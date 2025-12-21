Cultura

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

La pintura se presenta junto a otras 100 obras de grandes firmos del impresionismo

Guardar
Personas observan la pintura 'Tarascon
Personas observan la pintura 'Tarascon Stagecoach' de Van Gogh en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) este viernes, en Los Ángeles (EE.UU.)

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) exhibe ‘Tarascon Stagecoach’, la primera pintura de Vincent van Gogh que ingresa a su colección, y que anticipa un 2026 marcado por grandes hitos culturales en la ciudad.

Esta es la primera vez que la obra recientemente donada por la Fundación Pearlman se exhibe en el museo angelino, que antes de este año tan solo contaba con dos dibujos del pintor neerlandés, y que la incluirá en su muestra ‘Collecting Impressionism at LACMA’.

“Es una imagen nostálgica. Es como el retrato de una forma de vida que se desvanece”, explica la curadora de la exposición Leah Lehmbeck sobre esa obra, de 1888, que representa un carruaje estacionado en tonos amarillos, verdes y rojos.

“Sabemos que fue muy importante para él, porque le escribió a su hermano Theo al respecto. Está ilustrado en las cartas y habla del color que hay en la imagen”, añade Lehmbeck.

La pintura, que estuvo extraviada gran parte del siglo XX, fue realizada en el sur de Francia, después de que Van Gogh dejara París en busca de un entorno más tranquilo. Además, es una de las primeras obras en las que comenzó a experimentar más con el color y la luz, rasgos que marcarían su trabajo posterior.

Personas observan las obras exhibidas
Personas observan las obras exhibidas en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) este viernes, en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/ Mónica Rubalcava

Según el curador David Bardeen, ‘Tarascon Stagecoach’ transmite una nostalgia y melancolía características del impresionismo, lo que, desde su perspectiva, permite al público conectar de manera inmediata con la obra.

Renoir, Monet y un abanico de Pissarro

La muestra alberga más de 100 obras que son propiedad del LACMA, entre ellas pinturas de Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet o Édouard Manet; así como fotografías de Alfred Stieglitz, esculturas de Edgar Degás, e incluso artes decorativas vinculadas al movimiento impresionista, así como vestuario y textiles.

“Al entrar en la galería, te reciben dos hermosas prendas de finales del siglo XIX. Las incluimos no solo para dar a la gente una idea de esa época, sino porque el vestuario en sí mismo era fundamental para los artistas impresionistas. Les encantaba representar a las mujeres con la última moda de la época”, explica Bardeen.

En vez de estar dividida en secciones temáticas, el recorrido de la sala está basado en la fecha en la que las piezas llegaron al museo, pues una de las intenciones de la exposición es mostrar la historia del LACMA y la manera en la que “un museo va creando su propia colección”, según relata Lehmbeck.

Para Bardeen, dos piezas fundamentales de la exhibición son la pintura ‘Point Lobos, Carmel’, de Childe Hassam, debido a la relación que esta tiene con el impresionismo del sur de California, y un abanico pintado por Camille Pissarro, muy pocas veces exhibido por su delicadeza.

Personas observan las obras exhibidas
Personas observan las obras exhibidas en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) este viernes, en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/ Mónica Rubalcava

“Es un recordatorio de que las pinturas impresionistas pueden ser las estrellas de las colecciones de los museos actuales y valer decenas de millones de dólares o incluso más; pero, en su época, muchos pintores impresionistas se esforzaban por ganarse la vida. Así que Pissarro pinta esta hermosa escena con el arcoíris, campesinos y un paisaje en un abanico porque necesitaba ganar dinero”, detalla.

‘Tarascon Stagecoach’ se exhibirá en ‘Collecting Impressionism at LACMA’ hasta febrero de 2026, cuando se trasladará a la galería contigua en una nueva exposición dedicada a la colección Pearlman, que incluye obras donadas por la Henry and Rose Pearlman Foundation.

Posteriormente, la pintura se integrará en las Geffen Galleries, con la apertura del nuevo edificio prevista para abril de 2026.

Mientras tanto, ‘Collecting Impressionism at LACMA’ permanecerá abierta al público hasta enero de 2027, ofreciendo a los visitantes un año completo para disfrutar de la colección en una ciudad que también será sede del Mundial.

Fuente: EFE. Fotos: EFE/ Mónica Rubalcava

Temas Relacionados

LACMAMuseo De Arte Del Condado De Los AngelesarteVincent van Gogh

Últimas Noticias

Del cómic de Superman a un huevo Fabergé: los 10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025

Las transacciones de piezas emblemáticas, desde artefactos históricos hasta objetos de la cultura pop, han consolidado a este segmento como uno de los más dinámicos y rentables del año en el ámbito internacional

Del cómic de Superman a

La magia de Charles Dickens conquista Deventer con un festival navideño lleno de personajes victorianos

La ciudad holandesa se transforma cada diciembre en un escenario sacado de las novelas del emblemático escritor inglés, donde villancicos, disfraces y alegría atraen a miles de visitantes de todo el mundo

La magia de Charles Dickens

Cuando Hitler reemplazó a Jesús: la provocadora teoría del historiador Alec Ryrie

El estudioso inglés sorprende al afirmar que el horror de la Segunda Guerra Mundial transformó la fe de Occidente, dando al antinazismo el carácter de “nueva religión”

Cuando Hitler reemplazó a Jesús:

Renate Reinsve, la protagonista de “Valor sentimental” que puede ganar un Oscar

La actriz noruega brilla con una gran interpretación en la nueva película de Joachim Trier: un intenso drama familiar multinominado a los Globos de Oro y seguro candidato a los premios de la academia

Renate Reinsve, la protagonista de

Daniel Link: “Mientras pueda recitar los poemas que aprendí en la infancia, sé que aún puedo seguir pensando, escribiendo”

El escritor y catedrático acaba de publicar una edición corregida y aumentada de sus memorias lectoras “La lectura: una vida...”, en donde recorre espacios y bibliografías mientras recuerda a los maestros y, también, a los discípulos que lo formaron

Daniel Link: “Mientras pueda recitar
DEPORTES
Draymond Green agredió a un

Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

Mercedes presentó el sonido del motor que usará el Alpine de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

La salvaje pelea entre un jugador y seis rivales en un partido de la NFL que terminó en una batalla campal con tres expulsados

Por qué Wolverhampton va camino a convertirse en el peor equipo de la historia de la Premier League

TELESHOW
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a hablar de su relación: “Nos vamos a querer toda la vida”

Entre lágrimas y ovación, Mernuel sorprendió con una lesión inesperada en el ring de Párense de Manos III

Entre nostalgia y fiesta, Pity Álvarez volvió a brillar en Córdoba tras 7 años de silencio

El emotivo homenaje de Tomás Mazza a Alejandra Locomotora Oliveras en Párense de Manos III

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

INFOBAE AMÉRICA

Suecia abordó un carguero ruso

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras

Del cómic de Superman a un huevo Fabergé: los 10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025

Las mejores fotos de la masiva celebración del solsticio de invierno en el monumento de Stonehenge en Reino Unido

Francia destacó la apertura de Putin al diálogo con Macron pero aclaró que estudiará “la mejor manera de proceder”