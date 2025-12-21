Del cómic de Superman a un huevo Fabergé: los 10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025

10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025

El mercado de coleccionables de alto valor ha experimentado un año excepcional, con piezas que abarcan desde fósiles de dinosaurios hasta objetos icónicos del cine y la historia, alcanzando cifras récord en subastas internacionales.

Este fenómeno, que consolida a la cultura popular y la historia como categorías de inversión, se refleja en la venta de un ejemplar en perfecto estado del primer cómic de Superman, que se adjudicó por USD 9,12 millones en noviembre.

La subasta de Superman #1 por 9,12 millones de dólares marcó un récord histórico en el mercado global de cómics (Heritage Auctions)

Este hito no solo superó la marca anterior de USD 6 millones registrada en 2024, sino que también posicionó a los cómics como activos de primer orden en el universo de los coleccionistas.

Entre los lotes más destacados del año figura el esqueleto de un Ceratosaurus juvenil, hallado en Wyoming en 1996, que fue subastado en julio por USD 30,5 millones, pulverizando su estimación previa de USD 6 millones.

El esqueleto juvenil de Ceratosaurus (Wikipedia)

Este dinosaurio, que habitó América del Norte, Europa y partes de África hace entre 154 y 159 millones de años, medía hasta seis metros de longitud y se caracterizaba por sus tres cuernos y dientes afilados.

La venta confirma la tendencia de los fósiles de dinosaurios a alcanzar precios comparables a los de obras maestras del arte contemporáneo.

El universo de la alta joyería también marcó un récord con el Huevo de Invierno de Fabergé, una pieza imperial creada en 1913 por la diseñadora Alma Pihl como obsequio de Pascua del zar Nicolás II a su madre, María Feodorovna.

El Huevo Imperial de Invierno de Fabergése vendió en diciembre por USD 30,2 millones (REUTERS/Marie-Louise Gumuchian)

Esta obra, elaborada en cristal de roca, platino y diamantes, se vendió en diciembre por USD 30,2 millones, convirtiéndose en el huevo de Fabergé más caro jamás subastado, según datos de Christie’s.

El cine clásico aportó otro hito con la subasta del trineo “Rosebud” de Citizen Kane (1941), que alcanzó USD 14,75 millones en julio en Heritage Auctions. Solo existen tres ejemplares originales de este objeto, considerado la clave simbólica de la película de Orson Welles.

El cine clásico aportó otro hito con la subasta del trineo “Rosebud” de Citizen Kane (1941), que alcanzó USD 14,75 millones

El trineo, que pertenecía al director Joe Dante, se posicionó como la segunda pieza más valiosa de memorabilia cinematográfica, solo superada por las zapatillas rubí de Judy Garland.

En el ámbito musical, un violín Stradivarius de 1714, conocido como de la “época dorada” del luthier Antonio Stradivari, fue vendido por USD 11,3 millones en Sotheby’s.

Este instrumento fue utilizado por el violinista húngaro Joseph Joachim en el estreno del Concierto para violín en re mayor de Johannes Brahms en 1879.

Un violín Stradivarius de 1714, conocido como de la “época dorada” del luthier Antonio Stradivari, fue vendido por USD 11,3 millones (REUTERS/Shannon Stapleton)

Décadas después, el violinista Si-Hon Ma lo adquirió y, tras su fallecimiento, su testamento dispuso que el violín pasara al New England Conservatory, que destinará los fondos obtenidos a becas para futuros músicos.

El mundo de la moda también se sumó a la ola de récords con la venta del primer bolso Birkin de Hermès, propiedad de la actriz Jane Birkin.

El mundo de la moda también se sumó a la ola de récords con la venta del primer bolso Birkin de Hermès (REUTERS/Tom Nicholson)

Este accesorio, creado en 1984 tras una conversación casual entre Birkin y el presidente de Hermès, Jean-Louis Dumas, fue subastado por USD 10 millones tras una intensa puja entre nueve compradores, siendo finalmente adquirido por un coleccionista japonés. El bolso, personalizado con las iniciales de la actriz y decorado con pegatinas de activismo, se ha convertido en un símbolo de exclusividad y deseo.

La historia europea estuvo representada por la espada conmemorativa de Napoleón Bonaparte, fabricada en 1802 por el armero Nicolas-Noël Boutet y entregada al general Emmanuel de Grouchy en la víspera de la batalla de Waterloo.

La historia europea estuvo representada por la espada conmemorativa de Napoleón Bonaparte (EFE)

Tras permanecer más de dos siglos en la familia Grouchy, la pieza fue subastada en mayo por USD 5,2 millones en la casa Giquello, consolidando el atractivo de la memorabilia napoleónica en el mercado francés.

Entre los objetos con mayor carga emotiva destaca el reloj de bolsillo de oro de 18 quilates que perteneció a Isidor Straus, copropietario de Macy’s y pasajero del Titanic.

El reloj de oro de 18 quilates perteneció a Isidor Straus, co-propietario de Macy’s y pasajero de primera clase en el Titanic (Henry Aldridge e Hijo, S.L.)

Este reloj, regalo de cumpleaños de su esposa Ida en 1888, fue subastado en noviembre por USD 2,3 millones en Henry Aldridge and Son, estableciendo un nuevo récord para las reliquias recuperadas del naufragio. La pieza permaneció en la familia Straus durante más de un siglo antes de salir al mercado.

La ciencia también tuvo su espacio con la venta de la primera publicación de Galileo Galilei, “Cecco di Ronchitti da Bruzene. Dialogo in perpuosito de la stella nuova” (1605), que alcanzó USD 1,5 millones en Christie’s.

La primera publicación de Galileo Galilei

Solo existen siete ejemplares conocidos de esta obra, todos en colecciones institucionales, en la que Galileo refutó la visión aristotélica de la inmutabilidad de las estrellas tras la aparición de la supernova de 1604.

El mercado de los coleccionables insólitos sorprendió con la venta de un Cheeto con forma de Charizard, el dragón de Pokémon, que fue subastado por USD 87.840 en Goldin.

Esta foto sin fecha facilitada por Goldin Auctions muestra un Cheeto con forma del Pokémon Charizard que se ha subastado por 87.840 dólares. (Goldin Auctionsvia AP)

Este snack de siete centímetros, resguardado en una caja protectora personalizada, multiplicó su precio inicial de USD 250 en un 28.700 %, demostrando el alcance de la cultura pop en el ámbito de las subastas.