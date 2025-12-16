Cultura

“Streaming”, “Loguearse” y “Alfombra roja”: el diccionario de la lengua española incorpora nuevas palabras

La actualización incluye términos relacionados con tendencias tecnológicas, así como revisiones en palabras ya existentes ahora utilizadas en redes sociales y medios digitales

Guardar
La RAE presenta la versión
La RAE presenta la versión digital 23.8.1 del Diccionario de la lengua española con 330 novedades léxicas

La Real Academia Española (RAE) ha presentado la versión digital 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE), que incorpora unas 330 nuevas palabras y anticipa los cambios que marcarán la próxima edición impresa, prevista para 2026. Este avance, según explicó la institución, responde a la transformación acelerada del lenguaje impulsada por la tecnología y a la creciente conciencia social en ámbitos como la ecología y la cultura digital.

Entre las nuevas voces que se suman al DLE destacan términos como “turismofobia”, que, en palabras de Elena Zamora, responsable del Instituto de Lexicografía, refleja un fenómeno en auge vinculado a la preocupación ecológica. Junto a este concepto, se han añadido palabras como “crudivorismo”, “crudismo” y “crudívoro”, todas relacionadas con tendencias alimentarias y medioambientales. Zamora precisó que la actualización incluye también expresiones populares como “hacer un simpa” y su equivalente argentino, “hacer un pagadiós”.

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, subrayó que ninguna de estas incorporaciones responde a decisiones arbitrarias: “Ninguna de estas novedades es un capricho de los académicos, como algunos insinúan”. Muñoz Machado detalló que el proceso de inclusión de nuevas palabras implica un análisis exhaustivo por parte del Instituto de Lexicografía y la revisión de las Academias americanas, lo que garantiza un procedimiento riguroso y consensuado.

El director de la Real
El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado (Foto: EFE/Fernando Alvarado)

El ámbito digital ha tenido un peso considerable en esta actualización. Se han incorporado términos como “loguearse”, plenamente adaptado a la ortografía española, así como extranjerismos como “gif”, “hashtag”, “mailing” o “streaming”. Además, se han ampliado definiciones en palabras ya existentes, como “etiqueta” y “directo”, para adaptarlas a los usos en redes sociales. El mundo de las artes escénicas y el periodismo también ha aportado novedades, con la inclusión de “microteatro”, “alfombra roja” y “fotonoticia”. Desde el universo de los videojuegos y las artes marciales llegan “comecocos” y “nunchaco”, respectivamente.

Zamora explicó que las propuestas de nuevas palabras provienen tanto de instituciones como de particulares y académicos, y que todas pasan por un proceso interno de análisis y validación lexicográfica. La experta concretó que la versión electrónica del DLE ha incorporado revisiones, ajustes y nuevas entradas, consolidando su papel como obra de referencia para millones de hablantes y profesionales.

La presentación de la nueva versión del DLE se produjo en un contexto marcado por la tensión entre la RAE y el Instituto Cervantes. El director de este último, Luis García Montero, criticó en octubre a Muñoz Machado y, la semana pasada, lo acusó de intentar imponer a Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Muñoz Machado evitó responder directamente a las acusaciones, pero aclaró el estado del proceso: “El Congreso de Panamá ha cumplido su primera etapa, que es que las Academias han acordado el lugar de celebración. Falta que el gobierno de Panamá se ponga de acuerdo con el gobierno Español. Quedan pasos, pero sí, lo normal es que acabe celebrándose en Panamá”. Si se cumplen los plazos previstos, el evento tendrá lugar en 2028.

Temas Relacionados

DiccionarioReal Academia EspañolaPalabrasIdioma españolUltimas noticias América

Últimas Noticias

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

En películas como “Cuestión de honor”, las ideas del director sobre justicia y moral se expresan de la manera más explícita posible. Ese es su legado

Rob Reiner dejó claro en

Jane Austen esencial: un recorrido por la obra de la célebre novelista británica

Cronista sin igual de las clases sociales de su época y el romance, la autora de “Orgullo y prejuicio” nunca fue prolífica. Pero su obra sigue siendo muy relevante, a 250 años de su nacimiento

Jane Austen esencial: un recorrido por

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

Un incremento de temas apócrifos atribuidos a artistas legítimos ha puesto en entredicho los sistemas de verificación y protección de derechos en los servicios de distribución digital

Polémica por las canciones creadas

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

El artista que dio vida visual al universo de J. R. R. Tolkien muestra una impresionante colección de ilustraciones y comparte su pasión por la historia y la mitología en Suiza

La mente detrás de Gandalf

“Culture vs. War” hace repensar el arte en tiempos de guerra

La serie dirigida por Kadim Tasarov, que se puede ver gratis en YouTube, reúne testimonios de artistas convertidos en soldados, mostrando cómo la creatividad y la valentía se entrelazan en medio del conflicto

“Culture vs. War” hace repensar
DEPORTES
Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

TELESHOW
De romances mediáticos y su

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Diputado boliviano presenta un proyecto

Diputado boliviano presenta un proyecto de ley que tipifica el bloqueo de carreteras como delito

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

Qué es el Donbás, el territorio que Putin quiere incorporar a Rusia y Zelensky no quiere ceder