El Louvre continúa parcialmente abierto en el tercer día de huelga

Las protestas de los empleados continúan debido a inconformidades con las condiciones laborales, el alza de precios para turistas y el estado del edificio, lo que afecta la experiencia de quienes acuden al recinto

El personal del Louvre prolongó su huelga este jueves, en el tercer día de movilizaciones contra sus condiciones de trabajo, lo que obligó al museo, el más visitado del mundo, a abrir solo una parte de sus espacios.

En reunión asamblearia, los trabajadores aprobaron la continuidad del paro contra los problemas de falta de personal, el aumento de las tarifas para los visitantes no europeos y el deterioro del edificio, indicaron los sindicatos CFDT y CGT.

“Estamos decididos, pero como sindicalistas responsables queremos una distensión. Hubo avances, pero no responden a nuestras reivindicaciones”, dijo la delegada de CFDT, Valérie Baud.

Igual que la víspera, la pinacoteca abrió este jueves parcialmente, y entre los espacios que se pueden visitar figura el “recorrido de las obras maestras”, que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, indicó la dirección del establecimiento.

La movilización se produce en un contexto de crisis en el museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, la mayoría extranjeros.

El Louvre está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100.000.000 de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, compareció el miércoles ante el Senado, donde fue duramente criticada por su gestión de la seguridad del museo.

“Estoy al mando, dirijo este museo en plena tormenta, está muy claro, pero estoy tranquila y decidida a acompañar a los 2.300 empleados del Louvre”, dijo este jueves en una entrevista a la radio France Inter.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Abdul Saboor y AP/ Michel Euler.

