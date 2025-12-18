James Cameron regresa con un nuevo capítulo de la saga ‘Avatar’: “Una fantasía alegórica más que una historia de ciencia ficción”

“nNo se le puede negar a la gente la profundidad de la experiencia que se vive en un cine”, sostiene Cameron (Foto: JJ Geiger para The New York Times)

Cuando James Cameron arrasó en los Oscar en 1998 por Titanic —la epopeya que llamó “Romeo y Julieta, pero mojada”— subió al escenario y cantó que era “el Rey del Mundo”.

“Eso provocó una gran mueca de desaprobación por parte del público”, recordó con una sonrisa triste.

El modus vivendi del Sr. Cameron es pasarse de la raya. Muchos en Hollywood esperaban que su película sobre el naufragio fuera la nueva "Cleopatra" de Fox, un fiasco de 200 millones de dólares. Un año antes de su estreno, la revista Time auguró en su portada: “GLUB, GLUB, GLUB...”

Los detractores se equivocaban. En un elogio para The New York Times, Janet Maslin calificó Titanic como un “espectáculo tan imponente como el mar”. También señaló que el Sr. Cameron contaba su propia historia en la película: “una presuntuosa búsqueda de la grandeza contra todo pronóstico”, una arrogancia desbocada, una repetición de Ícaro.

Sentado en su museo Lightstorm Entertainment en Manhattan Beach Studios, al sur de Hollywood, el director, escritor, artista y explorador refutó con humor la comparación con Ícaro, diciéndome que “las alas habrían funcionado” si él las hubiera diseñado.

“No habría usado cera”, dijo.Además, suscribe la filosofía de Nikolai Gogol: “Los obstáculos son nuestras alas”.

“La soberbia y la arrogancia preceden a la caída”, continuó el Sr. Cameron. “Y soy muy consciente de ello. De hecho, soy muy cauteloso. Planifico con mucho detalle. Me rodeo de las mejores personas. Las animo y les exijo que planifiquen con la misma profundidad que yo”.

Estamos rodeados de modelos de lo que él llama sus creaciones “tecno-noir”. Aquí está Arnold Schwarzenegger como el personaje principal de la película revelación de 1984 del Sr. Cameron, "Terminator“; aquí está la viscosa reina alienígena que se enfrenta a la feroz Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, en el éxito de taquilla de ciencia ficción de 1986, "Aliens“; aquí están los modelos de los guerreros azules Na’vi en la luna luminiscente Pandora en "Avatar“, los protagonistas románticos interpretados por Sam Worthington y Zoe Saldaña.

Cameron, alguna vez conocido como "el hombre más aterrador de Hollywood", en Lightstorm Entertainment cerca de Los Ángeles (Foto: JJ Geiger para The New York Times)

Antes de que apareciera el primer "Avatar" en 2009, "South Park" lo satirizó como "Bailando con los Pitufos“. Pero con el estreno de la tercera entrega de la exitosa serie este mes, con una duración de 3 horas y 17 minutos (apenas 3 horas y 7 minutos sin los créditos, me asegura), el Sr. Cameron se ríe el último.

Puede que “desprecie el brillo y el glamour de Hollywood“, como él mismo dice. Pero sin duda, aquí es el Rey del Mundo. La fe en su éxito comercial es tan grande que los Globos de Oro nominaron "Avatar: Fuego y Ceniza" a “mejor logro cinematográfico y de taquilla” antes de su estreno el 19 de diciembre.

A medida que las pantallas se reducen y los cines desaparecen, el Sr. Cameron se expande. A medida que proliferan las repeticiones y el contenido mediocre en streaming, se vuelve más singular y fantasmagórico.

Antes de demostrar que podía entregar sus épicas producciones, tuvo muchos problemas con los nerviosos directores de los estudios. Pero ahora, Robert Iger, director ejecutivo de Disney, que supervisa la franquicia, dice estar “impresionado” por el Sr. Cameron. “Es el cineasta más ambicioso que he conocido”, dijo el Sr. Iger, añadiendo que lo decía en el “sentido más positivo”. “Piensa en grande y ejecuta en grande”.

