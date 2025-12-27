Cultura

Los Tigres del Norte llevan el corrido mexicano a un episodio de Los Simpsons

Este domingo en la televisión de Estados Unidos, la banda de Sinaloa aparece junto a Homero y El Hombre Abeja interpretando un corrido creado exclusivamente para la serie animada

Los Tigres del Norte debutan
Los Tigres del Norte debutan en Los Simpsons con un corrido original que celebra la cultura mexicana

El entretenimiento de fin de año suma una colaboración inesperada, con la aparición de Los Tigres del Norte en un episodio especial de Los Simpsons, donde interpretaron un corrido mexicano producido exclusivamente para la serie, que se transmitirá este domingo en Estados Unidos. La noticia fue difundida a través de la cuenta oficial en X de la célebre familia animada, destacando: “Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo en FOX”, según el mensaje publicado en la red social.

El anuncio estuvo acompañado por dos imágenes que muestrann a los integrantes de la banda de Sinaloa sobre el escenario junto a Homero Simpson caracterizado con un típico sombrero mexicano y El Hombre Abeja. Según la comunicación de la serie, “El corrido de Pedro y Homero” marcó el debut formal de Los Tigres del Norte en la animación ambientada en Springfield, en una participación que inmediatamente desató reacciones en redes sociales. Diversos usuarios recuperaron la expresión: “Homero, hermano, ya eres mexicano”, frase que circuló entre publicaciones y comentarios para enfatizar el cruce simbólico entre la cultura mexicana y un producto televisivo global.

La selección de Los Tigres del Norte se sustentó en el peso de su trayectoria, reconocida durante más de cinco décadas por retratar en formatos musicales como el corrido, las realidades de la migración, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde su fundación en Sinaloa, consolidaron una presencia influyente de la música regional mexicana en el mundo. Han sido pioneros en el género “norteño”, fusionando tradición y modernidad en sus interpretaciones. Su influencia se extiende más allá de la música, convirtiéndose en portavoces de diversas causas sociales y culturales.

‘El Corrido de Pedro y
‘El Corrido de Pedro y Homero’ fue creado especialmente para la serie y se estrena este domingo en FOX Estados Unidos

Además de su legado artístico, mantuvieron una posición crítica ante el presidente Donald Trump, postura que refrendaron en 2024 al apoyar a la exvicepresidenta Kamala Harris en la campaña presidencial.

Al referirse al impacto de las políticas migratorias de Trump, la agrupación subrayó en declaraciones realizadas en la alfombra roja de los Latin Grammy en Las Vegas: “Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente se debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”. En la gala, los miembros de la banda realizaron un homenaje visual a la población inmigrante, proyectando rostros de familias y escenas de protestas ocurridas en Los Ángeles, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo después de la Ciudad de México. Cifras publicadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indican que en la ciudad de California habitan alrededor de 1.200.000 mexicanos: se calcula que representan el 32% de la población total en la ciudad, es decir que una de cada tres personas es de origen mexicano.

La elección del corrido como formato musical resulta relevante no solo por su función histórica de narrar historias del pueblo y la migración, sino por la integración de un personaje como Homero Simpson, descripto por la serie como obrero y padre de familia, al universo de este género tradicional.

[Fotos: @lossimpsons]

