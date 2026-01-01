Cultura

Una excavación en Pompeya reveló salas y frescos ocultos vinculados a la esposa de Nerón

Las recientes intervenciones arqueológicas en el sitio situado en Oplontis han permitido descubrir nuevas dependencias decoradas y artefactos de dos mil años de antigüedad

Una excavación en Pompeya reveló salas y frescos ocultos vinculados a la esposa de Nerón

La excavación en la Villa de Poppea, en la antigua localidad romana de Oplontis al sur de Nápoles, ha revelado varias salas y frescos que permanecieron ocultos desde la erupción del Vesubio en el año 79.

Estas nuevas evidencias, según informó el Parque Arqueológico de Pompeya, ofrecen perspectivas inéditas para comprender la planificación de la villa y las relaciones entre el asentamiento humano y el entorno natural durante largos periodos históricos.

Gabriel Zuchtriegel, director del organismo, afirmó: “Estos primeros resultados ofrecen nuevas y prometedoras perspectivas de investigación para nuestro conocimiento del plan de la villa y para el estudio de las interacciones entre el asentamiento humano y el medio natural a largo plazo.”

Entre los hallazgos, destaca el descubrimiento de cuatro habitaciones adicionales, que amplían a 103 el número total de salas ya catalogadas en la mansión. Se recuperaron también moldes de antiguos árboles realizados a partir de las cavidades de las raíces en la ceniza volcánica, una técnica característica para conservar impresiones de material orgánico en Pompeya. Los árboles, plantados conforme a un esquema ornamental, reflejaban la disposición arquitectónica de la columnata del pórtico sur de la villa.

Uno de los focos principales de la intervención es la sala denominada Salón del Pavo Real, en la sección occidental del complejo, donde se ha documentado la primera aparición de frescos refinados, entre los que resalta la figura de un pavo real en excelente estado de conservación y una máscara teatral.

Este último fragmento se vincula con el personaje de Pappus, bien conocido por la comedia teatral romana denominada Farsa Atelana; se trata de un anciano que, en su anhelo por aparentar juventud, cae en la ridiculez y es especialmente susceptible al engaño de su esposa o hija.Las excavaciones contribuyen no solamente a la preservación de la estructura, sino que también han permitido descubrir estancias hasta ahora ignoradas.

Villa de Poppea, datada en la segunda mitad del siglo I a. C., fue reconocida por su lujo y decoración sofisticada. Inscripciones halladas en ánforas sugieren que perteneció a Poppea Sabina, segunda esposa del emperador Nerón.

Paralelamente, dos habitaciones íntimas conocidas como cubicula, equivalentes a dormitorios o estudios privados, están siendo sometidas a procesos de restauración. El primero de estos ambientes emplea efectos de trampantojo, imitando mármoles y elementos arquitectónicos para dar sensación de amplitud.

El segundo presenta decoración más simple con motivos florales sobre fondos monocromáticos, sin que sus trabajos ornamentales se culminaran antes de la catástrofe. En ambos espacios, los frescos, estucos, bóvedas pintadas y mosaicos en el suelo resaltan la destreza de los artesanos de esa época.Especialistas están restaurando cuidadosamente las pinturas para devolverles su legibilidad y gama cromática original, en cuyo espectro destaca la presencia de pigmentos como el azul egipcio.

El Parque Arqueológico de Pompeya informó, además, sobre la reciente localización del origen de un fragmento de fresco saqueado y vendido a una colección privada estadounidense, que regresó a Italia en 2023.

El fragmento, que muestra a un Hércules infantil luchando contra una serpiente, formaba parte de una luneta en la antigua villa de Civita Giuliana, también objeto de próximas excavaciones.

Fotos: Parque Arqueológico de Pompeya

