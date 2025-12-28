Cultura

La desconocida pintura de Picasso que marcó un antes y después en la obra del pintor

El Museo Picasso de Málaga ingresa en el mundo de la emblemática “Estudio con cabeza de yeso”, que marcó un hito en la carrera del artista

Guardar
“Estudio con cabeza de
“Estudio con cabeza de yeso” marcó un hito en la carrera del artista

El Museo Picasso de Málaga explora en su nueva exposición temporal el impacto que supuso el óleo ‘Estudio con cabeza de yeso’ (1925), que impresionó a artistas como Dalí o Lorca y que se considera una línea divisoria en la trayectoria artística del creador malagueño.

Esta obra, cedida para la ocasión por el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, está acompañada por las interpretaciones que realizaron los propios Dalí y Lorca y por más de un centenar de piezas firmadas por Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte, entre otros.

El curador de la exposición, Eugenio Carmona, ha apuntado en la presentación que Picasso pintó dicho cuadro en los años 20, “que se tienen siempre por felices, pero fueron más conflictivos de lo que parece”.

Fue el momento “en el que empezaron a surgir algunos regímenes totalitarios, se produjo la emancipación de las mujeres y de las clases no privilegiadas” y en algunos países como la Unión Soviética o Italia “el arte moderno empezó a ser conculcado”.

El Museo Picasso de Málaga
El Museo Picasso de Málaga explora en su nueva exposición temporal el impacto de la obra

Hasta ese momento histórico, además, “el tiempo había sido lineal, fijo y monótono, y a partir de entonces pasado, presente y futuro se fusionaban, lo que hizo que la vivencia de la historia comenzara a ser diferente”, a lo que se unió un cambio “en la noción de sujeto”.

En ese verano de 1925 en el que pintó el cuadro, Picasso “era enormemente feliz con su mujer y su hijo”, pero “su pintura se volvió desasosegada y turbulenta”, algo que “recogía el signo de los tiempos”, ha añadido el comisario.

“Empezó a pintar un bodegón como homenaje a las bellas artes, pero explotó en el lienzo y se convirtió en una obra convulsiva, y ese busto de yeso que era una alusión a la figura paterna -el también pintor José Ruiz Blasco- se desdobló en diferentes perfiles”.

En 1925, Picasso tenía 45 años, una edad con la que en esa época “se era un adulto plenamente en el paso a la madurez”, y empezaba “a ser traído al escenario artístico por creadores una generación más jóvenes que él, los surrealistas, que lo consideran un referente”.

Dalí y Lorca. Giorgio de
Dalí y Lorca. Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte, entre otros, abordaron la obra

Por ello, el malagueño “debe transformarse en plena madurez y estar a la altura de las nuevas circunstancias”, y “la reflexión sobre qué es el arte se convierte en su principal tema”.

El curador ha admitido que la exposición “es dura y dramática”, porque presenta “un momento convulso para un creador, que hace emblema de su intranquilidad y su desasosiego”.

Según Carmona, la “relación privilegiada” con otras instituciones como los Museos Picasso de París y Barcelona, el Centro de Arte Reina Sofía, el Centro Pompidou de París o la Casa Natal de Picasso ha permitido contar con destacadas piezas en esta exposición, patrocinada por la Fundación Unicaja.

Fuente: EFE. Fotos: Museo Picasso Málaga

Temas Relacionados

Museo Picasso de MálagaPablo Picasso

Últimas Noticias

El escandaloso baile de Brigitte Bardot que indignó a los censores y lideró la liberación femenina de los ‘60

La famosa escena del mambo en “Y Dios creó a la mujer” no solo escandalizó a los defensores de la moral, también la convirtió en modelo de una nueva forma de vivir y sentir para muchas mujeres

El escandaloso baile de Brigitte

Brigitte Bardot, la diva del cine que convirtió en glamour al escándalo

La vida de la actriz francesa estuvo marcada por el éxito, la controversia y una segunda etapa dedicada a proteger animales, mientras su nombre sigue evocando sensualidad, rebeldía y debates apasionados

Brigitte Bardot, la diva del

Belleza, inteligencia y profundidad: tres películas excepcionales para disfrutar y pensar

Con diferentes estilos, “Train Dreams”, “The Mastermind” y “Valor sentimental” proponen originales búsquedas estéticas con grandes actuaciones y reflexiones sobre el paso del tiempo, la naturaleza y los vínculos

Belleza, inteligencia y profundidad: tres

Cinco libros no es nada: mis elegidos de 2025, cuando el mundo se manifestó en los detalles

Las obras elegidas de Joyce Carol Oates, Samanta Schweblin, Solvej Balle, Paul Murray y Belén Longo cautivan por su enfoque en las pequeñas intimidades, los silencios y las emociones contenidas

Cinco libros no es nada:

Cuando me enfermé, mi novela mejoró

El autor de “El resto de nuestras vidas”, finalista del Booker Prize 2025, revela cómo una experiencia límite reconfiguró no solo su vida, sino también el sentido de la ficción y la percepción de la realidad

Cuando me enfermé, mi novela
DEPORTES
Cuándo volvería Colapinto a Europa

Cuándo volvería Colapinto a Europa y cómo será su plan de trabajo con Alpine para la temporada 2026 de la F1

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono de cara al mercado de pases

“Fuera de la realidad”: las exigencias de Filipe Luís para renovar con Flamengo que llevaron la negociación al borde del colapso

Santiago Sosa mostró las secuelas en su rostro tras la operación por la grave fractura que sufrió durante un partido

“¡Tremenda mano!“: el impactante KO de Bamba Niang, el boxeador senegalés que es vendedor ambulante y quiere pelear por Argentina

TELESHOW
Beto Casella recordó cuando hizo

Beto Casella recordó cuando hizo llorar a Yanina Latorre al aire del programa de Mirtha Legrand: “Ni fu ni fa”

Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, la voz emblemática del tango argentino

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

Las mejores bodas del 2025: del íntimo civil de Andrés Calamaro a la fiesta inspirada en hadas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio reveló que la

Un estudio reveló que la vacuna de ARN mensajero contra la gripe tiene mayor eficacia que la convencional en adultos sanos

El espectacular momento en que el volcán Etna entra en erupción

El OIEA logró un alto el fuego local para restaurar la electricidad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Implementan bloqueo por geolocalización para prevenir ventas no autorizadas de chips móviles

La ONU calificó de farsa las elecciones en Myanmar y advirtió que perpetuarán la represión