Cecilia Vicuña: “Mi obra es una extensión de la poesía y también una búsqueda de justicia”

Cecilia Vicuña - premio Icon Artist Art Basel 2025

Cecilia Vicuña, reciente ganadora del Art Basel Award Icon Artist Gold Medal 2025 —distinción inaugural conocida en el circuito internacional como el “Óscar de las artes”— está en Chile para el lanzamiento editorial de sus libros QUIPOema y Precario en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Parque Forestal, junto a los académicos Soledad Falabella y Luis Montes.

Formada en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, ha construido una trayectoria sostenida por la coherencia interna de una obra que entrelaza naturaleza, lenguaje y poesía. En 2023 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas y, en los últimos años, ha sido distinguida con otros galardones internacionales como el León de Oro a la trayectoria de la Bienal de Venecia, y el Premio Roswitha Haftmann, otorgado en Zúrich.

Su trabajo circula hoy a escala global. Seis museos presentan obras suyas en este momento, entre ellos el Pérez Art Museum Miami, el Museo de Arte Moderno de Varsovia, el Museo Irlandés de Arte Moderno, el Museo de Fotografía de California (UCR ARTS), el Museo Ludwig de Alemania y la Kunsthaus de Zúrich. A ello se suman colecciones permanentes en instituciones como la Tate Modern de Londres, el Museo Guggenheim y el MoMA de Nueva York, además de acervos privados en distintos continentes.

A propósito del sentido de lo precario y de los desafíos que enfrentan Chile y el mundo, conversamos en profundidad con la poeta y artista visual. Lejos de abstraerse del contexto contemporáneo, observa con inquietud un escenario global marcado por la crisis climática y el avance de regímenes que niegan su evidencia científica. Expresa su desazón ante “el hecho de que la verdad haya sido ocultada de manera organizada a través de una campaña mundial”. Sobre el reciente —y máximo— reconocimiento otorgado, Vicuña afirma que se identifica plenamente con la idea de que el arte puede operar como un vínculo capaz de reconducir a la humanidad hacia una sensibilidad compartida.

Vicuña destaca la importancia de la conciencia ecológica y denuncia la desinformación global sobre la crisis climática

—Primero que todo ¿cómo está?

—Feliz de estar en Chile. Triste de saber lo que ha pasado con las elecciones.

—Me imagino que es difícil enfrentar este escenario político, considerando los orígenes que tiene su obra…

—Los orígenes que tiene Chile, diría yo. Creo que es muy triste que esta campaña de desinformación -que se inició en realidad con el golpe militar- se haya ido extendiendo y tecnificando al punto que ahora domina una buena parte del planeta.

Distintos pueblos del mundo están votando por gobiernos que dañan sus derechos, que dañan las posibilidades de regeneración de la tierra en un momento en el que el calentamiento global se está acelerando. Los científicos están anunciando que posiblemente en cinco o diez años más van a empezar a fallar las cosechas, porque el calor va a ir matando la vegetación. Se derriten los glaciares, van a desaparecer las fuentes de agua. Entonces, los que estamos enterados y hemos estado enterados por más de medio siglo del peligro en que están los ecosistemas del planeta, estamos muy tristes de que la verdad haya sido ocultada en forma organizada por una campaña mundial.

—¿Cómo podemos vincular lo “precario” con el contexto actual de Chile?

—El sentido de lo precario es el sentido de lo que es frágil y está a punto de desaparecer. Entonces, lo que yo sentí cuando hice mi primer acto de arte “precario” y lo nombré “Arte Precario”, eso fue como te decía el año 66, era como que yo estaba en un momento que no era ni pasado ni presente ni futuro, sino todo a la vez.

Yo sentía la belleza de lo que había sucedido, el dolor de lo que estaba pasando y el futuro posible. Un futuro hermoso si nosotros decidimos cuidar la mar, la luz y el oxígeno. Ese sentimiento que estaba presente en ese momento, sigue estando presente para las personas que son capaces de sentir y pensar hoy. Entonces, ¿cómo se vincula con el presente? Con la necesidad urgente de recuperar la capacidad humana de sentir la realidad. Más allá de la intervención y las distorsiones de la desinformación, de los medios de comunicación, de las redes sociales, hay que recuperar la humanidad de lo humano. Ese es el sentido total del arte precario y estos dos libros.

