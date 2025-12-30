El programa Mecenazgo aprobó 754 proyectos culturales

El programa Mecenazgo 2025 aprobó 754 proyectos culturales en la Ciudad de Buenos Aires y mostró un crecimiento respecto al año anterior

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires anunció los resultados de la convocatoria Mecenazgo 2025, donde se aprobaron 754 proyectos culturales, una cifra superior a la del año anterior. Este incremento se atribuye a los cambios implementados en la Ley de Mecenazgo en 2024, que simplificaron los trámites y facilitaron el acceso de organizaciones y creadores al financiamiento privado.

La edición 2025 del programa, que busca fortalecer la producción y la circulación de bienes culturales en la Ciudad, presentó los resultados en diciembre. El adelanto de la fecha de anuncio apunta a brindar mayor previsibilidad a quienes resultaron seleccionados para planificar actividades y ejecución presupuestaria durante 2026.

Los proyectos seleccionados este año abarcan disciplinas como audiovisual, música, artes visuales, teatro, patrimonio cultural, diseño, circo y danza. Entre las iniciativas destacadas figuran la restauración de la sala del Teatro Margarita Xirgu en el Casal de Cataluña y la puesta en valor del Teatro Empire, inaugurado en 1934, que se integra a un plan de renovación edilicia y técnica orientado a su centenario.

Entre los proyectos seleccionados figuran restauraciones emblemáticas en el Teatro Margarita Xirgu (foto) y la puesta en valor del histórico Teatro Empire

En el área audiovisual, la convocatoria respaldó la restauración de la película La casa del ángel, documentales sobre figuras como Fabián Bielinsky y Lita Stantic, y el desarrollo del largometraje de animación Soy Nina, dirigido por Juan Pablo Zaramella. En música académica, se financiarán el 80° aniversario del Collegium Musicum de Buenos Aires con conciertos en diversos espacios culturales, el programa Opera enredos y tijeras ¡Los chicos van a la ópera! en el Teatro Avenida y becas de estudio del Mozarteum Argentino.

El programa también acompañará proyectos como la biografía de Agustín Alezzo, la creación del archivo de Renata Schussheim, la publicación del libro de correspondencias de Manuel Mujica Láinez, y las actividades culturales de la Asociación Mutual Catalinas Sur.

El circo contemporáneo tendrá presencia con la celebración de los 10 años del Proyecto Migra y el espectáculo Amores reunidos de la compañía Amor Eterno, que conmemora 15 años de actividad. La danza se verá representada por el ciclo Ballet para chicos en el Konex, una propuesta dirigida a familias y organizaciones sociales.

También se destacan proyectos vinculados al teatro, el diseño y la preservación de archivos culturales, como la creación del archivo de Renata Schussheim (foto)

En el cruce entre cultura e innovación, se apoyarán la Bienal de Arquitectura, la exposición de videojuegos de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), la Primera Bienal de la Historieta y el libro fotográfico sobre la CONADEP. El sector editorial contará con financiamiento tanto para la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, como con iniciativas de FILBA y FILBITA.

Con la aprobación de estas 754 propuestas, Mecenazgo se consolida como la principal fuente de financiamiento cultural de la Ciudad y refuerza el acceso de la comunidad a proyectos artísticos, educativos y patrimoniales en diferentes barrios. El programa seguirá articulando recursos entre el Estado y el sector privado para sostener la economía creativa y la proyección local, nacional e internacional de la cultura porteña.

La modernización normativa impulsada en 2024 permitió que más proyectos alcanzaran la recaudación necesaria para su realización. En la convocatoria anterior, el 87% de los proyectos aprobados logró reunir los fondos en nueve meses. El régimen, que promueve la articulación entre el sector público y el privado, amplió el alcance y la diversidad de las propuestas admitidas.

Fuente y fotos: gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.