A sus 71 años, Cameron presume de contar con tres de las cuatro películas más taquilleras de todos los tiempos: "Avatar" (2.900 millones de dólares), "Avatar: El camino del agua" (2.300 millones de dólares) y "Titanic" (2.300 millones de dólares). Con "Avatar: Fuego y ceniza“, pronto podría tener cuatro de las cinco primeras. (”Vengadores: Endgame“, segunda en la lista, rompe el monopolio de Cameron.) Tiene planes para dos entregas más de amor y guerra en Pandora, y ha prometido que la cuarta, cuyo estreno está previsto para 2029, será un éxito.

Piensa en "Avatar" como una saga familiar, como "El Padrino“, con drama intergeneracional y clanes en guerra.

Las películas están ambientadas en el siglo XXII, pero tienen una temática clásica de vaqueros contra indios, con los colonizadores humanos como los malos y los indígenas (los Na’vi silbantes y felinos, que son expertos en el uso del arco y la flecha) como los buenos.

Se espera que Cameron presente dos películas más de “Avatar” después del estreno de “Avatar: Fuego y Ceniza” (Foto: JJ Geiger para The New York Times)

Selecciones de los editores¿Puedo insistir en que mi hijo disfuncional se haga una vasectomía?Moda navideña elegante y sencilla25 desayunos para preparar con antelación y relajarte en las mañanas de las fiestas

“Obviamente, tomamos mucho de la anatomía y el comportamiento felinos”, dijo el Sr. Cameron. “Tenemos todo un vocabulario para la cola de Neytiri”. Neytiri, interpretada por la Sra. Saldaña, o “la chica azul”, como la ha llamado el director, es la princesa del clan que se enamora del robusto avatar de Jake Sully (el Sr. Worthington), cuya forma humana es la de un marine parapléjico.

El Sr. Cameron dice que sus temas son la oscuridad y la luz que llevamos dentro, y la crueldad con la que nos comportamos con nuestro planeta. “¿Por qué tratamos la Tierra como un inodoro?“, preguntó.

Recordó haber presentado "Avatar" a los ejecutivos de Hollywood, quienes se mostraron reacios y querían que eliminara “todas las tonterías sobre abrazar árboles”, como recordó Cameron.

“No”, les dijo. “Por eso estoy haciendo la película”.

Me explicó: “Lo considero más una fantasía alegórica que una historia de ciencia ficción dura, donde los Na’vi son nuestra mejor versión y los rapaces humanos corporativos son nuestra peor versión”.

¿Por qué hizo a los Na’vi azules?—Bueno —respondió secamente—, porque el amarillo lo tomaron 'Los Simpson‘.

Un perfil de The New Yorker de 2009 señalaba que el Sr. Cameron tenía “una asombrosa habilidad para hacer que la gente quisiera verlo fracasar”. Resulta que el hombre es demasiado grande para fracasar. Y demasiado talentoso. Es a la vez un narrador a la antigua y un futurista entusiasta que, si es necesario, creará la tecnología necesaria para evocar los mundos de su febril imaginación.

Le gusta aconsejar a otros cineastas: “No se droguen con sus propios recursos”. Pero hay que volar muy alto para crear su propio universo, especie y lenguaje.

El Sr. Cameron dijo que jamás habría podido escribir las secuelas de "Avatar" si no hubiera sido padre de cinco hijos (todos adultos ya). Ser padre le hizo recordar “mis propios años de adolescencia llena de ansiedad”.

“Avatar”: James Cameron dijo que la idea básica de la película le vino a la mente en un sueño (20th Century Studios)

Dijo: «Mis hijos menores nunca me abuchearon, pero cada uno tiene su manera de comportarse. Me dieron portazos y me pusieron los ojos en blanco». Sus intentos de ser más autoritario fracasaron estrepitosamente. «Lo primero que aprendes cuando tienes hijos es que no puedes ser el director», dijo.

Para "Avatar“, fue pionero en efectos visuales espectaculares y tecnología de captura de movimiento, desarrollando una especie de pentimento en el que los actores actúan con trajes tipo leotardo de licra, con puntos aplicados con un lápiz de maquillaje en el rostro. Las cámaras, sujetas a sus cascos, rastrean sus movimientos faciales. Con su equipo de efectos especiales, el Sr. Cameron introduce todos esos datos en un software para que los músculos de los personajes generados por computadora coincidan con los movimientos y expresiones de los actores.

Los primeros planos, dijo Joe Letteri, el artista de efectos visuales de las películas ganador del premio Oscar, son “donde vives y mueres”: si las emociones de los Na’vi no coinciden con las de los actores, “tienes que volver atrás y averiguar qué está mal”.

