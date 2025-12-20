Cultura

La Casa de la Cultura de Buenos Aires celebra la Navidad con entrega gratuita de libros y un concierto coral

El lunes 22 en el Ministerio de Cultura, se distribuirán de más de dos mil ejemplares y la Academia Coral del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón ofrecerá un espectáculo musical

La Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura celebra la Navidad con una jornada de lectura, música en vivo y actividades familiares gratuitas

La Casa de la Cultura ofrecerá una celebración navideña que combina lectura, música en vivo y actividades familiares en un evento de acceso libre. El lunes 22 de diciembre, el histórico y recién restaurado edificio de la Avenida de Mayo 575 abrió sus puertas para una jornada que integra la entrega gratuita de más de 2.500 libros, un concierto coral y la presencia de Papá Noel en el Patio Central.

La organización del evento explicó que la Suelta de Libros busca “transformar el tradicional obsequio navideño en un regalo cultural”. Según los responsables, “más de 2.500 libros de ficción, no ficción e infantiles estuvieron disponibles para que vecinos y visitantes pudieran elegir y llevarse”, con el objetivo de “promover la lectura como una experiencia colectiva y una excelente oportunidad para buscar el regalo de navidad”. El evento cuenta con la colaboración de editoriales como Siglo XXI Editores, Planeta, Fondo de Cultura Económica, Loqueleo, V&R Editoras, El Ateneo y Librofutbol.com, que aportaron una selección diversa de títulos para todas las edades.

Más de 2.500 libros de ficción, no ficción e infantiles se entregarán gratuitamente

En paralelo, la Academia Coral del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón ofrece un concierto junto a un tenor solista y un ensamble instrumental. El repertorio incluye la Misa Criolla y fragmentos de Navidad Nuestra, obras de Ariel Ramírez. Los organizadores destacaron que la propuesta “entrelaza la música popular argentina con el espíritu de estas fechas”. Como cierre del concierto, el público presenciará un efecto de nieve artificial que cubrió el patio central y el árbol navideño.

La programación continua con intervenciones artísticas y musicales que invitarán además a los asistentes a recorrer la Casa de la Cultura. Personajes navideños interactuarán con las familias, mientras pequeños ensambles y voces en vivo acompañarán el recorrido. La Orquesta del Multiverso, bajo la dirección de Clara Ackermann, interpretará “versiones sinfónicas de clásicos navideños como parte de esta experiencia extendida”.

Durante toda la tarde del lunes 22, Papá Noel recibirá cartas de los niños y posará para fotos familiares. La Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges participa con una selección especial de lecturas navideñas y ofreció la posibilidad de asociarse en el momento. Además, los históricos Paseos de Carruaje permanecerán abiertos para quienes quieran explorar la arquitectura y la historia del edificio.

[Fotos: prensa Cultura CABA]

Controversia por el agregado de

Construir un puente del enojo

La Berlinale revisita los años

Lecturas para las fiestas: 7

Los primeros detalles de la

La palabra de Alejandra Maglietti

La Unión Europea envió una

