue cancelada después de que el Ministerio de Cultura de la India emitiera una orden legal declarando las joyas como el “inalienable patrimonio religioso y cultural de la India y la comunidad budista global”.

La exposición en Nueva Delhi
La exposición en Nueva Delhi muestra más de 300 piedras preciosas y ornamentos descubiertos junto a las reliquias del Buda en Uttar Pradesh.

Las gemas fueron compradas entonces por el conglomerado indio Godrej Industries Group, en asociación con el gobierno indio. El precio de la venta no fue revelado. “Las gemas de Piprahwa no son solo artefactos,” dijo el vicepresidente de la compañía, Pirojsha Godrej, en un comunicado en ese momento. “Son símbolos eternos de paz, compasión y el patrimonio compartido de la humanidad.”

Chris Peppe señaló que su familia estaba feliz de que “las gemas estarán disponibles para el público” para ser vistas. La exposición en Nueva Delhi reúne las joyas recién recuperadas, otros tesoros almacenados en Calcuta y reliquias de excavaciones posteriores realizadas en la década de 1970.

El líder nacionalista hindú Modi ha prestado en el pasado partes de la colección de Piprahwa para exposiciones breves en lugares con importantes poblaciones budistas, incluida la región de Kalmukia en Rusia y la vecina Bután. El Ministerio de Cultura de la India afirmó que el retorno de las gemas forma parte de la “misión más amplia de Modi de recuperar y celebrar el antiguo patrimonio cultural y espiritual de Bharat (India) de todo el mundo”.

Fuente: AFP

[Fotos: AFP /Indian Press Information Bureau (PIB)]