Puede que el Sr. Cameron sea un pionero tecnológico, pero confiesa que “con las aplicaciones más sencillas que usan mis hijos más pequeños, no sabría por dónde empezar”.

Desde niño, estuvo obsesionado con la ciencia ficción, dibujando criaturas de terror, como Drácula, y extraterrestres de otros mundos. Su madre, que pintaba acuarelas y lo llevaba a museos de arte e historia natural para dibujar durante horas, lo inspiró. (Una exposición de su arte surrealista ahora recorre el mundo).

Su madre lo inspiró a escribir algunos de los personajes femeninos más fuertes y vívidos de la historia del cine. Su padre, según él, «era un ingeniero pragmático que veía el mundo a través de una lente cartesiana», y tuvo dificultades para adaptarse al temperamento de su hijo, considerado «artista, introvertido e imaginativo».

“Siempre hubo una especie de cisma entre nosotros”, dijo, y luego reveló: “Nunca entendió ni aceptó mi creatividad. Literalmente confiscaba mis libros de ciencia ficción y los tiraba a la basura”.

El Sr. Cameron plasmó esa faceta de sí mismo en la escritura del adolescente Na’vi, Lo’ak, quien lucha por ser visto por su padre. Kiri, la adolescente interpretada por la Sra. Weaver, también refleja al Sr. Cameron de adolescente, “viviendo en mi cabeza, en un mundo de imaginación, más a gusto con el bosque que con la gente”.

De niño, aprendió dos lecciones sobre lo precario y traicionero que es el mundo. La primera fue cuando descubrió los planos de su padre para un refugio antiaéreo. Luego, la vez que su padre llevó a la familia por el río Niágara en un pequeño bote, que se quedó sin gasolina al flotar peligrosamente cerca de las cataratas del Niágara.

En 2009, un público de Nueva York usó gafas 3D para ver un avance de 15 minutos de “Avatar”, que se basó en innovaciones en tecnología de captura de movimiento (Foto: Jennifer S. Altman para The New York Times)

El Sr. Cameron realizó experimentos de niño. «Una vez construyó una mini batisfera con un frasco de mayonesa y un cubo de pintura, metió un ratón en el frasco y lo bajó desde un puente hasta el fondo del arroyo Chippawa», escribió Rebecca Keegan, su biógrafa. El ratón se llevó una buena descarga, pero sobrevivió.

Sus conocimientos científicos y sus respuestas ingeniosas (se saltó dos cursos) no lo convirtieron en el favorito de los deportistas. “Esperaban a que saliera al pasillo, tiraban mis libros por la escalera y me daban una paliza”, recordaba. Pero él mismo se convirtió en deportista, buceando en apnea con alegría, pasando junto a los buceadores.

Aventurero incansable, miembro del Club de Exploradores y de la Sociedad de Marte (aunque llama a Marte “un planeta de mierda”), el Sr. Cameron llevó sumergibles al lugar de descanso final del Titanic para "Titanic" y el documental de 2005 "Los últimos misterios del Titanic“. Posteriormente, llevó un sumergible —que él mismo ayudó a diseñar— a la Fosa de las Marianas en el Pacífico, al este de las Islas Marianas, para el documental de 2012 "James Cameron: Viaje al fondo de la Tierra“.

“Es tan insaciablemente curioso como una mangosta”, dijo Stephen Lang, quien interpreta al villano coronel Miles Quaritch en las películas de "Avatar“.

En contraste con su inclinación científica, el Sr. Cameron dijo que los sueños inspiraron “Terminator” y “Avatar”, y quiere crear la sensación de que el público está soñando con su última serie.

“A los 19 años tuve un sueño sobre un bosque bioluminiscente, criaturas y cosas que reaccionaban al tacto y se iluminaban, como pequeños lagartos que giraban, y todo está en la película”, dijo. “Estaba muy emocionado al despertar. Dibujé un boceto al pastel”. Aunque Pandora parece alucinógena, no estaba drogado cuando la visualizó. “Mira, tomé un poco de ácido en la universidad, pero no forma parte de mi vida”, dijo. “Tengo sueños increíblemente vívidos. A veces, son tan intensos o tan emotivos que me despierto conmocionado, ni siquiera en estado de pesadilla. A veces, me despierto de la belleza”.

