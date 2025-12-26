La cultura popular del siglo XXI afronta un dilema: éxito comercial o invocación artística

El libro del día: “Blank Space” de W. David Marx

En su nuevo libro, Blank Space, uno de los 50 libros de no ficción más destacados de la sección Book World del Washington Post en 2025, el crítico e historiador W. David Marx argumenta que el último cuarto de siglo ha estado marcado por el drástico declive de la innovación creativa. Su argumento no es que la cultura contemporánea sea estéril, sino que valoramos cada vez más el éxito comercial existente por encima de la novedad artística. Esto significa que ya no somos tan buenos como antes a la hora de reconocer y celebrar a quienes crean cosas extrañas y maravillosas en los márgenes.

Espacio en Blanco es una especie de polémica que indaga en el pasado reciente para reclamar un futuro más diverso y transformador. Pero Marx no es cínico. “No hay una crisis de creatividad, ya que hay más gente en todo el mundo creando cultura que nunca”, declaró cuando lo llamamos para charlar sobre su libro. Y no está en contra de la popularidad, ya que entre sus referentes se encuentra Beyoncé. Habló con nosotros sobre varias obras recientes —canciones y programas de televisión, sobre todo— que podrían ayudarnos a superar el malestar que él identifica.

Las explicaciones de Marx han sido editadas para mayor brevedad y claridad.

“Formation” de Beyoncé

Esta canción es un gran ejemplo de un artista de éxito que usa su plataforma para ser bastante aventurero musicalmente. Toma elementos del trap, pero de maneras únicas, y añade una producción innovadora y otros elementos adicionales. Su letra representa algún tipo de crítica política o movimiento político, sin ser tan limitada como para decir: “Estoy comentando sobre este tema en particular”: simplemente es útil para quienes participan en movimientos políticos.

"Formation" de Beyoncé, dice el autor, "es un gran ejemplo de un artista de éxito que usa su plataforma para ser bastante aventurero musicalmente" (Foto: AP/Susan Walsh)

Se usó de forma bastante central en la Marcha de las Mujeres de 2017, pero la letra en sí no hace referencia a la marcha. Es un ejemplo perfecto de alguien que usó su estrellato para innovar y crear una obra que define la época. Así que, para mí, es casi una pieza perfecta de la cultura pop de la época.

En mi opinión, para arreglar la cultura es necesario que artistas influyentes tomen en serio que el cambio cultural y la innovación son bienes sociales.

“Brat” de Charli XCX

Uno de los mayores problemas del siglo XXI ha sido lo que yo llamaría la gran confusión: hay tantos cambios que, si los miras a través de una lente macro, realmente no puedes empezar a ver algo como, “Oh, todo era así en los años 2000, y luego todo fue así en los años 2010”. Hay grandes cambios, pero ya no son tan obvios como solían ser.

Así que cuando una obra de arte define una época que te permite decir: “Recuerdo específicamente qué época representaba esta obra”, creo que también es efectivo. Brat, el álbum de Charli XCX, tuvo un éxito increíble en ese sentido específico. Ella dijo: “Es verano de Brat”, y así fue. Eso requirió la estética que lo acompañaba, esa portada verde del álbum, casi desagradable por el tono del color y la tipografía amateur. Eso, combinado con la vulnerabilidad emocional de las letras y la producción vanguardista de hiperpop para club, ayudó a diferenciarlo bastante del resto de la monocultura.

Charli XCX en el Festival de Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, Inglaterra, el 28 de junio de 2025 (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP)

“Twin Peaks: El regreso” de David Lynch

Si enumeramos las mejores películas del siglo XXI, muchas fueron creadas por autores cuyas carreras comenzaron en los años 70, 80 y 90. Creo que los cineastas más veteranos y experimentados aún conservan una ventaja.

Twin Peaks: El regreso fue sin duda una de las series de televisión más difíciles y desafiantes de la historia. Su estructura es muy extraña, pero también dura casi 18 horas. El ritmo es muy lento y se niega a darle al público lo que busca. El servicio a los fans se mantuvo hasta la última hora.

Claro que David Lynch es singular. Pero demostró a todos que la invención creativa no es cuestión de edad, sino de mentalidad, lo que le permitió crear la pieza televisiva más asombrosa del siglo XXI hasta la fecha.

David Lynch en Cannes en 2017 (Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

“Girls” de Lena Dunham

Creo que Lena Dunham es una directora increíble y una gran comediante, por eso Girls sigue vigente. Tuvo la oportunidad de crear una serie sobre su generación, y ahora es algo que marcará para siempre esa época. Se puede decir que es una visión privilegiada o limitada de esa generación, pero permanecerá para siempre como un excelente ejemplo de la época.

Muchas de las cosas que nos encantan del siglo XX son documentos de la cultura juvenil, ya sean películas contraculturales de los 60 como Easy Rider, de los 90 como Trainspotting, o imágenes de los primeros conciertos punk de Londres; simplemente anhelamos algo que capture lo que la gente hacía en una época determinada. Y creo que Chicas siempre será importante porque fue la primera obra importante sobre la generación del milenio creada por un millennial.

"Lena Dunham es una directora increíble y una gran comediante, por eso 'Girls' sigue vigente", asegura el autor

“El ensayo” de Nathan Fielder

The Rehearsal es una pieza increíble de televisión, así como de cultura pop, en gran parte por su profunda interacción con el formato de los realities. Gran parte de los realities, empezando por Survivor, no se trata de documentales al estilo del cine vérité. Todo está manipulado, creando drama a partir de material de no ficción. Survivor tomaba diálogos de una escena y los añadía a otra, hacían recreaciones para obtener mejores tomas. (Aplausos para Cue the Sun de Emily Nussbaum, una ingeniosa historia de los realities que todos deberían leer).

Diría que el formato de telerrealidad en sí mismo ha tenido dificultades para ser verdaderamente creativo. Pero creo que The Rehearsal toma el concepto general de un reality show y lo revoluciona, y nunca se sabe qué se obtendrá con un solo episodio. El hecho de que aún se puedan inventar nuevas formas de comedia y, especialmente en la segunda temporada, que todo se reduzca a un gran truco de magia es increíble. Muestra la promesa de tomar un modelo convencional para la televisión y hacer algo diferente con él. Los grandes artistas pueden tomar lo que se espera de ellos y ejecutar una innovación radical dentro de ello.

