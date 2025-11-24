Estados Unidos

El reloj de bolsillo que pertenecía a una pareja que murió abrazada en el Titanic fue subastado por 2,3 millones de dólares

Esta pieza se convirtió en el artículo de recuerdo del mítico barco más caro jamás vendido, según confirmaron los responsables de la casa de subastas Henry Aldridge & Son

Guardar
La pieza estableció un nuevo
La pieza estableció un nuevo récord al venderse por 2,3 millones de dólares, el precio más alto pagado por un recuerdo del Titanic. (Henry Aldridge e Hijo, S.L.)

La subasta de un objeto ligado a una de las historias más conmovedoras del naufragio del Titanic rompió todos los récords este fin de semana, tras adjudicarse en Inglaterra el reloj de bolsillo de Isidor Straus por 2,3 millones de dólares.

Esta pieza, que perteneció a quien fuera co-propietario de la icónica tienda Macy’s y símbolo de una tragedia cuya resonancia alcanza más de un siglo, se convirtió en el artículo de recuerdo del Titanic más caro jamás vendido, según confirmaron los responsables de la casa de subastas Henry Aldridge & Son.

El reloj formó parte del patrimonio familiar durante más de cien años hasta ser presentado a la venta en la localidad británica de Devizes, tras haber sido recuperado del cuerpo de Isidor Straus tras el naufragio ocurrido el 15 de abril de 1912, informó NBC News.

El reloj de oro de
El reloj de oro de 18 quilates perteneció a Isidor Straus, co-propietario de Macy’s y pasajero de primera clase en el Titanic. (Henry Aldridge e Hijo, S.L.)

La pieza, un reloj de oro de 18 quilates firmado por Jules Jurgensen, fue un regalo por el 43º cumpleaños de Straus y tiene sus iniciales grabadas, así como la fecha de esa efeméride. “Uno de los elementos cruciales de su valor reside en la identidad de su propietario”, remarcó el subastador Andrew Aldridge, en declaraciones recogidas por NBC News.

Un viaje convertido en tragedia

Isidor Straus y su esposa, Ida Straus, embarcaron en marzo de 1912 en la travesía inaugural del Titanic desde Southampton hacia Nueva York. Ambos formaban parte del selecto grupo de pasajeros de primera clase y fueron testigos directos del hundimiento. En las horas finales, el empresario rechazó ocupar un lugar en los botes salvavidas, cediendo su asiento a otros pasajeros.

Ida Straus, a su vez, permaneció junto a su esposo sobre la cubierta, de acuerdo con los testimonios recabados tras la tragedia. Los dos fueron vistos por última vez abrazados. De los dos, solo el cuerpo de Isidor fue recuperado y posteriormente sepultado en Estados Unidos.

El reloj, hallado en el
El reloj, hallado en el cuerpo de Isidor Straus tras el naufragio de 1912, permaneció más de un siglo en la familia antes de ser subastado. (Henry Aldridge e Hijo, S.L.)

La historia de ambos, dramatizada en diversas ocasiones y popularizada mundialmente gracias al filme “Titanic” de James Cameron (1997), trascendió como ejemplo de lealtad y afecto matrimonial en medio de la catástrofe.

Nacido en 1845 en una familia judía en Otterberg, Baviera, Isidor Straus emigró a los Estados Unidos en 1854. Con los años, se consolidó como figura clave en el comercio neoyorquino y, junto a su esposa, viajó por Europa poco antes de abordar el Titanic.

La tragedia de la pareja sigue presente en la memoria colectiva y ha inspirado multitud de relatos, entrevistas y exposiciones. “Cada hombre, mujer y niño tenía una historia. Y hoy, 113 años después, estamos contando esas historias de nuevo”, reflexionó Andrew Aldridge para NBC News.

Otros objetos históricos subastados el
Otros objetos históricos subastados el mismo día incluyen una carta manuscrita por Ida Straus en papel oficial del Titanic. (Henry Aldridge e Hijo, S.L.)

La descendencia de los Straus también estuvo recientemente vinculada a nuevas tragedias entorno al Titanic. Wendy Rush, tataranieta de Isidor, es la viuda de Stockton Rush, piloto del sumergible experimental que en 2023 implosionó durante una expedición al sitio del naufragio.

Otros objetos subastados

Otros objetos históricos subastados el mismo día incluyen una carta manuscrita por Ida Straus en papel oficial del Titanic, un listado de pasajeros y una medalla dorada otorgada a la tripulación del RMS Carpathia, el primer barco de auxilio en llegar tras el hundimiento.

El monto total recaudado en la jornada alcanzó los 3,92 millones de dólares, detalló The New York Times. La carta vendida por 131.000 dólares describe las impresiones de Ida sobre el lujoso transatlántico: “¡Qué barco! Tan grande y magníficamente equipado. Nuestras habitaciones están decoradas con el mejor gusto y son realmente habitaciones”, escribió ella a una amiga a bordo del Titanic, según consta en la subasta.

The New York Times recogió el historial de récords del mercado de recuerdos relacionados con el Titanic. En noviembre de 2024, la misma casa subastadora adjudicó por 1,9 millones de dólares otro reloj de oro, que había pertenecido al capitán de uno de los barcos de rescate. Entre otros hitos, se incluye la venta de un violín utilizado durante el naufragio y varias correspondencias de pasajeros.

Temas Relacionados

RelojIsidor StrausTitanicsubastaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Mujer de Utah fue encontrada tras permanecer desaparecida durante dos semanas en California

Danielle Staley, residente de Sal Lake City, fue hallada en buen estado luego de una intensa búsqueda por parte de la comunidad y las autoridades

Mujer de Utah fue encontrada

La Corte Suprema de Dakota del Norte restableció la prohibición del aborto en el estado

El procedimiento solo será permitido ante el riesgo inminente para la vida o salud de la madre, o en casos de violación e incesto durante las primeras seis semanas

La Corte Suprema de Dakota

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

La Casa Blanca informó que ambas delegaciones lograron consensuar un nuevo plan de entendimiento y se comprometieron a mantener la coordinación con sus aliados europeos en las próximas etapas

EEUU consideró como “un gran

Peligrosa variante del virus de la influenza preocupa a las autoridades de salud en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias internacionales han documentado que esta variante puede causar cuadros más graves en adultos mayores y niños, incrementando el riesgo de fiebre alta y complicaciones respiratorias

Peligrosa variante del virus de

Tormenta invernal amenaza viajes durante la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

Millones de estadounidenses podrían enfrentar retrasos y complicaciones al intentar desplazarse debido a lluvias, nieve y vientos intensos en los próximos días

Tormenta invernal amenaza viajes durante
DEPORTES
El gesto de Miguel Merentiel

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: todos

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

INFOBAE AMÉRICA

Mi hijo murió por fentanilo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro