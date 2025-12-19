Los 5 mejores libros del año, según Maximiliano Tomas, director del Centro Cultural Recoleta

Los 5 mejores libros del año, según Maximiliano Tomas

“Hice una selección de los que yo considero son los cinco libros más destacados del 2025″, comenzó diciendo Maximiliano Tomas en su paso por el streaming de Infobae. Tomas es periodista, editor y crítico argentino. Desde enero de 2024 es el director general del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta selección incluye un orden interno: cinco libros en orden de intensidad lectora. Son libros que, de alguna manera, como las piedras que golpean el agua, van dibujando círculos que se expanden”, agregó. Sin más preámbulos, la lista.

“Alguien que canta en la habitación de al lado”, de Alan Pauls

“Empecemos por un escritor argentino, que publicó en el 2025 un libro que no es de ficción. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar de Alan Pauls, que viene de una familia de artistas, hijo de publicistas, con hermanos cineastas y actores. Él es el escritor de la familia. Tal vez hayan leído de él El pasado, una novela bastante voluminosa que ganó un premio muy importante a principios de la década del 2000. En 2025 publicó este libro, que, como bien dice la bajada, son ensayos literarios. Alan Pauls es tal vez, o muy probablemente para mí, el lector más sofisticado que tiene la literatura y la crítica argentina actual. Si uno quiere tomar un modelo de cómo leer en profundidad y cómo escribir sus lecturas, para mí Alan Pauls es el ensayista vivo más importante de la Argentina. Acá lo que vemos son sus gustos como lector y sus autores principales. Es un libro para la gente que le gusta mucho leer y le gusta mucho la literatura".

“Una pequeña parte del universo”, de Hebe Uhart

"Una pequeña parte del universo" (Adriana Hidalgo Editora) de Hebe Uhart

“Hebe Uhart es probablemente una de las escritoras argentinas más queridas por lectores y por escritores. Dio taller durante muchos años, fue maestra de grado durante muchos años, estudió Filosofía, fue profesora de Filosofía y tiene una larga serie de novelas, varios libros de cuentos, muchos libros de crónicas. En sus últimos años de su vida se dedicó a viajar por Argentina y a escribir sobre sus viajes. O sea, toca muchas teclas. En Una pequeña parte del universo se reúnen también textos dispersos sobre filosofía, cultura griega clásica, una de sus pasiones, sobre autores de literatura argentina menos conocidos o más conocidos, y fundamentalmente hay dos apartados sobre el arte de escribir".

“Espacio para soñar”, de David Lynch

“Espacio para soñar”, de David Lynch (Foto AP/Chris Weeks, archivo)

“David Lynch fue, uno de los artistas, no uno de los cineastas, más importantes del siglo XX. Es un tipo extraordinario que ha creado mundos inolvidables. Desde la serie Twin Peaks, donde fue un precursor de lo que eran las series, hasta películas como Terciopelo azul y El camino de los sueños. Una filmografía que no se parece a ninguna otra y al mismo tiempo que dejó huella. Lynch es del centro de los Estados Unidos. No es un cineasta de Los Ángeles ni de Nueva York. Es de Idaho. Y viene de ahí, viene del cinturón agro de los Estados Unidos".

“Cuentos completos”, de Diego Angelino

“Cuentos completos”, de Diego Angelino (Foto: Nir Ekdesman)

“Es uno de los grandes escritores secretos de la literatura argentina. Tiene ochenta años y viene escribiendo hace cincuenta o sesenta años. Fue premiado por Borges, Bioy Casares, Juan Carlos Onetti y Rodolfo Walsh en distintos certámenes literarios desde la década del setenta. Es un tipo que tiene una novela que salió finalista del Premio Herralde y que nunca fue publicada. Tiene una novela publicada hace cuarenta años que fue filmada por Nicolás Sarquis. Ahora es rescatado por Martín Kohan, que se publica como Cuentos completos y es un libro que tiene ciento cincuenta páginas; o hay un chiste en el título o los cuentos son muy cortos. Y son las dos cosas. Este es un muy buen libro si uno quiere encarar lecturas interrumpidas o lecturas de poco tiempo. Lo particular que tiene es que están ambientados en la mitad del campo argentino, la otra mitad en la Patagonia, porque Angelino es de Entre Ríos y vive en El Bolsón desde hace muchísimos años".

“El contrabando ejemplar, de Pablo Mauratte

“Se puede leer perfectamente como una novela de aventuras. Es la historia de un escritor que se quedó sin imaginación, que se llama Pablo, como el autor, y que publicó tres libros con los que no pasó nada y que no tiene ideas para escribir un cuarto. Y muere Edu, el amigo de su padre en Madrid, quien le había contado que había empezado a escribir cien páginas de una novela que se llamaba El contrabando ejemplar. Entonces, él viaja a Madrid, cuenta su historia de cleptómano, aprendió a robar desde muy pequeño, y se va a robar la novela del amigo de su padre. Es una historia de aventuras y peripecias. Parafraseando a la famosa pregunta de Mario Vargas Llosa en Conversación en la catedral, que dice: ¿Por qué se jodió el Perú? La pregunta de este libro es por qué se jodió la Argentina. ¿Cuándo fue que el destino de nuestra Argentina empezó a torcerse?"