Nacido en Kapuskasing, Ontario, se mudó a California cuando estaba en la preparatoria, después de que su padre consiguiera un trabajo de ingeniería allí. Trabajó como maquinista de herramientas y matrices para pagar sus estudios en Fullerton College (ahora Universidad Estatal de California, Fullerton), pero abandonó sus estudios al cabo de un año y empezó a trabajar como camionero y conserje.

“Fui completamente autodidacta”, dijo sobre sus estudios de cine. “Simplemente fui a la USC y estudié por mi cuenta. No estaba matriculado. Simplemente me colé, fui a la biblioteca y lo estudié todo”.

Los primeros patrocinadores de sus ambiciones cinematográficas fueron un grupo de dentistas del condado de Orange que necesitaban un refugio fiscal. Fundó una empresa de tecnología de efectos visuales en 1993 y escribió un guion para "Avatar" como su posible primer proyecto. Pero la gran película en 3D que imaginaba estaba fuera del alcance de sus capacidades tecnológicas en ese momento.

Después de que "Titanic" se convirtiera en la primera película en recaudar más de mil millones de dólares en su primer año de estreno, prácticamente abandonó Hollywood para dedicarse a la exploración y al buceo en aguas profundas. Finalmente regresó en 2005, casi ocho años después del estreno de "Titanic“.

Cogió su versión de "Avatar“. “La verdad es que lo había olvidado”, dijo. “Lo releí y pensé: ‘¡Caramba, no está mal!’”.

Para entonces, dijo, la tecnología necesaria para hacer la película “estaba al alcance de la mano”. Pero aún tenía que ser pionero en mejoras en la experiencia de visualización en 3D para que los espectadores no tuvieran dolores de cabeza durante las más de tres horas de duración.

“Aprendimos mucho sobre cómo la mente percibe el 3D”, dijo. Luego se puso la máscara de científico para explicar un poco más: “Creamos el 3D en nuestra corteza visual. En la explosión cámbrica, cuando todos los filos divergieron hace 540 millones de años, todo a partir de entonces tenía dos ojos. Cada trilobite, cada anfibio que se arrastró hacia la tierra, cada pez, todo tenía dos ojos. La naturaleza no desperdicia energía, así que ¿para qué sirve el segundo ojo si realmente no lo necesitamos, si no está integrado en nuestra conciencia? Sigo diciendo que 540 millones de años de evolución me dicen que el 3D, en última instancia, será la forma en que consumimos nuestro entretenimiento”.

El director James Cameron y su esposa, Suzy Amis Cameron, asisten al estreno de la película 'Avatar: Fire and Ash', en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 1 de diciembre de 2025 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

Quiere llevar al público a un paseo en Disneylandia, para que valga la pena, como dice, que una pareja contrate una niñera y pague el estacionamiento.

“Es una pequeña cosa que me gusta llamar entretenimiento”, dijo.

Al convertirse en actor, su vida familiar era a menudo tan difícil y emocionante como su vida laboral. A diferencia de muchos magnates de Hollywood, le gustan las relaciones a la altura de los ojos; nunca tuvo miedo de enamorarse de mujeres contundentes.

Se casó primero con Sharon Williams. La conoció cuando era camarera en Bob’s Big Boy, y ella inspiró a Sarah Connor, la heroína de "Terminator“. Después vinieron tres matrimonios con algunas de las mujeres más poderosas de Hollywood: la productora Gale Anne Hurd, su compañera de guion en "Terminator“; la directora Kathryn Bigelow, con quien trabajó en "Días extraños" y "Punto de quiebre“; y Linda Hamilton, la musculosa estrella de las películas de "Terminator“. Desde el año 2000, el Sr. Cameron está casado con la actriz y activista Suzy Amis Cameron, quien interpretó a la nieta de Rose en "Titanic“.

Admite abiertamente que al principio de su carrera era un imbécil y un dictador de pacotilla. Tenía fama de ser sarcástico y mordaz, sobre todo con sus compañeros, con lo que The Guardian llamó «menosprecios barrocos».

Le gritaba a cualquiera, incluso al Sr. Schwarzenegger, cuando salía del set de “Mentiras Verdaderas” en Washington, DC, para llevar a otros actores a hacer turismo en el Capitolio.

Las historias de dificultades y explosiones en su cuarta película como director, "The Abyss" —una saga submarina técnicamente desafiante que el equipo bautizó como "The Abuse“— fueron desgarradoras. Se filmó en un tanque con 7,5 millones de galones de agua. “Podría haber sido muy peligroso para la gente”, admitió el Sr. Cameron, añadiendo que casi se ahoga cuando su buzo de seguridad le dio el regulador equivocado para un tanque de oxígeno. “Es una de las dos personas a las que he despedido”, dijo.