Vicuña destaca la importancia de la conciencia ecológica y denuncia la desinformación global

—Su reciente galardón es el Art Basel Icon Artist Gold Award. ¿Qué significó para usted recibir este “Óscar de las artes”?

—Lo maravilloso es que este premio es diferente de los otros premios del mundo del arte en cuanto a que no están premiando una carrera brillante o una obra extraordinaria, lo que ellos están premiando es una vida dedicada a la creación de diferentes instancias colectivas de realización de otra forma de conciencia.

Ellos dicen que mi trabajo es un trabajo poético, o sea, se dan cuenta que mi obra de arte es una extensión de la poesía, y que es una búsqueda de justicia como yo decía cuando era joven. Justicia al plano de luz, justicia a todo lo que vive. No es solamente justicia para los pueblos, es justicia también para el pueblo animal, para el pueblo de los insectos, para el pueblo de los hongos. Entonces, es todo el universo de la vida lo que está involucrado en este arte y eso es lo que están premiando.

La forma como lo han premiado también es distinta de los otros. ¿Por qué se dice que es un Óscar? Porque el Óscar es una elección democrática en la que los colegas, la gente que trabaja en la industria del arte cinematográfico, vota. Es la misma forma en que se hizo este premio. Se convocó a un grupo de curadores, historiadores del arte, críticos y teóricos para que ellos formularan un grupo grande de artistas de todo el planeta. Ese grupo original me parece que eran 36 artistas. Y esos 36 artistas fuimos invitados a votar los unos por los otros, igual que el Óscar.

Entonces, así el grupo se fue achicando hasta el último que ya eran 11 y ellos escogieron mi obra como la que se tenía que llevar el premio, porque era la obra símbolo. Por eso se llama ícono, porque implica esos valores. Construir colectivo en el momento, espontáneamente con la gente que se afilia, que anhela trabajar en un grupo. Trabajar en forma de escucha, de escucha a la tierra. Escucha del uno al otro y es una forma de improvisación que genera una alegría y la posibilidad de una esperanza al sentir que podemos transformar esta violencia destructiva contra la tierra.

Un quipu monumental, parte de la retrospectiva "Pensar el agua" de Cecilia Vicuña que Malba presentó en 2023-24 (Foto: Alejandro Guyot - gentileza prensa Malba)

—Distintas personas participaron en esta decisión, ¿cree que es una señal hacia las direcciones políticas que se pueden dar en el mundo? Posicionando su obra con conceptos como justicia, colectivismo y medioambiente.

—Es indudable. Lo han hecho y como te digo, no es una decisión de un individuo, sino que es de un grupo consecuente de muchos individuos que llegan a esta conclusión de que es la única salida para la humanidad. Todo lo demás es ilusión, es negación de la realidad. Entonces, es un acto de esperanza. Te puedo decir que en la ceremonia de premiación todos llorábamos abrazados porque cada uno de esos artistas se merecía ese premio y la mayor parte de los artistas venían del sur global. Artistas de África, de Asia, del Medio Oriente.

Fue muy emocionante ver que juntos, y a través de la unión de un propósito común, podemos evitar la extinción de la humanidad, porque básicamente se trata de eso, de comprender que nos enfrentamos a una posible extinción de la civilización. Posiblemente algún grupo humano pueda sobrevivir a la catástrofe que se viene. Pero la civilización, los museos, las bibliotecas, las universidades, los hospitales ¿podrán sobrevivir si les quitan el apoyo público a las necesidades de las sociedades humanas? Eso está por verse.

—¿Siente que este premio es un reconocimiento? Considerando que usted representa a Chile.

