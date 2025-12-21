Cultura

Murió Claudio Segovia, el director y escenógrafo que convirtió al tango en un fenómeno global

El co-creador del musical “Tango Argentino” logró reconocimiento internacional, ganó premios Tony y además difundió tradiciones como el flamenco y la samba, que lograron consolidarse en escenarios internacionales gracias a su trabajo innovador

Claudio Segovia
Claudio Segovia

Murió, a los 92 años, Claudio Segovia, director de teatro musical, creador del espectáculo mundialmente reconocido Tango Argentino, que impulsó a la musica ciudadana porteña como un fenómeno global.

Con Tango Argentino, creada junto a Héctor Orezzoli, Segovia llevó la tradición porteña a escenarios de París, Broadway y decenas de ciudades en América, Europa y Asia. La obra, estrenada en 1983, no solo revitalizó el género, sino que también fue reconocida por instituciones como la Performing Arts Library del Lincoln Center de Nueva York, que la filmó en 1986 para preservarla como documento histórico.

Durante su trayectoria se caracterizó por la búsqueda de la autenticidad en las manifestaciones artísticas. Formado en las escuelas nacionales de artes visuales “Manuel Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón”, así como en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, inició su carrera en 1962 como escenógrafo y diseñador de vestuario.

Su primer gran proyecto internacional fue en 1967 con La raíz y la tierra, presentado en el Teatro Odeón de Buenos Aires y luego en dieciséis repúblicas soviéticas, Polonia, Hungría, Alemania, Italia y Portugal, con la participación de figuras como Mercedes Sosa y el ballet de El Chúcaro y Norma Viola.

En 1972, conoció a Orezzoli, con quien formó una dupla creativa inseparable. Juntos desarrollaron una línea de espectáculos centrados en la pureza de las culturas populares. Su colaboración se consolidó en París tras trabajar en el Festival de Aix-en-Provence y en montajes como Dulce pájaro de juventud de Tennessee Williams y la ópera Peleas y Melisande de Claude Debussy.

En 1980, estrenaron Flamenco Puro en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, tras dos años de investigación en Andalucía y la selección de veinticinco artistas gitanos, entre ellos Manuela Vargas, las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera, El Farruco y la familia Habichuela. El espectáculo, estructurado en torno a los ritmos flamencos y el cante jondo, fue llevado posteriormente a París y Broadway.

Claudio Segovia, Mercedes Robirosa,
Claudio Segovia, Mercedes Robirosa, Antonio Gasalla y Federico Klemm

La fórmula se replicó en Black and Blue (1985), un homenaje a la música afroamericana y el tap-dance, que rescató a artistas fuera del circuito comercial, como Ruth Brown, quien pasó de trabajar en el servicio doméstico a convertirse en la estrella del show.

El montaje triunfó en París y, en 1989, en Broadway, donde permaneció dos años en cartel y obtuvo cuatro Premios Tony, incluido el de mejor diseño de vestuario para Segovia y Orezzoli. Ruth Brown, además, ganó el Grammy a la mejor artista femenina de jazz por el álbum Blues on Broadway, grabado con los temas del espectáculo.

La cantante Ruth Brown durante
La cantante Ruth Brown durante una protesta de Black Lives Matter en Trafalgar Square, tras la muerte de George Floyd, quien falleció bajo custodia policial en Minneapolis, Londres, Gran Bretaña, el 12 de junio de 2020 (REUTERS/John Sibley)

A comienzos de los noventa, la dupla creó Noche Tropical, centrada en la rumba y el son cubano. El proyecto, realizado en colaboración con la empresa pública cubana Artex, se estrenó en Tokio y Kobe en 1992, liderado por el bailarín Luís Tellez del cabaret Tropicana.

La obra fue galardonada como Mejor Espectáculo Musical del Año por la Asociación Japonesa de Escritores de Música, a pesar de competir con los shows de Michael Jackson y Madonna. La muerte repentina de Orezzoli, con solo treinta y ocho años, supuso un duro golpe para Segovia.

Durante la década de 1990, Segovia enfrentó conflictos contractuales con productores estadounidenses, quienes montaron espectáculos de tango en competencia directa, aprovechando cláusulas de exclusividad. No obstante, el fenómeno de Tango Argentino creció hasta convertirse en una leyenda, y la obra fue repuesta en Broadway en coincidencia con el cambio de milenio, obteniendo nuevas nominaciones a los Premios Tony y renovando su éxito con un elenco actualizado.

Elza Soares en 2004 (Frans
Elza Soares en 2004 (Frans Schellekens/Redferns)

En el último tramo de su carrera, continuó explorando las raíces de las culturas populares. En 2005, presentó Brasil Brasileiro, un espectáculo que recorre la evolución del samba y otras expresiones coreográficas brasileñas, con la participación estelar de Elza Soares, mientras que en 2008, diseñó y dirigió Maipo siempre Maipo para el centenario del Teatro Maipo de Buenos Aires, logrando un éxito de público con 50.000 asistentes en tres meses y el reconocimiento del Premio ACE al mejor espectáculo del año.

En 2011, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina lo homenajeó por su aporte a la difusión y permanencia del tango. Su legado, marcado por la reivindicación de las culturas populares y la excelencia artística, permanece vigente en la memoria del teatro y la música internacional.