Pero afirmó que no hubo lesiones físicas graves porque había aprendido en películas anteriores lo rápido que las cosas “podían salir mal” a menos que fuera “un fanático de la preparación”.

"No puedo descartar la existencia de un Dios, pero mi comprensión de la ciencia es tal que no veo su necesidad", dijo Cameron (Foto: JJ Geiger para The New York Times)

“Vi varias situaciones límite en 'Terminator' y 'Aliens‘, y me di cuenta de que debía asumir la responsabilidad directa de la seguridad de todos en mi set, no solo confiar en la palabra de un coordinador de especialistas, un supervisor de efectos prácticos o un asistente de dirección”, dijo.

Hasta el día de hoy, el Sr. Cameron es conocido por su capacidad para realizar cualquier trabajo en el set, incluso retoques de maquillaje. Sobre la famosa escena de amor en la proa del Titanic con Rose y Jack, dijo: «Fue un beso muy ensayado. Recuerdo haberme pintado los labios en el pulgar y el nudillo. Dije: ‘Bueno, íbamos a hacer esto, luego habría un poco de exploración, y luego esto’. Fue como una jugada de fútbol americano».

Era duro con quienes no cumplían con sus expectativas. Sus equipos empezaron a usar camisetas que decían: “No puedes asustarme. Trabajo para Jim Cameron“. Y el canadiense, de modales no tan apacibles, se ganó muchos apodos: Capitán Bligh, Iron Jim, el hombre más aterrador de Hollywood.

Los aullidos de dolor e indignación de quienes trabajaban en sus películas se escucharon por todo Hollywood. En los Globos de Oro de 2013, la copresentadora Amy Poehler provocó risas y asombro entre el público con una broma que hizo a su costa tras mencionar que Bigelow había sido nominada por "La noche más oscura“, una película ambientada en Pakistán con escenas de tortura.

“Cuando se trata de tortura”, dijo la Sra. Poehler con su habitual tono alegre, “confío en la mujer que pasó tres años casada con James Cameron”.

El Sr. Cameron no estuvo allí esa noche, pero ahora dice: «El comentario de Amy Poehler fue una indirecta sin fundamento, en un evento que se supone es una celebración del cine y los cineastas, no una broma pesada. Soy bastante insensible y me encanta ser el blanco de una broma amable, pero eso fue demasiado lejos. El hecho de que a la gente le pareciera gracioso demuestra exactamente lo que piensan de mí, aunque no tengan ni idea de quién soy ni de cómo trabajo».

Miley Cyrus en la premiere de "Avatar", en Los Angeles, California (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El Sr. Cameron y la Sra. Bigelow se enfrentaron en 2010 en la categoría de mejor director de los Oscar. El Sr. Cameron fue nominado por "Avatar“, pero la Sra. Bigelow triunfó con "The Hurt Locker“, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el premio a la mejor dirección.

“Fui el primero en ponerme de pie aplaudiendo”, dijo Cameron, aunque deseaba que la Academia hubiera “compartido el cariño” y le hubiera otorgado a Bigelow el premio a la mejor dirección y a "Avatar" el de mejor película. ("En tierra hostil" ganó seis Óscar en total, incluyendo el de mejor película).

“Kathryn y yo pensamos que toda esa metanarrativa que nos rodeaba era bastante graciosa”, dijo. “Me preocupaba un poco que le restara credibilidad como cineasta. Empezó a convertirse en una conversación que no giraba en torno a su película, y eso nos molestó a ambos”. Dijo que todavía se asesoran mutuamente sobre proyectos, y la llamó una “persona extraordinaria”.

Kate Winslet, quien habló después del estreno de "Titanic" sobre el temperamento de Cameron y sus desafiantes pedidos (dos veces durante el rodaje, dijo, sintió que se estaba ahogando) ahora habla con entusiasmo sobre trabajar con él en las películas de "Avatar“.

“Siendo sincera”, dijo sobre el rodaje de "Titanic“, “hubo momentos en los que gritaba, y hubo momentos difíciles para la gente”. Pero, añadió, “no sé si realmente sentí que casi muero”.

El Sr. Cameron, que adora a la atrevida Sra. Winslet y su pasión por la preparación, dijo: “Ella nunca estuvo en peligro, pero es posible que lo haya sentido”.

