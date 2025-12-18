Almodóvar lanzó el trailer de su nueva película, “Amarga Navidad”

Cultura

El avance de la nueva película revela escenas en Lanzarote y Madrid, con un reparto encabezado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, y una trama que explora el duelo y la huida emocional de sus protagonistas

Tráiler de 'Amarga Navidad', la próxima película de Pedro Almodóvar

Las primeras imágenes de Amarga Navidad, la película que Pedro Almodóvar estrenará el próximo 20 de marzo, muestran a personajes que se relacionan a la luz de un aparente misterio, con la sugerente banda sonora de Alberto Iglesias y con hermosos paisajes de Lanzarote y Madrid como escenario.

Tras conocerse el póster de la película, la productora El Deseo ha publicado este jueves el tráiler que enseña escenas de Bárbara Lennie y Milena Smit en una playa y paseando por un paisaje volcánico; Leonardo Sbaraglia escribiendo; Aitana Sánchez Gijón llorando por la calle; Patrick Criado espiando tras unas bambalinas o Vicky Luengo y Quim Gutiérrez en respectivos e intensos diálogos.

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de Amarga Navidad gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

La película supone la vuelta al castellano de Almodóvar tras La habitación de al lado, con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado.

Muchos de los intérpretes de su nuevo trabajo ya han colaborado antes con él, además de la genuina chica Almodóvar Rossy de Palma.

Bárbara Lennie apareció en La piel que habito (2011); el argentino Leonardo Sbaraglia en Dolor y Gloria (2019); Victoria Luengo trabajó en La habitación de al lado (2024), y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit se pusieron a las órdenes del director manchego en Madres paralelas (2021).

Se estrenan en este universo Patrick Criado y Quim Gutiérrez, aunque este último trabajó en Mentiras pasajeras, una serie producida por El Deseo.

Fuente: EFE.

