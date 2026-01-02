Las grandes entrevistas de Infobae Deportes en 2025: historias, miedos y sueños de los campeones

La serie de ebooks “Grandes entrevistas de Infobae en 2025” suma un nuevo volumen con este libro dedicado al deporte, una selección de conversaciones profundas, testimonios y relatos que exploran el costado menos visible de los protagonistas argentinos de alto rendimiento. Personalidades como Franco Colapinto, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Peque Schwartzman y Juan Manuel Silva, entre otros hablan de sus recorridos y de sus desafíos. Aparecen la exigencia, la resiliencia, el sacrificio y la transformación personal que implica dedicarse a una disciplina profesional.

El año de la competencia (Las grandes entrevistas de Infobae 2025. Deportes) Por Varios autores

El libro reúne entrevistas exclusivas que abordan desde los desafíos de la alta competencia y el impacto de la presión psicológica hasta la importancia de la formación, el acompañamiento familiar y la construcción de hábitos saludables. En cada capítulo, los entrevistados despliegan sus vivencias con honestidad, permitiendo al lector adentrarse en los matices del esfuerzo cotidiano, las dudas, los miedos y las estrategias para superarlos.

Entre los protagonistas se destaca Franco Colapinto, quien narra en primera persona el recorrido desde sus inicios en el automovilismo argentino hasta su consolidación en Europa. Colapinto revela que la soledad fue una de las pruebas más difíciles, especialmente cuando debió instalarse en el exterior a los 14 años. “Si un chico europeo pierde una carrera, vuelve a su casa a cenar con su familia. Yo, en cambio, volvía después de una carrera mala y no tenía a nadie que me diera un abrazo. Fue complicado”, cuenta en diálogo con Infobae. Además, reflexiona sobre la relevancia de la fortaleza mental, la gestión de la presión y el valor de las pequeñas victorias frente a la adversidad. “No todo es perfecto, tenemos nuestros altibajos, hay momentos que parece que todo se derrumba y que bajás unos cuantos escalones, pero te estás impulsando para subir unos cuantos más”, resume.

El zoom de Colapinto con Infobae: una historia de vida.

Otra de las voces centrales es la de Alejandra Locomotora Oliveras, múltiple campeona mundial de boxeo, quien expone la desigualdad de género, la discriminación y el sacrificio detrás de una carrera marcada por la lucha. Oliveras –que murió en julio de este año de un accidente cerebrovascular- relata cómo el boxeo fue la única alternativa que tuvo para salir de la pobreza y cómo transformó el dolor de la violencia en motor para alcanzar sus metas.

“Todos los boxeadores y boxeadoras venimos del mismo lugar, de abajo, de la pobreza. En el deporte todo se hace con esfuerzo, nadie te regala nada”, afirma.

Locomotra Oliveras con María Laura Santillán. (Gustavo Gavotti)

El libro también ofrece el testimonio de Diego Peque Schwartzman, tenista que alcanzó la élite mundial y recientemente se retiró tras una carrera extensa y exigente. Schwartzman aborda desde el impacto emocional de la soledad en los circuitos internacionales hasta las presiones internas que lo llevaron a cuestionar la continuidad de su carrera profesional. “Mi cumpleaños durante diez años no lo pasé con nadie”, confiesa, y describe cómo los ataques de ansiedad y la distancia de sus afectos moldearon una perspectiva realista sobre el éxito y el costo personal del alto rendimiento.

Desde la neurociencia

En el campo de la neurociencia y el entrenamiento mental, la obra incorpora una entrevista con Sandra Rossi, médica especialista y pionera en neurociencia aplicada al deporte en la Argentina. Rossi explica cómo la gestión de las emociones, la visión periférica, la plasticidad cerebral y la sincronización de la mente con el cuerpo resultan determinantes para la toma de decisiones bajo presión. “El alto rendimiento deportivo está muy marcado en todo lo que tenga que ver con su aspecto mental, con cómo el atleta puede elaborar y tomar decisiones más allá del entorno y de la presión”, señala. Rossi integra el cuerpo técnico de River Plate y lidera proyectos interdisciplinarios en el CeNARD, donde desarrolla programas para optimizar capacidades cognitivas tanto en deportistas como en ejecutivos.

El aporte de Sebastián La Rosa, médico y divulgador, permite abordar el bienestar y la longevidad desde la perspectiva de la medicina basada en evidencia, con énfasis en hábitos cotidianos accesibles. La Rosa subraya que “caminar es el ejercicio más subestimado”, y advierte sobre los riesgos de buscar soluciones rápidas para la salud, como el uso indiscriminado de fármacos. Se destaca su mirada integral, que combina la medicina tradicional con terapias complementarias y el aprovechamiento de la inteligencia artificial para el seguimiento personalizado.

El recorrido por las trayectorias deportivas incluye además a figuras como Juan Manuel Silva, campeón de automovilismo que rememora los comienzos humildes, el trabajo en el taller familiar, la venta de rifas para competir y la importancia de la educación como parte de su desarrollo. Silva aporta una mirada retrospectiva sobre el sacrificio y la capacidad de reconvertirse tras el retiro del circuito profesional.

El doctor Sebastián La Rosa aconseja caminar y caminar.

También aparecen las voces de Robert Kubica, Luciano Vitullo, Rolando Vallone, Sergio “Zapatilla” Sánchez, Lucas Patanelli y Roberto Trotta.

El relato coral incluye historias que abordan la resiliencia frente a la frustración, el papel de la familia y el acompañamiento en la formación de talentos, y la transformación de las dificultades en oportunidades de crecimiento. Cada entrevista fue realizada por periodistas de Infobae con experiencia en el seguimiento de trayectorias deportivas y en la producción de contenidos de largo aliento.

Entre los entrevistadores se encuentran María Laura Santillán, Darío Coronel, Salomón Pineda, Milagros Hadad, Pablo Cavallero, Roi Tamagni, Cholo Sottile y Patricia Kolesnicov, quienes aportan su mirada analítica y su capacidad para propiciar conversaciones profundas y matizadas.

Este volumen forma parte de la serie “Grandes entrevistas de Infobae en 2025”, un proyecto editorial que recupera las voces más destacadas del año y las presenta en un formato accesible y pensado para lectores que buscan comprender los desafíos, las motivaciones y las transformaciones de la actualidad.