Al principio del rodaje, acompañada por Leonardo DiCaprio, le sugirió al director que añadiera un poco de conflicto sexy a la relación de Rose y Jack.

“Y recuerdo que a Jim le costó oír eso de dos niños, básicamente, pero lo incluyó en el guion", dijo la Sra. Winslet, que entonces tenía 20 años. “Pero desde entonces, es mucho más abierto, mucho menos reticente a que alguien intente ofrecer una idea de cómo algo podría mejorarse”.

El productor de confianza de Cameron durante mucho tiempo, Jon Landau, murió el año pasado, y cuando Winslet se ofreció a ser su caja de resonancia, el director aceptó y le pidió que viera una versión preliminar de "Avatar: Fuego y Ceniza" y le aconsejara.

“Éste sí que es un Jim diferente", dijo la Sra. Winslet.

La Sra. Weaver, otra habitual en la compañía del director, también es una admiradora. Después de "Aliens“, durante el Festival de Cine de Venecia, se encontró cenando con un chico encantador al que apenas reconocía.

“No había sido así dirigiendo”, dijo. “Era divertidísimo, ingenioso. Entiendo por qué no pudo salir durante 'Aliens‘, porque fue un rodaje difícil, sobre todo para él. Digámoslo así: me alegro de no haber rodado 'The Abyss' con él”.

Como estudiante de literatura inglesa, dijo, es una experta en guiones, pero nunca le ha dado una nota al Sr. Cameron. “Es el mejor guionista de todos los guionistas-directores que conozco”.

"Aliens", de James Cameron

Cuando lo vio siendo duro con una joven actriz en "Aliens" que tenía problemas con la utilería, “me acerqué a él y le dije: ‘Sabes, cuando le gritas a un actor, nos gritas a todos, así que entiende que lo que estaba haciendo era realmente muy difícil. Quizás podrías grabar otra cosa mientras se acostumbra a hacer esto como tú quieres’”.

Siguió su consejo. “Es un buen tipo”, dijo la Sra. Weaver, y añadió: “De verdad creo que Jim se ha ablandado".

El Sr. Lang, quien interpreta al malvado Coronel Quaritch, dijo que ve mucho del Sr. Cameron en el personaje que interpreta. Al igual que el director, dijo, Quaritch es “muy afilado, con un filo muy definido”. El Sr. Lang, quien entrenó kickboxing con el director al amanecer antes del inicio del rodaje, comentó que había notado algunos cambios en el Sr. Cameron.

“Diría que hay una parte de Jim que se ha aliviado y aligerado mucho con los años”, dijo el Sr. Lang. “Creo que emprendió un camino de superación personal, y no digo que sea algo necesariamente consciente; simplemente creo que está predispuesto a ello”.

El señor Cameron no está seguro de estar ablandándose.

“Marinar, quizás, sea un buen término, ¿no?”, dijo. “No es que estuviera gritando todo el día. Pero de vez en cuando. Todos tienen derecho a un mal día. Si no estás haciendo tu trabajo, entonces apártate de mi camino”.

En sus primeras películas, comentó, recibía refuerzos positivos “por perder la paciencia para conseguir que algo sucediera” de forma rápida o correcta. Pero después de pasar años en expediciones submarinas, estrechando lazos con sus compañeros en situaciones de vida o muerte, se dio cuenta de que necesitaba el respeto del equipo para resolver problemas.

“Al empezar 'Avatar‘, lo vi todo de otra manera”, dijo. “Pensé: ‘Bueno, la película no es lo más importante. La forma en que tratas a la gente y el proceso creativo sí lo son. Lo más probable es que de ahí salga una mejor película porque no les gritas a las personas, sino que las animas a dar lo mejor de sí mismas’”.

El Sr. Cameron tuvo otra revelación cuando visitó a Ron Howard en el set de una película: “Uno piensa: ‘¡Guau! ¡Qué amable con la gente!’”, dijo. “Desde entonces, he pasado dos décadas intentando conectar con mi Ron Howard interior".

Le pregunté al director qué había aprendido al casarse cinco veces.

En sus primeros cuatro matrimonios, dijo, estuvo en la fase de juicio. Su actitud anterior era: «Está bien, voy a hacer esto mientras me satisfaga, y si no lo hace, olvídalo, se acabó».