—Desafortunadamente, Chile siempre representó una búsqueda de una forma distinta de conciencia. Chile ha dado al mundo poetas, pensadores, científicos absolutamente iluminados que son respetados y admirados por el planeta entero, personas como Humberto Maturana, Francisco Varela. Personas como nuestros astrónomos María Teresa Ruiz, José Maza, Teresa Paneque -que acaba de recibir el Eric And Wendy Schmidt Award 2025- Y yo recibí ese premio hace 1 año. Es un premio que busca el encuentro entre las ciencias y la colectividad humana, la sociedad en general.

Teresa Paneque lo recibió como divulgadora de los conocimientos científicos y yo lo recibí por el punto de encuentro entre la ecología y el arte. Fíjate, el mismo premio. Entonces, es muy hermoso que se valore la ciencia, el arte y la poesía chilenos y ahora estamos dando una señal al mundo de que Chile se pliega a la negación de la realidad. Es muy triste.

—Su obra hoy está presente en diversos países ¿Qué significa para usted?

—Entiendo que hay más de 15 museos a lo largo del mundo que han adquirido para sus colecciones permanentes obras mías, principalmente Quipus monumentales. Entonces, no solamente se está valorando mi obra, sino que se está valorando un concepto andino que tiene posiblemente 5000 años de antigüedad, dependiendo del arqueólogo que estudia el tema, otros piensan que solamente tiene 2000 años de antigüedad. Pero lo importante es que el concepto del quipu (N. de la R: nudo, en alusión al sistema inca de cuerdas anudadas que inspira su obra) lo he llevado a otra dimensión, a una dimensión futura, que no solamente reproduce el pensar andino antiguo, sino que valida la continuidad de ese pensamiento que aún existe en las comunidades que están totalmente activas en este momento y continúan generando pensamiento diferente al occidental, en cuanto al cuidado de la tierra y al cuidado de las aguas, sobre todo.

Entonces, por ejemplo, hay plantaciones de millones de árboles llevados a cabo por las comunidades andinas de la alta montaña, para proteger a los glaciares. Para mí, la valoración del quipu por todos estos museos es una representación del valor del universo andino que es lo que yo llevo, lo que yo presento, de lo que yo soy parte.

El arte precario de Vicuña fusiona naturaleza, poesía y justicia, proponiendo una sensibilidad compartida

—¿Cree que el arte y la poesía van a ser fundamentales en el diálogo que se establezca de aquí al futuro?

—Sin duda, este premio se identifica completamente con la posibilidad de que el arte pueda ser un vínculo que atraiga al pueblo humano hacia una sensibilidad que está opacada por el uso de la inteligencia artificial, que no es una forma de inteligencia. Los mismos creadores dicen “La inteligencia artificial tiene un nombre equivocado porque no es inteligencia, es una copiadora eficaz”.

La única capacidad de generar inteligencia creadora es la inteligencia humana. Entonces, el arte tiene que ser -y es ya- el puente hacia comprender qué es precisamente el sentir, la sensibilidad y la emoción humana, como decía Humberto Maturana, tienen el poder de cambiar esta orientación hacia la destrucción. El arte es parte de ese movimiento de sensibilización y de nuevo descubrimiento de las potencialidades del ser creador humano.

—¿Qué significa para usted que la Universidad de Chile manifieste un compromiso férreo por la difusión de trabajos como el suyo?

—Es importante, porque la universidad pública es el único lugar que tiene la posibilidad de mantener ese valor total del pensamiento creador y el pensamiento crítico. Sin eso, no hay posibilidades de evolución humana. Entonces, este esfuerzo de la Universidad no solamente me conmueve porque yo soy de Chile, sino que además me parece que tiene un significado infinito para la sociedad chilena futura.

—¿Cuál es la reflexión final que nos puede compartir?

—La reflexión que yo creo que importa más que ninguna otra: amemos. Amemos nuestras aguas, amemos nuestra forma de ser, lo que es propio de esta tierra. No nos dejemos encantar por el universo falso que transmite la desinformación. Tratemos de vivir en el aquí y en el ahora real, donde somos simplemente seres de la tierra. Ese es el significado de la palabra “humano”: seres de la tierra, seres del humus.

*Texto cedido por la Universidad de Chile.

[Fotos: Alejandra Fuenzalida/ Prensa Uchile]