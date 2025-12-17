El Guggenheim de Bilbao anunció retrospectivas de Ruth Asawa y Jasper Johns

El Museo Guggenheim de Bilbao recibe cada año miles de visitas. (EUROPA PRESS)

El Museo Guggenheim de Bilbao (norte de España) dedicará retrospectivas a dos de los artistas más relevantes y prolíficos de la escena estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial: la creadora de origen nipón Ruth Asawa y el pintor y escultor Jasper Johns.

El Patronato del Museo anunció en su reunión de fin de año, la programación artística del centro para 2026. En el encuentro, los patronos también han hecho balance de la actividad del museo en 2025 y han decidido poner fin al proyecto de ampliación del Guggenheim en Urdaibai, una reserva natural.

Según informó el centro al término de la reunión, la programación para el próximo año incluye una muestra sobre la creadora Ruth Asawa, organizada por el San Francisco Museum of Modern Art y el Museum of Modern Art de Nueva York, que será la primera gran exposición en un museo en incluir todos los aspectos de la variada e innovadora producción de esta autora.

Obras de Ruth Asawa (Giuseppe Cottini/Getty Images)

También en primavera el Museo Guggenheim Bilbao ha programado otra muestra, titulada ‘Night Driver’, que constituirá un recorrido por siete décadas de trayectoria de Jasper Johns.

En esta exposición, se explorarán la larga y fructífera carrera de un artista que renovó la escena artística americana de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo y se convirtió en fuente de inspiración tanto para sus coetáneos como para nuevas generaciones de creadores.

La programación artística del museo bilbaíno continuará con dos exposiciones. La primera se inaugurará en octubre y estará dedicada al artista, cineasta y guionista Steve McQueen, conocido por su exploración de temas personales y colectivos a través de la imagen en movimiento.

Jasper Johns (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

En noviembre dará comienzo la exposición ‘Dan Flavin, artista que ideó una nueva forma de arte radical que eludía la convenciones expositivas.

La programación se complementará con una nueva presentación dedicada a la imagen en movimiento dentro del ciclo ‘Film & Video’ protagonizada por una videoinstalación de la artista suiza Pipilotti Rist.

Y nuevas muestras dentro de la nueva serie ‘in situ’, que exhibe obras concebidas expresamente para la sala 208 del museo, en esta ocasión a cargo del artista sudafricano Igshaan Adams, en mayo, y de la canadiense Zadie Xa, en noviembre.