James Cameron en el rodaje de "Titanic"

Añadió: “De hecho, un par de terapeutas, incluyendo uno de los mejores del sector, me dieron algo que le diría a cualquier hombre casado: puedes tener razón o puedes estar casado”. Añadió: “Los hombres, de hecho, se pueden entrenar”.Lleva 25 años con la Sra. Amis Cameron. Cuando se dio cuenta de que a ella no le gustaba que reaccionara con humor brusco ante momentos serios, cambió. “Me satisface ver que Suzy disfruta tanto de nuestras interacciones, porque soy un poco más reflexivo", dijo.Dijo que sigue en contacto con sus exparejas. Tiene una hija con la Sra. Hamilton y dos hijas y un hijo con la Sra. Amis Cameron. Se convirtieron en tutores permanentes de una tercera adolescente, amiga de su hija.

Le pregunté al Sr. Cameron sobre el revuelo en Hollywood por la batalla titánica entre David Ellison en Paramount Skydance y Ted Sarandos en Netflix para ver quién adquirirá la mayor parte de Warner Brothers Discovery, con el presidente Trump acechando sobre todo ello.

Al Sr. Cameron no le gusta que las corporaciones se absorban entre sí y pierdan de vista la creatividad. Sin embargo, elogió al Sr. Ellison, quien coprodujo la secuela de 2019, "Terminator: Destino Oscuro“. “Nunca sentí que tuviera que poner los ojos en blanco y oponerme a las ideas del director del estudio”, dijo el Sr. Cameron. “Sus ideas eran muy sólidas”.

El Sr. Sarandos ha declarado estar “profundamente comprometido” con seguir con los estrenos en salas. Sin embargo, el Sr. Cameron discrepó con la afirmación del Sr. Sarandos del año pasado de que películas de gran éxito, como "Barbie" y "Oppenheimer“, habrían tenido el mismo éxito en la pantalla chica. (El Sr. Sarandos causó conmoción en la industria cuando dijo que su hijo, editor de cine, había visto por primera vez "Lawrence de Arabia" en su teléfono).

Para el Sr. Cameron, la pantalla grande es su lienzo y el cine es su lugar preferido.

“No se puede negar a la gente la profundidad de la experiencia que se vive en un cine donde no se tiene el control”, dijo. “No se tiene control remoto. No se puede pausar. Un familiar no puede pausarlo para ir al baño o pedir una pizza. O continuar la noche siguiente. Entonces es una experiencia fragmentada y fragmentada, como todas las demás experiencias que vivimos en la vida, desplazándonos todo el día”.

El Sr. Cameron forma parte del consejo de administración de Stability AI, una empresa de inteligencia artificial generativa que colabora con compañías cinematográficas. Sin embargo, le preocupa el auge de la superinteligencia artificial.

“El hecho de que se estén invirtiendo tantos miles de millones de dólares en un objetivo que podría ser suicida para la raza humana me parece una locura”, dijo.

Hablamos sobre la incursión de OpenAI de Sam Altman en el mundo del erotismo y sobre los compañeros xAI, altamente sexualizados, de Elon Musk. «Toda nueva tecnología se convierte en arma o se usa con fines sexuales, no necesariamente en ese orden», dijo Cameron.

¿Qué tal Tilly Norwood, la primera actriz de IA, una joven belleza que no necesita bótox ni ir al baño?“La cuestión es que un actor no solo interpreta un papel”, dijo el Sr. Cameron. “Le infunde su propia experiencia vital al papel”.

Cree firmemente en el poder de la ciencia, como el único camino hacia la verdad, y le preocupa que estemos dándole la espalda a la ciencia y entrando en una nueva era oscura de división y superstición, dijo. Así que le pregunté si había visto la portada de The Atlantic donde Robert F. Kennedy Jr. aparece como “El hombre más poderoso de la ciencia”.

“Es un importante anticientífico que nos está llevando hacia otra era oscura”, dijo el Sr. Cameron, y añadió: “Ahora, los niños se mueren de sarampión. Se morirán de polio. ¿La próxima vez que tengamos una crisis como la de la COVID-19, y simplemente hayan suprimido toda la financiación de las vacunas de ARNm?"

Ya había vendido su casa al oeste de Malibú cuando se quemó en el incendio de Franklin, y había decidido mudarse a Nueva Zelanda en 1994. “Tengo todo lo que necesito para hacer una película allí, y estoy a una distancia suficiente de Hollywood como para no tener que comprarme las tonterías, pero puedo aprovecharme de la gente increíblemente creativa que hay aquí en Los Ángeles“.

Puede que tenga una fortuna de 800 millones de dólares, pero dijo que intenta vivir con sencillez, inspirado por los pandorianos. «Sería una hipocresía absoluta buscar una vida equilibrada y una huella más respetuosa con el medio ambiente, mientras se vive una vida derrochadora de consumo ostentoso», señaló.

Dijo que él y Suzy, ambos veganos, tienen una granja en el valle de Wairapapa, Nueva Zelanda. “La última vez que revisé, éramos el mayor proveedor de coles, coliflor, brócoli, col rizada y romanesco de cultivo orgánico en Nueva Zelanda“, dijo. “No tenemos ganado”. También tienen una propiedad en Wellington, dice, “una casa modesta en una calle suburbana”. Compró un Kia Rio 2012 usado, de cuatro cilindros. “Ni Mercedes ni Lamborghini”. También tiene una casa en Austin.

Retiró su solicitud de ciudadanía estadounidense tras la reelección de George W. Bush y no le cae bien Trump. “No echo de menos estar en Estados Unidos ahora mismo hasta que las cosas cambien", dijo.

Ha hecho algunas películas famosas por su violencia, así que le pregunté qué piensa sobre el nivel de violencia en la sociedad estadounidense actual.

“Estoy horrorizado por la violencia armada en los EE. UU., y ahora estoy adoptando un enfoque más mesurado respecto a las armas en mis películas”, dijo, señalando que “eliminó muchas de las cosas relacionadas con las armas” en la segunda y tercera película de la serie "Avatar“, incluida una escena en la que Jake Sully arma a los clanes Na’vi.

En los años 90, el Sr. Cameron se formó en tiro durante tres años para investigar para sus películas y para “ser un propietario de armas de fuego altamente responsable para defensa propia. Creo en el derecho a poseer armas de fuego, pero creo que las leyes estadounidenses sobre armas son absurdamente laxas”. Nueva Zelanda tiene leyes de seguridad con armas mucho mejores, afirmó.

El Sr. Cameron afirma ser agnóstico y, técnicamente, ateo. Pero ¿algo de lo que ha visto explorando las profundidades del planeta y conjurando mundos fantásticos le ha hecho reflexionar sobre un poder superior?

No puedo descartar la existencia de un Dios, pero mi comprensión de la ciencia me impide ver su necesidad. Añadió: «Eso no significa que no haya visto o experimentado cosas que no pueda explicar y que la ciencia no pueda explicar. Pero eso se debe simplemente a que la ciencia no se ha hecho. La ciencia nunca se hará».

Intrigado por la pregunta y desconcertado porque nadie le había preguntado nunca por qué, aunque no cree en un creador, ha dedicado dos décadas a una saga que celebra una relación espiritual con la naturaleza, se tomó un tiempo del estreno en China de “Avatar: Fuego y Ceniza” en el Festival Internacional de Cine de la Isla de Hainan para escribirme un largo correo electrónico.

“Todo lo que he presenciado en el mundo natural parece tener un poder casi religioso, en su belleza e infinita complejidad, desde las maravillas del mundo microscópico (el ADN, por ejemplo, e incluso la mecánica cuántica) hasta la inmensidad del universo observable”, escribió. Cuando llegó a lo más profundo de la Tierra, reveló: “Me invadió una sensación de tiempo profundo, más allá de nuestra comprensión humana”.

Dijo que el diseño de “Avatar” surgió de mezclar y combinar, distorsionar, remodelar y redimensionar las maravillas naturales de nuestro propio planeta.

“Los patrones en el lomo de las pequeñas ranas arbóreas del Amazonas están escritos en grande en las alas de nuestras criaturas voladoras”, escribió. “Siempre que creemos que hemos encontrado una idea nueva, descubrimos que la naturaleza nos ha ganado cientos de millones de años”.

Él bromea: “Tal vez fui un druida en una vida pasada”.

Después de nuestra entrevista en el museo, dimos un paseo para despedirnos de la reina alienígena, de Arnold y del Na’vi azul de casi dos metros de altura. Luego, el Sr. Cameron partió hacia el más exótico de los mundos: un matrimonio feliz.

“Voy a ir a casa y tomar una copa de chardonnay con mi encantadora esposa”, dijo mientras se alejaba.

Fuente: The New York Times